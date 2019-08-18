CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, August 18, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;66;Calm;0;39%
Arcata;Mostly cloudy;58;S;5;90%
Auburn;Clear;68;Calm;0;48%
Avalon;Cloudy;59;ESE;3;89%
Bakersfield;Clear;81;N;9;26%
Beale AFB;Clear;70;SSE;13;56%
Big Bear City;Clear;48;Calm;0;34%
Bishop;Clear;77;SE;7;19%
Blue Canyon;Clear;66;NE;3;41%
Blythe;Clear;92;SSE;9;13%
Burbank;Mostly clear;63;S;5;83%
Camarillo;Cloudy;65;SSW;3;77%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;63;E;2;85%
Campo;Clear;58;NE;6;64%
Carlsbad;Cloudy;66;NE;3;74%
Chico;Clear;77;SE;10;41%
China Lake;Clear;84;S;15;19%
Chino;Clear;66;S;7;77%
Concord;Clear;63;SW;10;69%
Corona;Clear;64;NW;3;86%
Crescent City;Clear;55;S;17;89%
Daggett-Barstow;Clear;82;W;8;17%
Edwards AFB;Clear;74;SW;16;26%
El Centro;Clear;88;W;15;12%
Eureka;Mostly cloudy;56;SSE;5;86%
Fairfield;Clear;61;WSW;24;74%
Fresno;Clear;77;NW;14;41%
Fullerton;Clear;66;N;5;83%
Hanford;Clear;80;NNW;9;34%
Hawthorne;Cloudy;66;Calm;5;74%
Hayward;Clear;64;SSE;3;72%
Imperial;Clear;88;W;15;12%
Imperial Beach;Cloudy;65;NNW;4;85%
Lancaster;Clear;75;WSW;16;25%
Lemoore Nas;Clear;74;NW;8;49%
Lincoln;Clear;70;SSE;12;49%
Livermore;Clear;61;NW;8;77%
Lompoc;Cloudy;61;NNE;6;83%
Long Beach;Cloudy;69;N;5;67%
Los Alamitos;Partly cloudy;69;N;5;67%
Los Angeles;Mostly cloudy;67;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;67;Calm;0;78%
Madera;Clear;68;NW;6;54%
Mammoth;Clear;67;NNW;5;38%
Marysville;Clear;69;SSE;10;58%
Mather AFB;Clear;67;SSE;10;61%
Merced;Clear;66;W;6;60%
Merced (airport);Clear;66;W;6;60%
Miramar Mcas;Cloudy;68;SSE;3;72%
Modesto;Clear;72;NW;7;54%
Moffett Nas;Clear;63;SE;10;72%
Mojave;Clear;75;SW;16;31%
Montague;Clear;71;N;10;38%
Monterey Rabr;Cloudy;63;WSW;5;72%
Mount Shasta;Clear;60;Calm;0;61%
Napa County;Clear;60;SSW;13;86%
Needles;Clear;94;SW;13;5%
North Island;Cloudy;68;S;6;75%
Oakland;Clear;63;S;9;77%
Oceanside;Cloudy;66;NE;3;74%
Ontario;Clear;66;S;7;77%
Oroville;Clear;74;SE;8;55%
Oxnard;Cloudy;64;WSW;5;80%
Palm Springs;Clear;89;WNW;10;22%
Palmdale;Clear;78;SSW;14;18%
Paso Robles;Clear;60;SW;5;80%
Point Mugu;Cloudy;64;Calm;0;86%
Porterville;Clear;78;S;10;41%
Ramona;Clear;58;W;3;86%
Redding;Clear;80;Calm;0;44%
Riverside;Clear;65;WNW;5;77%
Riverside March;Clear;63;NW;3;100%
Sacramento;Clear;63;SSW;10;72%
Sacramento International;Clear;63;SSE;14;75%
Salinas;Cloudy;62;W;6;74%
San Bernardino;Clear;68;WSW;5;70%
San Carlos;Partly cloudy;59;SSE;9;84%
San Diego;Cloudy;68;S;6;75%
San Diego Brown;Cloudy;64;NW;3;80%
San Diego Montgomery;Cloudy;65;S;5;77%
San Francisco;Mostly clear;61;S;10;79%
San Jose;Mostly clear;62;SE;9;93%
San Luis Obispo;Cloudy;61;WNW;5;80%
San Nicolas Island;Cloudy;60;NNW;7;66%
Sandberg;Clear;65;S;7;46%
Santa Ana;Mostly cloudy;65;NNW;3;87%
Santa Barbara;Mostly clear;57;Calm;0;93%
Santa Maria;Cloudy;61;Calm;5;80%
Santa Monica;Cloudy;65;N;5;90%
Santa Rosa;Partly cloudy;56;S;3;93%
Santa Ynez;Clear;55;SW;3;93%
Santee;Mostly cloudy;66;W;5;77%
South Lake Tahoe;Clear;57;SSW;3;66%
Stockton;Clear;65;NNW;7;72%
Thermal;Clear;92;NNW;18;21%
Truckee-Tahoe;Clear;54;Calm;0;71%
Twentynine Palms;Mostly clear;84;WSW;10;14%
Ukiah;Clear;69;S;9;56%
Vacaville;Clear;64;SSW;12;74%
Van Nuys;Mostly clear;64;SE;6;83%
Vandenberg AFB;Cloudy;59;Calm;0;87%
Victorville;Clear;69;SW;9;37%
Visalia;Clear;77;NW;9;47%
Watsonville;Mostly cloudy;62;Calm;0;77%
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