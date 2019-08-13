CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Tuesday, August 13, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;57;Calm;0;59%
Arcata;Mostly clear;58;NW;2;92%
Auburn;Clear;73;E;8;43%
Avalon;Clear;72;Calm;0;40%
Bakersfield;Clear;82;E;3;34%
Beale AFB;Clear;75;ENE;8;42%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;53%
Bishop;Clear;78;SSE;9;12%
Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;51%
Blythe;Clear;89;WSW;8;16%
Burbank;Mostly clear;67;ESE;6;84%
Camarillo;Fog;64;Calm;0;86%
Camp Pendleton;Cloudy;64;N;3;87%
Campo;Clear;61;ENE;6;62%
Carlsbad;Cloudy;63;NNE;3;86%
Chico;Clear;77;Calm;0;31%
China Lake;Clear;82;SW;13;25%
Chino;Clear;68;ENE;5;76%
Concord;Clear;72;S;10;51%
Corona;Clear;66;Calm;6;86%
Crescent City;Clear;60;Calm;0;92%
Daggett-Barstow;Clear;82;W;13;23%
Edwards AFB;Clear;74;SSW;5;32%
El Centro;Clear;87;SSW;6;23%
Eureka;Mostly clear;60;NW;3;93%
Fairfield;Clear;68;SW;15;61%
Fresno;Clear;81;WNW;8;37%
Fullerton;Clear;68;SSW;4;83%
Hanford;Clear;80;NW;8;38%
Hawthorne;Cloudy;66;SW;5;83%
Hayward;Clear;64;Calm;0;80%
Imperial;Clear;87;SSW;6;23%
Imperial Beach;Cloudy;65;WSW;4;87%
Lancaster;Clear;72;W;10;27%
Lemoore Nas;Clear;70;NW;6;46%
Lincoln;Clear;72;E;7;49%
Livermore;Clear;64;W;5;69%
Lompoc;Cloudy;55;Calm;0;100%
Long Beach;Clear;67;NW;3;81%
Los Alamitos;Clear;67;NW;3;81%
Los Angeles;Mostly cloudy;67;Calm;0;84%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;67;Calm;0;84%
Madera;Clear;69;WNW;6;67%
Mammoth;Clear;59;ENE;5;48%
Marysville;Clear;70;E;5;58%
Mather AFB;Clear;71;S;6;52%
Merced;Clear;73;N;5;56%
Merced (airport);Clear;73;N;5;56%
Miramar Mcas;Clear;63;Calm;0;80%
Modesto;Clear;80;NNE;3;21%
Moffett Nas;Clear;65;NE;5;77%
Mojave;Clear;73;SW;8;37%
Montague;Clear;63;E;5;47%
Monterey Rabr;Clear;62;S;6;77%
Mount Shasta;Clear;59;Calm;0;57%
Napa County;Clear;63;S;6;83%
Needles;Clear;92;SW;12;10%
North Island;Mostly cloudy;66;WNW;5;86%
Oakland;Mostly clear;63;WNW;7;80%
Oceanside;Cloudy;63;NNE;3;86%
Ontario;Clear;68;ENE;5;76%
Oroville;Clear;79;ENE;9;43%
Oxnard;Fog;61;Calm;0;93%
Palm Springs;Clear;89;Calm;0;27%
Palmdale;Clear;70;Calm;0;36%
Paso Robles;Clear;70;W;8;46%
Point Mugu;Fog;59;S;4;100%
Porterville;Clear;73;ESE;5;57%
Ramona;Clear;62;Calm;0;80%
Redding;Clear;76;NNE;3;41%
Riverside;Clear;69;Calm;0;70%
Riverside March;Clear;66;Calm;0;73%
Sacramento;Clear;71;SW;7;56%
Sacramento International;Clear;72;S;7;52%
Salinas;Clear;63;N;9;77%
San Bernardino;Clear;72;Calm;0;62%
San Carlos;Clear;62;NNW;8;80%
San Diego;Mostly cloudy;66;WNW;5;86%
San Diego Brown;Clear;59;Calm;0;96%
San Diego Montgomery;Mostly clear;64;NW;3;83%
San Francisco;Mostly clear;61;NW;9;75%
San Jose;Clear;65;NW;6;93%
San Luis Obispo;Fog;56;ESE;3;89%
San Nicolas Island;Fog;60;SSE;5;100%
Sandberg;Clear;68;NW;12;41%
Santa Ana;Partly cloudy;66;SSW;4;89%
Santa Barbara;Showers;59;ESE;8;100%
Santa Maria;Fog;55;Calm;0;93%
Santa Monica;Cloudy;64;S;3;100%
Santa Rosa;Mostly clear;63;Calm;0;75%
Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;76%
Santee;Clear;64;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;53;Calm;0;73%
Stockton;Clear;76;W;9;30%
Thermal;Clear;91;N;7;27%
Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;81%
Twentynine Palms;Clear;84;NNW;4;28%
Ukiah;Clear;67;Calm;0;50%
Vacaville;Clear;66;Calm;0;53%
Van Nuys;Mostly clear;69;E;3;75%
Vandenberg AFB;Showers;54;E;3;100%
Victorville;Clear;70;SW;7;49%
Visalia;Clear;71;ESE;3;58%
Watsonville;Clear;62;ESE;3;77%
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