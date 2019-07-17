CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, July 16, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;71;NW;13;41%

Arcata;Mostly cloudy;61;NNW;8;97%

Auburn;Clear;73;E;6;46%

Avalon;Fog;61;E;3;100%

Bakersfield;Clear;83;N;6;35%

Beale AFB;Clear;76;S;8;49%

Big Bear City;Clear;54;SSW;3;54%

Bishop;Clear;74;N;8;24%

Blue Canyon;Clear;60;Calm;0;72%

Blythe;Clear;98;SW;12;8%

Burbank;Clear;71;S;5;75%

Camarillo;Clear;67;Calm;0;72%

Camp Pendleton;Cloudy;67;SE;7;80%

Campo;Clear;66;N;3;44%

Carlsbad;Cloudy;66;SSW;5;81%

Chico;Clear;82;Calm;0;32%

China Lake;Clear;87;SSW;14;20%

Chino;Mostly clear;73;SW;10;68%

Concord;Clear;64;SSW;20;64%

Corona;Clear;67;Calm;8;84%

Crescent City;Partly cloudy;55;NNW;10;96%

Daggett-Barstow;Clear;88;SW;20;16%

Edwards AFB;Clear;79;SW;14;29%

El Centro;Clear;94;W;17;10%

Eureka;Partly cloudy;61;NW;9;93%

Fairfield;Clear;67;SW;20;59%

Fresno;Clear;83;NW;17;33%

Fullerton;Mostly cloudy;69;SW;7;81%

Hanford;Clear;84;NW;18;31%

Hawthorne;Clear;68;Calm;0;78%

Hayward;Mostly cloudy;61;WSW;12;80%

Imperial;Clear;94;W;17;10%

Imperial Beach;Cloudy;65;S;6;84%

Lancaster;Clear;79;W;14;29%

Lemoore Nas;Mostly clear;81;NNW;13;36%

Lincoln;Clear;77;SSE;9;38%

Livermore;Clear;59;WNW;8;80%

Lompoc;Clear;57;W;7;89%

Long Beach;Cloudy;69;S;6;78%

Los Alamitos;Cloudy;69;S;6;78%

Los Angeles;Mostly clear;70;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;70;Calm;0;78%

Madera;Clear;79;WNW;13;34%

Mammoth;Clear;65;NNW;11;47%

Marysville;Clear;78;SSE;9;46%

Mather AFB;Clear;70;SE;7;45%

Merced;Clear;78;W;6;37%

Merced (airport);Clear;78;W;6;37%

Miramar Mcas;Cloudy;66;SW;5;77%

Modesto;Clear;76;WNW;8;28%

Moffett Nas;Clear;64;NNE;12;69%

Mojave;Clear;79;W;15;25%

Montague;Clear;71;NNE;9;43%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;60;W;9;77%

Mount Shasta;Clear;68;N;5;45%

Napa County;Clear;63;SSW;10;72%

Needles;Clear;102;SW;13;6%

North Island;Cloudy;64;S;9;86%

Oakland;Mostly cloudy;62;W;14;84%

Oceanside;Cloudy;66;SSW;5;81%

Ontario;Mostly clear;73;SW;10;68%

Oroville;Clear;83;SSE;10;42%

Oxnard;Clear;64;Calm;0;83%

Palm Springs;Clear;97;NNW;7;13%

Palmdale;Clear;80;SW;10;28%

Paso Robles;Clear;72;WNW;15;45%

Point Mugu;Clear;62;Calm;0;93%

Porterville;Clear;80;NW;3;46%

Ramona;Clear;64;W;6;80%

Redding;Clear;83;SSE;5;47%

Riverside;Clear;73;WNW;3;63%

Riverside March;Clear;69;WNW;5;57%

Sacramento;Clear;72;SSW;9;47%

Sacramento International;Clear;73;S;12;47%

Salinas;Cloudy;60;WNW;10;80%

San Bernardino;Clear;76;WSW;6;49%

San Carlos;Mostly cloudy;60;NW;14;84%

San Diego;Cloudy;64;S;9;86%

San Diego Brown;Mostly cloudy;60;WNW;5;96%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;SE;5;86%

San Francisco;Partly cloudy;59;WNW;15;89%

San Jose;Mostly clear;64;NNW;8;72%

San Luis Obispo;Clear;60;Calm;0;74%

San Nicolas Island;Clear;61;WNW;23;99%

Sandberg;Clear;70;NW;15;37%

Santa Ana;Mostly cloudy;68;SSW;8;84%

Santa Barbara;Clear;64;SE;6;86%

Santa Maria;Clear;58;Calm;0;86%

Santa Monica;Clear;67;Calm;0;84%

Santa Rosa;Mostly clear;63;SSE;8;72%

Santa Ynez;Clear;55;SW;3;87%

Santee;Mostly clear;64;W;3;87%

South Lake Tahoe;Clear;57;Calm;0;77%

Stockton;Clear;70;WSW;16;45%

Thermal;Clear;98;NNW;15;15%

Truckee-Tahoe;Clear;54;Calm;0;76%

Twentynine Palms;Clear;88;SW;13;19%

Ukiah;Clear;71;NNE;6;48%

Vacaville;Clear;73;SW;7;50%

Van Nuys;Clear;74;ESE;6;63%

Vandenberg AFB;Clear;54;Calm;0;94%

Victorville;Clear;75;SW;11;26%

Visalia;Clear;81;NW;13;46%

Watsonville;Clear;58;E;7;86%

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