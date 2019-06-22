CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, June 21, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;55;ENE;3;36%

Arcata;Clear;52;SW;7;90%

Auburn;Clear;64;Calm;0;48%

Avalon;Mostly cloudy;56;NW;7;100%

Bakersfield;Clear;77;NW;6;36%

Beale AFB;Clear;68;SE;5;56%

Big Bear City;Clear;52;WSW;3;34%

Bishop;Clear;68;N;14;18%

Blue Canyon;Clear;58;NNE;7;47%

Blythe;Clear;80;SSW;16;28%

Burbank;Cloudy;65;SSW;6;84%

Camarillo;Cloudy;63;WSW;6;72%

Camp Pendleton;Cloudy;63;SW;5;84%

Campo;Clear;56;SW;9;83%

Carlsbad;Cloudy;64;SW;7;72%

Chico;Clear;73;Calm;0;21%

China Lake;Clear;79;N;6;27%

Chino;Cloudy;62;W;11;84%

Concord;Clear;72;SSW;7;32%

Corona;Cloudy;63;Calm;9;80%

Crescent City;Clear;52;N;12;80%

Daggett-Barstow;Clear;73;SW;20;35%

Edwards AFB;Clear;65;SW;18;53%

El Centro;Clear;75;W;20;35%

Eureka;Mostly clear;52;W;8;88%

Fairfield;Clear;71;WSW;13;43%

Fresno;Clear;80;NW;9;29%

Fullerton;Cloudy;66;SW;7;69%

Hanford;Clear;79;WNW;10;30%

Hawthorne;Cloudy;65;WSW;8;75%

Hayward;Clear;61;WNW;6;69%

Imperial;Clear;75;W;20;35%

Imperial Beach;Cloudy;62;WSW;6;88%

Lancaster;Clear;65;WSW;21;55%

Lemoore Nas;Clear;73;NW;10;36%

Lincoln;Clear;61;Calm;0;67%

Livermore;Clear;68;Calm;0;38%

Lompoc;Cloudy;57;NW;3;86%

Long Beach;Cloudy;67;SW;3;67%

Los Alamitos;Cloudy;67;SW;3;67%

Los Angeles;Cloudy;66;N;3;74%

Los Angeles Downtown;Cloudy;66;N;3;74%

Madera;Clear;68;W;9;56%

Mammoth;Clear;54;NNE;11;55%

Marysville;Clear;68;SW;6;48%

Mather AFB;Clear;68;SSW;5;55%

Merced;Clear;73;NW;6;40%

Merced (airport);Clear;73;NW;6;40%

Miramar Mcas;Cloudy;64;SSW;6;74%

Modesto;Clear;76;WNW;15;31%

Moffett Nas;Clear;66;Calm;0;62%

Mojave;Clear;72;NW;29;30%

Montague;Clear;62;N;18;42%

Monterey Rabr;Clear;55;WSW;3;79%

Mount Shasta;Clear;58;N;3;47%

Napa County;Clear;63;W;6;69%

Needles;Clear;92;SW;15;13%

North Island;Cloudy;63;WSW;6;77%

Oakland;Clear;59;NW;8;82%

Oceanside;Cloudy;64;SW;7;72%

Ontario;Cloudy;62;W;11;84%

Oroville;Clear;75;NW;5;31%

Oxnard;Cloudy;63;W;12;75%

Palm Springs;Clear;80;NNW;17;36%

Palmdale;Clear;64;SW;22;55%

Paso Robles;Clear;60;S;10;77%

Point Mugu;Mostly cloudy;63;W;8;83%

Porterville;Clear;74;WNW;3;51%

Ramona;Mostly cloudy;60;WSW;3;77%

Redding;Clear;79;N;9;23%

Riverside;Cloudy;63;WNW;7;75%

Riverside March;Cloudy;62;WNW;8;87%

Sacramento;Clear;69;SW;5;56%

Sacramento International;Clear;69;WSW;3;52%

Salinas;Mostly cloudy;61;NNW;8;69%

San Bernardino;Cloudy;67;WSW;8;72%

San Carlos;Mostly clear;59;NW;8;64%

San Diego;Cloudy;63;WSW;6;77%

San Diego Brown;Cloudy;62;WSW;5;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;61;S;5;83%

San Francisco;Mostly clear;59;NW;9;80%

San Jose;Mostly clear;66;WNW;5;60%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;57;NW;7;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;61;WNW;7;77%

Sandberg;Clear;61;WNW;15;49%

Santa Ana;Cloudy;64;SSW;7;82%

Santa Barbara;Mostly cloudy;61;W;6;86%

Santa Maria;Mostly clear;54;Calm;0;96%

Santa Monica;Cloudy;64;WSW;7;83%

Santa Rosa;Clear;60;S;3;74%

Santa Ynez;Clear;54;W;3;87%

Santee;Cloudy;63;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;56;ENE;6;26%

Stockton;Clear;73;W;10;43%

Thermal;Clear;79;NNW;22;40%

Truckee-Tahoe;Clear;41;SSE;3;65%

Twentynine Palms;Clear;73;NW;14;32%

Ukiah;Clear;67;S;3;48%

Vacaville;Clear;69;Calm;0;50%

Van Nuys;Cloudy;66;N;3;69%

Vandenberg AFB;Cloudy;56;N;7;90%

Victorville;Clear;60;SW;15;68%

Visalia;Clear;73;NW;5;43%

Watsonville;Mostly cloudy;56;Calm;0;83%

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