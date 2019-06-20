CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, June 20, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;58;W;5;43%
Arcata;Clear;52;NW;2;86%
Auburn;Clear;75;E;9;60%
Avalon;Fog;57;WSW;6;100%
Bakersfield;Clear;83;N;8;43%
Beale AFB;Clear;77;SSE;9;62%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;53%
Bishop;Clear;74;N;10;35%
Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;65%
Blythe;Clear;85;SSW;10;18%
Burbank;Mostly clear;64;S;7;84%
Camarillo;Cloudy;64;W;6;77%
Camp Pendleton;Cloudy;64;SW;4;89%
Campo;Clear;57;ENE;5;80%
Carlsbad;Cloudy;64;WSW;5;77%
Chico;Clear;86;Calm;0;32%
China Lake;Clear;89;SSW;6;24%
Chino;Partly cloudy;64;SW;9;84%
Concord;Clear;61;Calm;0;75%
Corona;Clear;64;W;7;86%
Crescent City;Clear;53;NNW;22;73%
Daggett-Barstow;Clear;88;SW;24;23%
Edwards AFB;Clear;76;SW;13;35%
El Centro;Clear;83;WSW;10;33%
Eureka;Clear;52;Calm;0;83%
Fairfield;Mostly clear;60;WSW;29;82%
Fresno;Clear;85;NW;14;42%
Fullerton;Cloudy;65;SW;7;75%
Hanford;Clear;86;NW;12;47%
Hawthorne;Cloudy;65;W;7;72%
Hayward;Mostly cloudy;61;NNW;8;83%
Imperial;Clear;83;WSW;10;33%
Imperial Beach;Cloudy;64;SW;5;76%
Lancaster;Clear;73;WSW;17;49%
Lemoore Nas;Clear;82;NW;12;48%
Lincoln;Clear;72;SSE;13;64%
Livermore;Clear;59;WNW;12;86%
Lompoc;Cloudy;60;WSW;5;86%
Long Beach;Cloudy;65;NW;5;75%
Los Alamitos;Cloudy;65;NW;5;75%
Los Angeles;Mostly cloudy;65;W;6;75%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;65;W;6;75%
Madera;Clear;75;WNW;9;63%
Mammoth;Clear;57;NNW;12;33%
Marysville;Clear;77;SSE;12;61%
Mather AFB;Clear;66;SE;7;72%
Merced;Clear;77;NNW;10;57%
Merced (airport);Clear;77;NNW;10;57%
Miramar Mcas;Cloudy;67;W;5;70%
Modesto;Clear;75;N;9;53%
Moffett Nas;Cloudy;64;NNE;5;80%
Mojave;Clear;82;WNW;23;36%
Montague;Clear;61;N;18;30%
Monterey Rabr;Cloudy;57;WSW;6;89%
Mount Shasta;Clear;61;NW;9;23%
Napa County;Cloudy;59;WSW;11;90%
Needles;Clear;95;SSW;12;11%
North Island;Cloudy;64;SW;5;74%
Oakland;Mostly cloudy;59;W;10;95%
Oceanside;Cloudy;64;WSW;5;77%
Ontario;Partly cloudy;64;SW;9;84%
Oroville;Clear;83;ESE;6;45%
Oxnard;Cloudy;63;W;8;83%
Palm Springs;Clear;86;NW;9;34%
Palmdale;Clear;76;SW;18;38%
Paso Robles;Clear;57;SSW;12;93%
Point Mugu;Cloudy;63;W;7;90%
Porterville;Clear;79;Calm;0;55%
Ramona;Partly cloudy;58;W;5;90%
Redding;Clear;84;NNE;8;20%
Riverside;Clear;63;W;6;83%
Riverside March;Clear;62;W;6;100%
Sacramento;Clear;63;S;8;80%
Sacramento International;Clear;66;SSE;13;72%
Salinas;Cloudy;62;NW;9;77%
San Bernardino;Clear;67;WSW;8;72%
San Carlos;Mostly cloudy;60;NNW;10;87%
San Diego;Cloudy;64;SW;5;74%
San Diego Brown;Cloudy;62;WSW;5;80%
San Diego Montgomery;Cloudy;63;WSW;6;77%
San Francisco;Mostly clear;57;SW;10;94%
San Jose;Partly cloudy;63;NW;3;90%
San Luis Obispo;Cloudy;60;Calm;0;83%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;60;WSW;6;83%
Sandberg;Clear;67;WSW;6;62%
Santa Ana;Mostly cloudy;64;SW;5;89%
Santa Barbara;Mostly cloudy;62;W;5;83%
Santa Maria;Cloudy;60;Calm;0;89%
Santa Monica;Cloudy;64;W;6;83%
Santa Rosa;Mostly cloudy;56;S;6;93%
Santa Ynez;Clear;55;W;3;93%
Santee;Cloudy;64;WSW;3;77%
South Lake Tahoe;Clear;58;S;3;64%
Stockton;Clear;72;N;9;56%
Thermal;Clear;89;NW;13;31%
Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;81%
Twentynine Palms;Clear;79;WSW;13;33%
Ukiah;Clear;69;S;6;60%
Vacaville;Clear;68;SSW;17;62%
Van Nuys;Mostly clear;62;SE;5;83%
Vandenberg AFB;Cloudy;58;Calm;0;91%
Victorville;Clear;72;SW;13;48%
Visalia;Clear;81;NW;8;57%
Watsonville;Mostly cloudy;58;W;3;93%
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