CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, June 16, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;70;WSW;3;43%

Arcata;Partly cloudy;54;SW;7;97%

Auburn;Clear;66;SSE;3;63%

Avalon;Fog;56;SW;6;100%

Bakersfield;Clear;81;N;7;41%

Beale AFB;Clear;67;WSW;6;75%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;35%

Bishop;Clear;73;WNW;6;29%

Blue Canyon;Clear;63;NE;5;72%

Blythe;Clear;87;S;11;21%

Burbank;Mostly clear;63;SSE;6;85%

Camarillo;Mostly clear;60;Calm;0;80%

Camp Pendleton;Cloudy;64;WSW;4;89%

Campo;Clear;57;NNE;3;80%

Carlsbad;Cloudy;64;Calm;0;77%

Chico;Clear;73;Calm;0;60%

China Lake;Clear;82;SSW;6;27%

Chino;Mostly clear;63;W;9;81%

Concord;Clear;57;SSW;14;74%

Corona;Clear;64;WNW;6;83%

Crescent City;Mostly cloudy;54;S;14;89%

Daggett-Barstow;Clear;85;WSW;20;25%

Edwards AFB;Clear;74;SW;12;40%

El Centro;Clear;87;Calm;0;35%

Eureka;Mostly clear;53;SW;7;94%

Fairfield;Mostly clear;55;SW;24;84%

Fresno;Clear;78;WNW;13;46%

Fullerton;Cloudy;66;W;4;72%

Hanford;Clear;77;NW;13;47%

Hawthorne;Cloudy;65;W;5;72%

Hayward;Cloudy;56;NW;9;83%

Imperial;Clear;87;Calm;0;35%

Imperial Beach;Cloudy;62;SE;4;84%

Lancaster;Clear;73;WSW;16;47%

Lemoore Nas;Clear;72;NW;12;54%

Lincoln;Clear;61;Calm;0;77%

Livermore;Mostly cloudy;55;WNW;9;86%

Lompoc;Cloudy;56;WNW;7;86%

Long Beach;Cloudy;65;WNW;6;75%

Los Alamitos;Cloudy;65;WNW;6;75%

Los Angeles;Cloudy;64;W;5;74%

Los Angeles Downtown;Cloudy;64;W;5;74%

Madera;Partly cloudy;69;WNW;8;62%

Mammoth;Mostly cloudy;63;NW;7;39%

Marysville;Clear;63;S;7;75%

Mather AFB;Mostly clear;60;SSE;9;79%

Merced;Mostly cloudy;70;NNW;8;63%

Merced (airport);Mostly cloudy;70;NNW;8;63%

Miramar Mcas;Cloudy;66;W;6;69%

Modesto;Mostly cloudy;64;NNW;12;64%

Moffett Nas;Cloudy;60;N;7;77%

Mojave;Clear;77;NNW;24;33%

Montague;Mostly cloudy;69;N;9;31%

Monterey Rabr;Cloudy;56;WSW;6;80%

Mount Shasta;Clear;59;Calm;0;80%

Napa County;Cloudy;56;SW;9;90%

Needles;Clear;98;SSW;12;14%

North Island;Cloudy;63;SW;3;77%

Oakland;Cloudy;57;WSW;10;89%

Oceanside;Cloudy;64;Calm;0;77%

Ontario;Mostly clear;63;W;9;81%

Oroville;Clear;71;SE;7;65%

Oxnard;Cloudy;60;W;5;86%

Palm Springs;Clear;85;NW;14;36%

Palmdale;Clear;74;SW;14;39%

Paso Robles;Clear;57;WNW;7;77%

Point Mugu;Mostly cloudy;59;Calm;0;96%

Porterville;Clear;77;NNW;3;53%

Ramona;Mostly cloudy;60;W;5;86%

Redding;Mostly cloudy;77;NNE;3;66%

Riverside;Clear;63;WNW;5;80%

Riverside March;Clear;60;NW;5;100%

Sacramento;Mostly cloudy;57;S;7;86%

Sacramento International;Mostly cloudy;59;SSE;12;80%

Salinas;Cloudy;61;WNW;8;69%

San Bernardino;Clear;65;WSW;5;73%

San Carlos;Cloudy;55;NW;11;90%

San Diego;Cloudy;63;SW;3;77%

San Diego Brown;Cloudy;62;W;3;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;WSW;5;77%

San Francisco;Cloudy;56;W;11;88%

San Jose;Mostly cloudy;59;N;7;83%

San Luis Obispo;Cloudy;55;W;6;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;57;WNW;16;80%

Sandberg;Clear;69;WNW;13;41%

Santa Ana;Mostly cloudy;63;W;6;92%

Santa Barbara;Clear;58;NE;5;86%

Santa Maria;Cloudy;56;WNW;8;93%

Santa Monica;Clear;62;WSW;5;83%

Santa Rosa;Partly cloudy;53;SE;7;92%

Santa Ynez;Mostly cloudy;55;WNW;3;87%

Santee;Cloudy;64;WNW;5;77%

South Lake Tahoe;Mostly clear;53;Calm;0;68%

Stockton;Clear;63;WNW;8;69%

Thermal;Clear;86;NW;6;37%

Truckee-Tahoe;Clear;45;SSE;3;87%

Twentynine Palms;Clear;80;W;13;26%

Ukiah;Clear;64;S;6;67%

Vacaville;Partly cloudy;61;SW;10;75%

Van Nuys;Clear;64;ESE;3;74%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;12;94%

Victorville;Clear;69;SW;12;53%

Visalia;Clear;75;NW;12;53%

Watsonville;Mostly cloudy;57;E;7;80%

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