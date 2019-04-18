CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, April 17, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;48;Calm;0;73%
Arcata;Clear;52;NNE;7;93%
Auburn;Clear;61;E;2;70%
Avalon;Clear;61;NW;8;39%
Bakersfield;Clear;66;ENE;8;48%
Beale AFB;Clear;60;ESE;7;73%
Big Bear City;Clear;38;Calm;0;38%
Bishop;Clear;57;NNE;9;27%
Blue Canyon;Clear;55;NE;6;44%
Blythe;Clear;70;NW;7;34%
Burbank;Clear;62;N;3;66%
Camarillo;Clear;59;NW;5;69%
Camp Pendleton;Clear;59;WSW;4;79%
Campo;Clear;51;NE;7;76%
Carlsbad;Clear;56;NNE;3;89%
Chico;Clear;64;N;2;60%
China Lake;Clear;60;SW;9;55%
Chino;Clear;60;N;5;67%
Concord;Clear;61;NNW;6;64%
Corona;Clear;61;E;5;64%
Crescent City;Mostly clear;52;ESE;3;96%
Daggett-Barstow;Clear;69;SSW;9;12%
Edwards AFB;Mostly clear;62;ESE;5;44%
El Centro;Clear;73;SW;7;20%
Eureka;Mostly clear;52;N;8;95%
Fairfield;Clear;59;SW;12;73%
Fresno;Clear;68;Calm;0;52%
Fullerton;Clear;63;S;4;62%
Hanford;Clear;58;Calm;0;83%
Hawthorne;Clear;61;Calm;0;69%
Hayward;Clear;57;WNW;5;74%
Imperial;Clear;73;SW;7;20%
Imperial Beach;Clear;62;N;6;72%
Lancaster;Clear;59;WNW;16;55%
Lemoore Nas;Clear;60;WSW;5;57%
Lincoln;Clear;57;E;4;81%
Livermore;Clear;60;NW;5;64%
Lompoc;Clear;52;Calm;0;89%
Long Beach;Clear;62;Calm;0;67%
Los Alamitos;Clear;62;Calm;0;67%
Los Angeles;Clear;59;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Clear;59;Calm;0;80%
Madera;Clear;63;Calm;0;72%
Mammoth;Mostly cloudy;49;N;4;62%
Marysville;Clear;62;Calm;0;69%
Mather AFB;Mostly clear;61;S;3;72%
Merced;Clear;61;S;3;72%
Merced (airport);Clear;61;S;3;72%
Miramar Mcas;Mostly clear;61;NNW;6;66%
Modesto;Clear;61;ESE;3;69%
Moffett Nas;Clear;58;NW;6;74%
Mojave;Clear;61;W;11;45%
Montague;Clear;55;N;13;58%
Monterey Rabr;Clear;53;SW;3;76%
Mount Shasta;Mostly clear;50;Calm;0;68%
Napa County;Clear;55;NW;6;87%
Needles;Clear;72;NW;8;26%
North Island;Mostly clear;63;N;8;64%
Oakland;Clear;57;NW;8;82%
Oceanside;Clear;56;NNE;3;89%
Ontario;Clear;60;N;5;67%
Oroville;Clear;64;E;5;62%
Oxnard;Clear;56;WNW;5;89%
Palm Springs;Clear;78;WNW;8;26%
Palmdale;Clear;62;N;6;36%
Paso Robles;Clear;60;W;6;61%
Point Mugu;Partly cloudy;56;NW;5;86%
Porterville;Clear;57;ESE;8;83%
Ramona;Clear;52;Calm;0;86%
Redding;Clear;66;NE;3;58%
Riverside;Clear;63;Calm;0;57%
Riverside March;Clear;52;W;3;91%
Sacramento;Clear;62;SW;7;74%
Sacramento International;Clear;63;SSW;7;77%
Salinas;Clear;55;NNW;7;77%
San Bernardino;Clear;66;N;2;50%
San Carlos;Clear;56;N;7;72%
San Diego;Mostly clear;63;N;8;64%
San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;80%
San Diego Montgomery;Mostly clear;61;N;6;69%
San Francisco;Clear;55;NW;9;78%
San Jose;Clear;58;W;7;80%
San Luis Obispo;Mostly clear;54;W;6;80%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;58;W;12;61%
Sandberg;Clear;54;NNW;13;58%
Santa Ana;Clear;59;ESE;4;73%
Santa Barbara;Clear;57;E;5;89%
Santa Maria;Clear;55;Calm;0;77%
Santa Monica;Clear;60;Calm;0;77%
Santa Rosa;Clear;52;SSE;5;89%
Santa Ynez;Clear;54;N;4;79%
Santee;Clear;58;N;6;80%
South Lake Tahoe;Clear;40;S;9;67%
Stockton;Clear;57;Calm;0;83%
Thermal;Clear;80;NNW;13;24%
Truckee-Tahoe;Clear;44;S;3;64%
Twentynine Palms;Clear;68;WSW;7;17%
Ukiah;Clear;61;Calm;0;69%
Vacaville;Clear;63;SW;5;72%
Van Nuys;Clear;66;Calm;0;42%
Vandenberg AFB;Clear;48;Calm;0;92%
Victorville;Clear;59;E;6;25%
Visalia;Clear;62;Calm;0;69%
Watsonville;Clear;52;SE;5;92%
_____
Copyright 2019 AccuWeather