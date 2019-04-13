CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, April 13, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;40;SW;5;73%
Arcata;Partly cloudy;50;NNE;5;92%
Auburn;Clear;55;E;5;54%
Avalon;Clear;58;NNW;8;61%
Bakersfield;Clear;61;ESE;6;44%
Beale AFB;Clear;54;Calm;0;69%
Big Bear City;Clear;30;Calm;0;54%
Bishop;Clear;49;N;14;35%
Blue Canyon;Clear;43;ENE;3;45%
Blythe;Clear;61;NNW;7;34%
Burbank;Clear;60;Calm;0;54%
Camarillo;Clear;56;Calm;0;71%
Camp Pendleton;Clear;55;WSW;2;78%
Campo;Clear;43;ENE;3;92%
Carlsbad;Clear;52;NNW;3;100%
Chico;Mostly clear;57;Calm;1;53%
China Lake;Clear;51;SW;9;45%
Chino;Clear;58;NNW;5;58%
Concord;Clear;59;SSE;5;64%
Corona;Clear;57;ENE;5;59%
Crescent City;Mostly cloudy;50;Calm;0;92%
Daggett-Barstow;Clear;55;W;7;27%
Edwards AFB;Clear;52;SSW;9;48%
El Centro;Clear;64;W;10;53%
Eureka;Mostly clear;50;NNE;3;88%
Fairfield;Clear;51;SSW;9;82%
Fresno;Clear;63;Calm;0;49%
Fullerton;Clear;61;SSW;4;64%
Hanford;Clear;52;Calm;0;82%
Hawthorne;Clear;59;SSW;3;71%
Hayward;Clear;55;W;6;83%
Imperial;Clear;64;W;10;53%
Imperial Beach;Clear;53;Calm;0;85%
Lancaster;Clear;51;WNW;8;51%
Lemoore Nas;Clear;54;W;10;50%
Lincoln;Clear;46;ENE;6;87%
Livermore;Clear;51;Calm;0;79%
Lompoc;Cloudy;50;Calm;0;89%
Long Beach;Clear;60;Calm;0;66%
Los Alamitos;Clear;60;Calm;0;66%
Los Angeles;Clear;62;N;5;61%
Los Angeles Downtown;Clear;62;N;5;61%
Madera;Clear;56;Calm;0;69%
Mammoth;Clear;37;ESE;7;79%
Marysville;Clear;58;ENE;6;55%
Mather AFB;Clear;52;SSW;7;76%
Merced;Clear;55;W;7;66%
Merced (airport);Clear;55;W;7;66%
Miramar Mcas;Clear;53;ENE;7;73%
Modesto;Clear;59;Calm;0;61%
Moffett Nas;Clear;55;NE;5;83%
Mojave;Partly cloudy;54;WNW;13;46%
Montague;Clear;46;NE;3;67%
Monterey Rabr;Cloudy;52;WSW;6;82%
Mount Shasta;Clear;45;NE;6;65%
Napa County;Clear;52;SSE;6;88%
Needles;Clear;64;NNW;8;29%
North Island;Clear;60;NNW;5;77%
Oakland;Clear;55;NW;6;86%
Oceanside;Clear;52;NNW;3;100%
Ontario;Clear;58;NNW;5;58%
Oroville;Clear;59;ENE;6;55%
Oxnard;Clear;55;Calm;0;79%
Palm Springs;Clear;70;W;8;32%
Palmdale;Clear;54;W;6;41%
Paso Robles;Clear;53;NNE;5;68%
Point Mugu;Clear;52;NNW;7;86%
Porterville;Clear;51;SE;6;76%
Ramona;Clear;48;E;3;79%
Redding;Clear;62;N;6;42%
Riverside;Clear;56;E;5;64%
Riverside March;Clear;51;SSE;6;86%
Sacramento;Clear;56;SSW;3;69%
Sacramento International;Clear;57;NW;6;63%
Salinas;Clear;55;NNW;7;74%
San Bernardino;Clear;58;ESE;5;49%
San Carlos;Mostly clear;55;Calm;0;71%
San Diego;Clear;60;NNW;5;77%
San Diego Brown;Clear;53;Calm;3;85%
San Diego Montgomery;Clear;57;Calm;0;68%
San Francisco;Mostly clear;54;NW;8;84%
San Jose;Clear;54;NNW;3;82%
San Luis Obispo;Clear;48;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Clear;57;WNW;20;61%
Sandberg;Clear;47;NNW;15;45%
Santa Ana;Clear;59;S;4;73%
Santa Barbara;Clear;61;NNW;9;44%
Santa Maria;Clear;50;Calm;0;89%
Santa Monica;Clear;59;Calm;0;71%
Santa Rosa;Mostly clear;56;N;8;74%
Santa Ynez;Clear;45;S;6;93%
Santee;Clear;54;WNW;3;71%
South Lake Tahoe;Clear;31;S;3;78%
Stockton;Clear;57;W;7;71%
Thermal;Clear;71;NW;12;33%
Truckee-Tahoe;Clear;32;ENE;3;74%
Twentynine Palms;Clear;58;WNW;7;26%
Ukiah;Clear;53;Calm;0;73%
Vacaville;Clear;57;SW;5;54%
Van Nuys;Clear;63;Calm;0;46%
Vandenberg AFB;Clear;46;Calm;0;96%
Victorville;Clear;52;WSW;7;43%
Visalia;Clear;57;Calm;0;68%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;82%
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