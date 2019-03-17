CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, March 16, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;37;Calm;0;64%
Arcata;Mostly cloudy;49;NNE;3;96%
Auburn;Clear;53;N;2;65%
Avalon;Clear;64;NW;14;20%
Bakersfield;Clear;58;Calm;0;55%
Beale AFB;Mostly cloudy;54;E;4;66%
Big Bear City;Clear;31;Calm;0;74%
Bishop;Clear;40;N;5;42%
Blue Canyon;Clear;47;NNE;6;47%
Blythe;Clear;64;NNW;8;38%
Burbank;Clear;65;Calm;0;28%
Camarillo;Clear;55;Calm;0;71%
Camp Pendleton;Clear;57;NNW;1;54%
Campo;Clear;45;NE;7;55%
Carlsbad;Clear;51;Calm;0;85%
Chico;Showers;56;Calm;0;52%
China Lake;Clear;50;SW;8;39%
Chino;Clear;62;NNW;6;36%
Concord;Clear;57;ESE;5;57%
Corona;Clear;57;Calm;4;50%
Crescent City;Mostly cloudy;49;SSE;9;92%
Daggett-Barstow;Clear;60;SSE;5;28%
Edwards AFB;Clear;51;WNW;4;44%
El Centro;Clear;66;NNW;6;29%
Eureka;Mostly cloudy;49;NNW;5;96%
Fairfield;Mostly clear;55;SW;5;66%
Fresno;Clear;60;Calm;0;57%
Fullerton;Clear;65;N;3;33%
Hanford;Clear;52;N;5;68%
Hawthorne;Clear;65;Calm;0;44%
Hayward;Clear;61;Calm;0;45%
Imperial;Clear;66;NNW;6;29%
Imperial Beach;Clear;53;S;5;73%
Lancaster;Clear;47;WSW;7;53%
Lemoore Nas;Clear;51;NNW;6;60%
Lincoln;Mostly clear;49;E;3;77%
Livermore;Clear;54;Calm;0;58%
Lompoc;Clear;55;NNE;6;65%
Long Beach;Clear;66;Calm;0;38%
Los Alamitos;Clear;66;Calm;0;38%
Los Angeles;Clear;67;Calm;0;30%
Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;30%
Madera;Clear;53;Calm;0;73%
Mammoth;Mostly clear;40;N;4;47%
Marysville;Cloudy;53;E;6;73%
Mather AFB;Clear;53;S;3;64%
Merced;Clear;49;Calm;0;89%
Merced (airport);Clear;49;Calm;0;89%
Miramar Mcas;Clear;56;ENE;8;54%
Modesto;Clear;56;Calm;0;54%
Moffett Nas;Clear;58;Calm;0;61%
Mojave;Mostly clear;50;NNW;10;41%
Montague;Mostly cloudy;41;N;3;55%
Monterey Rabr;Clear;50;ESE;7;63%
Mount Shasta;Partly cloudy;38;Calm;0;62%
Napa County;Mostly cloudy;51;NE;4;76%
Needles;Clear;64;WNW;7;35%
North Island;Clear;66;N;3;35%
Oakland;Partly cloudy;55;NNW;5;76%
Oceanside;Clear;51;Calm;0;85%
Ontario;Clear;62;NNW;6;36%
Oroville;Showers;56;E;7;57%
Oxnard;Clear;56;Calm;0;83%
Palm Springs;Clear;66;NW;7;31%
Palmdale;Clear;49;NNW;6;47%
Paso Robles;Clear;52;Calm;0;74%
Point Mugu;Clear;56;NW;5;77%
Porterville;Clear;48;SE;7;82%
Ramona;Clear;48;Calm;0;67%
Redding;Mostly cloudy;55;Calm;0;52%
Riverside;Clear;63;Calm;0;33%
Riverside March;Clear;63;SSE;3;33%
Sacramento;Clear;54;Calm;0;63%
Sacramento International;Clear;57;S;5;57%
Salinas;Clear;54;NNE;3;69%
San Bernardino;Clear;69;ENE;3;38%
San Carlos;Mostly clear;54;SSW;4;68%
San Diego;Clear;66;N;3;35%
San Diego Brown;Clear;53;ENE;5;60%
San Diego Montgomery;Clear;60;N;3;43%
San Francisco;Mostly cloudy;53;NW;7;84%
San Jose;Mostly clear;58;W;3;61%
San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;71%
San Nicolas Island;Clear;61;WNW;14;36%
Sandberg;Clear;50;N;3;31%
Santa Ana;Clear;62;N;3;45%
Santa Barbara;Clear;57;Calm;0;57%
Santa Maria;Clear;53;Calm;0;63%
Santa Monica;Clear;65;NE;5;36%
Santa Rosa;Mostly cloudy;50;SSE;3;79%
Santa Ynez;Clear;52;Calm;1;73%
Santee;Clear;55;Calm;1;56%
South Lake Tahoe;Clear;28;Calm;0;74%
Stockton;Clear;54;Calm;0;56%
Thermal;Clear;66;N;6;29%
Truckee-Tahoe;Clear;34;N;2;69%
Twentynine Palms;Clear;57;WNW;6;38%
Ukiah;Mostly cloudy;55;Calm;0;46%
Vacaville;Clear;56;SW;5;66%
Van Nuys;Clear;66;NW;3;22%
Vandenberg AFB;Clear;56;NNE;6;57%
Victorville;Clear;52;NW;4;42%
Visalia;Clear;55;Calm;0;66%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;96%
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