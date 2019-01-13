CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PST Sunday, January 13, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;22;E;3;88%
Arcata;Mostly cloudy;49;ESE;4;87%
Auburn;Clear;48;E;9;76%
Avalon;Clear;49;WSW;5;100%
Bakersfield;Clear;52;ENE;5;58%
Beale AFB;Clear;49;E;6;77%
Big Bear City;Mostly cloudy;28;Calm;0;92%
Bishop;Clear;24;NW;5;80%
Blue Canyon;Partly cloudy;35;ENE;3;84%
Blythe;Mostly clear;49;NNW;8;83%
Burbank;Clear;48;Calm;0;84%
Camarillo;Clear;53;E;13;63%
Camp Pendleton;Clear;49;N;2;94%
Campo;Clear;35;NE;3;88%
Carlsbad;Clear;44;Calm;0;100%
Chico;Clear;48;Calm;0;76%
China Lake;Clear;35;ESE;5;95%
Chino;Clear;45;NE;3;87%
Concord;Clear;46;Calm;0;85%
Corona;Clear;46;Calm;3;88%
Crescent City;Clear;50;NE;3;89%
Daggett-Barstow;Partly cloudy;42;WNW;6;100%
Edwards AFB;Mostly cloudy;43;NNW;3;100%
El Centro;Clear;47;WSW;8;86%
Eureka;Mostly cloudy;49;ESE;5;82%
Fairfield;Clear;42;NE;8;90%
Fresno;Clear;48;Calm;0;79%
Fullerton;Clear;48;Calm;0;86%
Hanford;Clear;45;ENE;3;89%
Hawthorne;Clear;50;Calm;0;96%
Hayward;Clear;50;Calm;0;82%
Imperial;Clear;47;WSW;8;86%
Imperial Beach;Partly cloudy;50;E;8;89%
Lancaster;Clear;40;N;5;92%
Lemoore Nas;Clear;43;Calm;0;92%
Lincoln;Clear;43;E;5;93%
Livermore;Clear;43;E;5;92%
Lompoc;Partly cloudy;46;Calm;0;95%
Long Beach;Clear;50;Calm;0;92%
Los Alamitos;Clear;50;Calm;0;92%
Los Angeles;Clear;53;Calm;0;71%
Los Angeles Downtown;Clear;53;Calm;0;71%
Madera;Clear;46;Calm;0;79%
Mammoth;Clear;30;N;3;72%
Marysville;Clear;43;Calm;0;92%
Mather AFB;Clear;45;NNE;2;89%
Merced;Clear;45;E;6;92%
Merced (airport);Clear;45;E;6;92%
Miramar Mcas;Clear;50;E;5;79%
Modesto;Clear;45;ESE;3;100%
Moffett Nas;Clear;52;S;6;80%
Mojave;Mostly cloudy;39;N;6;100%
Montague;Clear;33;Calm;0;75%
Monterey Rabr;Clear;46;E;6;82%
Mount Shasta;Mostly cloudy;41;Calm;0;75%
Napa County;Clear;47;NNE;5;92%
Needles;Mostly cloudy;52;WNW;3;74%
North Island;Mostly clear;55;NE;3;79%
Oakland;Clear;50;SE;3;88%
Oceanside;Clear;44;Calm;0;100%
Ontario;Clear;45;NE;3;87%
Oroville;Clear;51;ENE;7;65%
Oxnard;Mostly clear;54;ESE;9;63%
Palm Springs;Mostly cloudy;52;WSW;5;66%
Palmdale;Clear;41;NE;7;82%
Paso Robles;Partly cloudy;43;ENE;3;100%
Point Mugu;Mostly clear;54;NE;8;58%
Porterville;Clear;42;E;5;91%
Ramona;Clear;38;Calm;0;96%
Redding;Clear;44;NNW;2;85%
Riverside;Clear;47;ENE;5;79%
Riverside March;Mostly clear;37;Calm;0;100%
Sacramento;Clear;46;Calm;0;92%
Sacramento International;Clear;46;Calm;0;92%
Salinas;Clear;48;ESE;8;82%
San Bernardino;Clear;43;E;5;78%
San Carlos;Clear;46;Calm;0;100%
San Diego;Mostly clear;55;NE;3;79%
San Diego Brown;Mostly clear;46;ESE;3;95%
San Diego Montgomery;Clear;49;Calm;0;89%
San Francisco;Clear;51;SE;3;89%
San Jose;Clear;49;SSE;5;86%
San Luis Obispo;Clear;46;Calm;0;92%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;56;SSW;4;82%
Sandberg;Fog;37;E;13;95%
Santa Ana;Clear;51;NNE;2;78%
Santa Barbara;Clear;47;Calm;0;89%
Santa Maria;Clear;48;E;5;92%
Santa Monica;Clear;51;Calm;0;73%
Santa Rosa;Clear;44;Calm;0;95%
Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;93%
Santee;Clear;46;Calm;0;93%
South Lake Tahoe;Clear;21;Calm;0;87%
Stockton;Clear;46;ESE;5;92%
Thermal;Partly cloudy;47;NNW;3;79%
Truckee-Tahoe;Fog;23;N;2;83%
Twentynine Palms;Mostly clear;46;WNW;6;87%
Ukiah;Mostly cloudy;47;Calm;0;89%
Vacaville;Clear;43;ENE;6;96%
Van Nuys;Clear;51;NW;5;65%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;47;SE;7;94%
Victorville;Clear;41;NNE;4;87%
Visalia;Clear;47;E;6;79%
Watsonville;Clear;46;Calm;0;100%
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