CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, December 27, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;27;NE;3;71%
Arcata;Clear;41;ESE;4;90%
Auburn;Clear;43;NE;6;36%
Avalon;Clear;50;NNE;10;52%
Bakersfield;Mostly cloudy;42;SSE;5;82%
Beale AFB;Clear;47;NNW;10;43%
Big Bear City;Clear;23;NE;9;53%
Bishop;Clear;30;N;12;63%
Blue Canyon;Clear;27;N;7;50%
Blythe;Clear;47;NNW;10;43%
Burbank;Clear;51;NNW;13;35%
Camarillo;Clear;49;ENE;9;37%
Camp Pendleton;Clear;54;NNW;5;59%
Campo;Clear;41;NNE;3;82%
Carlsbad;Clear;51;ESE;4;67%
Chico;Clear;36;N;3;60%
China Lake;Clear;43;NNW;20;32%
Chino;Partly cloudy;48;N;13;33%
Concord;Clear;49;NNW;10;44%
Corona;Mostly clear;53;NE;17;29%
Crescent City;Mostly cloudy;41;NNW;8;79%
Daggett-Barstow;Clear;44;NNW;12;29%
Edwards AFB;Mostly clear;38;E;7;35%
El Centro;Partly cloudy;56;NNW;6;38%
Eureka;Mostly clear;41;E;3;83%
Fairfield;Clear;49;N;17;39%
Fresno;Clear;41;ENE;6;88%
Fullerton;Clear;50;ENE;3;46%
Hanford;Clear;37;Calm;0;95%
Hawthorne;Clear;55;NNW;9;31%
Hayward;Clear;55;N;13;28%
Imperial;Partly cloudy;56;NNW;6;38%
Imperial Beach;Mostly clear;49;ESE;6;86%
Lancaster;Clear;35;SW;3;72%
Lemoore Nas;Clear;41;NNW;9;73%
Lincoln;Clear;34;N;9;80%
Livermore;Clear;51;N;12;33%
Lompoc;Clear;43;NE;3;65%
Long Beach;Clear;57;WNW;6;28%
Los Alamitos;Clear;57;WNW;6;28%
Los Angeles;Clear;51;Calm;0;39%
Los Angeles Downtown;Clear;51;Calm;0;39%
Madera;Clear;41;NE;5;82%
Mammoth;Mostly clear;20;NNE;7;100%
Marysville;Clear;49;N;8;39%
Mather AFB;Clear;45;N;10;49%
Merced;Clear;45;NW;14;57%
Merced (airport);Clear;45;NW;14;57%
Miramar Mcas;Clear;50;ESE;3;79%
Modesto;Clear;48;NNW;14;49%
Moffett Nas;Clear;51;WNW;6;42%
Mojave;Clear;36;Calm;0;64%
Montague;Partly cloudy;29;E;3;81%
Monterey Rabr;Clear;54;NW;9;39%
Mount Shasta;Cloudy;31;NW;8;75%
Napa County;Clear;46;NNW;4;53%
Needles;Clear;49;NNW;5;37%
North Island;Mostly clear;57;Calm;3;68%
Oakland;Clear;49;NNW;11;47%
Oceanside;Clear;51;ESE;4;67%
Ontario;Partly cloudy;48;N;13;33%
Oroville;Clear;46;N;7;56%
Oxnard;Clear;51;NNE;3;36%
Palm Springs;Clear;57;N;12;20%
Palmdale;Clear;37;NW;7;64%
Paso Robles;Clear;45;NW;14;53%
Point Mugu;Clear;52;N;3;36%
Porterville;Mostly clear;38;Calm;0;96%
Ramona;Fog;41;Calm;0;95%
Redding;Mostly clear;47;NNW;8;42%
Riverside;Clear;53;NNE;12;19%
Riverside March;Clear;50;N;15;23%
Sacramento;Clear;45;N;9;57%
Sacramento International;Clear;40;NNW;10;73%
Salinas;Clear;49;N;6;42%
San Bernardino;Clear;53;NE;12;18%
San Carlos;Clear;54;NNW;12;43%
San Diego;Mostly clear;57;Calm;3;68%
San Diego Brown;Clear;50;SSE;7;86%
San Diego Montgomery;Clear;50;Calm;0;86%
San Francisco;Clear;52;NNW;12;46%
San Jose;Clear;50;NW;8;37%
San Luis Obispo;Clear;47;S;3;47%
San Nicolas Island;Clear;56;NNW;20;39%
Sandberg;Partly cloudy;32;NNW;29;85%
Santa Ana;Clear;53;NNE;6;31%
Santa Barbara;Clear;54;NNW;17;36%
Santa Maria;Clear;47;Calm;0;53%
Santa Monica;Clear;56;N;5;30%
Santa Rosa;Clear;44;N;9;76%
Santa Ynez;Clear;46;N;10;55%
Santee;Fog;48;NW;3;93%
South Lake Tahoe;Cloudy;23;N;10;65%
Stockton;Clear;46;WNW;12;57%
Thermal;Clear;57;WSW;8;20%
Truckee-Tahoe;Partly cloudy;23;N;9;63%
Twentynine Palms;Clear;44;NNW;15;34%
Ukiah;Clear;38;Calm;0;82%
Vacaville;Clear;52;NNW;17;33%
Van Nuys;Clear;52;NNW;13;37%
Vandenberg AFB;Clear;43;ENE;9;61%
Victorville;Clear;40;NNE;13;34%
Visalia;Clear;39;ESE;5;100%
Watsonville;Clear;51;N;8;36%
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