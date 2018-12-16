CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 03:00 AM PST Sunday, December 16, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;41;SE;10;42%
Arcata;Showers;57;SE;16;85%
Auburn;Mostly cloudy;48;E;8;53%
Avalon;Clear;57;NW;6;48%
Bakersfield;Clear;45;Calm;0;79%
Beale AFB;Cloudy;51;ESE;7;75%
Big Bear City;Clear;23;Calm;0;92%
Bishop;Clear;23;NNW;3;68%
Blue Canyon;Cloudy;40;SE;7;42%
Blythe;Clear;43;WNW;3;75%
Burbank;Clear;52;Calm;0;55%
Camarillo;Clear;48;ENE;6;79%
Camp Pendleton;Clear;50;NNE;3;67%
Campo;Clear;41;NE;7;39%
Carlsbad;Clear;43;Calm;0;96%
Chico;Cloudy;54;SE;10;62%
China Lake;Clear;38;ESE;4;58%
Chino;Clear;51;ENE;2;50%
Concord;Cloudy;49;W;3;86%
Corona;Clear;53;Calm;0;47%
Crescent City;Cloudy;55;S;21;92%
Daggett-Barstow;Clear;38;W;9;62%
Edwards AFB;Clear;31;SW;5;100%
El Centro;Clear;50;W;6;49%
Eureka;Showers;57;SE;19;83%
Fairfield;Fog;43;Calm;0;100%
Fresno;Mostly cloudy;44;Calm;0;85%
Fullerton;Clear;47;Calm;0;76%
Hanford;Clear;40;Calm;0;96%
Hawthorne;Mostly clear;51;Calm;0;92%
Hayward;Cloudy;57;ESE;9;63%
Imperial;Clear;50;W;6;49%
Imperial Beach;Clear;51;NNE;3;67%
Lancaster;Clear;31;Calm;0;85%
Lemoore Nas;Mostly cloudy;43;ENE;1;89%
Lincoln;Mostly cloudy;46;ESE;6;75%
Livermore;Mostly cloudy;45;ENE;5;89%
Lompoc;Showers;46;Calm;0;100%
Long Beach;Clear;51;Calm;0;92%
Los Alamitos;Clear;51;Calm;0;92%
Los Angeles;Clear;50;Calm;0;71%
Los Angeles Downtown;Clear;50;Calm;0;71%
Madera;Mostly cloudy;44;Calm;0;78%
Mammoth;Cloudy;40;SSE;10;93%
Marysville;Cloudy;47;SE;3;92%
Mather AFB;Clear;41;Calm;0;86%
Merced;Mostly cloudy;40;ENE;3;96%
Merced (airport);Mostly cloudy;40;ENE;3;96%
Miramar Mcas;Clear;51;Calm;0;68%
Modesto;Partly cloudy;41;ESE;7;95%
Moffett Nas;Cloudy;58;SSE;8;71%
Mojave;Mostly clear;37;NW;5;51%
Montague;Cloudy;50;S;23;63%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;51;E;7;82%
Mount Shasta;Cloudy;41;E;8;92%
Napa County;Cloudy;55;Calm;1;81%
Needles;Clear;51;Calm;0;33%
North Island;Clear;54;N;5;80%
Oakland;Cloudy;54;ESE;6;86%
Oceanside;Clear;43;Calm;0;96%
Ontario;Clear;51;ENE;2;50%
Oroville;Cloudy;52;E;7;71%
Oxnard;Clear;50;NE;5;74%
Palm Springs;Clear;66;NNW;7;22%
Palmdale;Clear;37;Calm;0;66%
Paso Robles;Clear;38;Calm;0;100%
Point Mugu;Clear;47;NNE;6;86%
Porterville;Clear;41;SE;5;88%
Ramona;Clear;40;Calm;0;79%
Redding;Showers;50;Calm;0;96%
Riverside;Clear;46;E;5;60%
Riverside March;Clear;38;Calm;0;83%
Sacramento;Mostly cloudy;44;ESE;5;92%
Sacramento International;Mostly cloudy;48;SSE;8;82%
Salinas;Mostly cloudy;45;Calm;0;89%
San Bernardino;Clear;50;SE;7;43%
San Carlos;Cloudy;59;SSE;10;71%
San Diego;Clear;54;N;5;80%
San Diego Brown;Clear;50;ESE;5;71%
San Diego Montgomery;Clear;50;Calm;0;76%
San Francisco;Cloudy;57;SSE;6;85%
San Jose;Mostly cloudy;56;E;8;69%
San Luis Obispo;Clear;45;ESE;2;94%
San Nicolas Island;Clear;59;NNE;4;91%
Sandberg;Clear;46;ENE;9;40%
Santa Ana;Clear;48;Calm;1;78%
Santa Barbara;Clear;42;Calm;0;95%
Santa Maria;Cloudy;49;ESE;6;96%
Santa Monica;Clear;54;N;3;58%
Santa Rosa;Cloudy;54;SE;10;92%
Santa Ynez;Fog;41;Calm;0;100%
Santee;Clear;45;ENE;1;93%
South Lake Tahoe;Clear;44;SSW;8;27%
Stockton;Mostly cloudy;46;E;7;85%
Thermal;Clear;46;NNW;3;57%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;39;SSW;11;36%
Twentynine Palms;Clear;45;NW;3;41%
Ukiah;Cloudy;54;SSE;10;86%
Vacaville;Fog;45;Calm;0;100%
Van Nuys;Clear;49;Calm;0;68%
Vandenberg AFB;Showers;47;ESE;5;97%
Victorville;Clear;38;W;3;65%
Visalia;Clear;43;E;5;85%
Watsonville;Mostly cloudy;47;N;5;86%
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