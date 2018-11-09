CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, November 8, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;19;Calm;0;51%

Arcata;Clear;44;ENE;5;80%

Auburn;Clear;48;E;6;15%

Avalon;Clear;64;ENE;18;19%

Bakersfield;Clear;50;ESE;3;46%

Beale AFB;Clear;45;NNW;9;38%

Big Bear City;Clear;30;NE;5;24%

Bishop;Clear;37;NW;8;26%

Blue Canyon;Clear;45;NE;8;10%

Blythe;Clear;62;NNW;12;15%

Burbank;Clear;66;SSE;7;16%

Camarillo;Clear;73;ENE;22;4%

Camp Pendleton;Clear;63;NNE;17;12%

Campo;Clear;59;NE;16;10%

Carlsbad;Clear;50;Calm;0;89%

Chico;Mostly cloudy;50;Calm;0;12%

China Lake;Clear;55;NNW;9;8%

Chino;Mostly clear;62;SE;21;15%

Concord;Mostly cloudy;51;S;6;29%

Corona;Mostly clear;68;ENE;17;7%

Crescent City;Clear;60;NE;9;21%

Daggett-Barstow;Clear;50;SSE;5;12%

Edwards AFB;Clear;47;ENE;3;10%

El Centro;Clear;65;N;6;25%

Eureka;Clear;42;N;6;56%

Fairfield;Partly cloudy;65;N;15;11%

Fresno;Clear;53;Calm;0;56%

Fullerton;Clear;68;ENE;7;10%

Hanford;Clear;46;Calm;0;70%

Hawthorne;Clear;62;Calm;0;83%

Hayward;Mostly clear;55;Calm;0;24%

Imperial;Clear;65;N;6;25%

Imperial Beach;Mostly clear;53;ESE;3;92%

Lancaster;Clear;40;E;5;16%

Lemoore Nas;Clear;47;SSW;8;70%

Lincoln;Clear;30;E;5;64%

Livermore;Clear;50;Calm;0;26%

Lompoc;Clear;47;E;6;79%

Long Beach;Clear;69;E;6;11%

Los Alamitos;Clear;69;E;6;11%

Los Angeles;Hazy moonlight;60;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Hazy moonlight;60;Calm;0;83%

Madera;Clear;48;Calm;0;65%

Mammoth;Clear;30;SE;5;39%

Marysville;Clear;57;NNW;12;21%

Mather AFB;Clear;46;NE;3;39%

Merced;Clear;49;Calm;0;60%

Merced (airport);Clear;49;Calm;0;60%

Miramar Mcas;Clear;57;E;5;77%

Modesto;Clear;56;NW;5;22%

Moffett Nas;Clear;56;Calm;0;24%

Mojave;Clear;50;NNE;12;9%

Montague;Clear;31;Calm;0;41%

Monterey Rabr;Clear;50;ENE;6;31%

Mount Shasta;Clear;27;Calm;0;48%

Napa County;Mostly cloudy;53;N;6;30%

Needles;Clear;63;N;21;12%

North Island;Clear;62;Calm;0;86%

Oakland;Mostly cloudy;56;NNE;4;35%

Oceanside;Clear;50;Calm;0;89%

Ontario;Mostly clear;62;SE;21;15%

Oroville;Clear;59;WNW;8;14%

Oxnard;Clear;72;ENE;21;5%

Palm Springs;Clear;69;NW;12;6%

Palmdale;Clear;44;ESE;12;16%

Paso Robles;Clear;44;Calm;0;45%

Point Mugu;Partly cloudy;71;NE;17;8%

Porterville;Clear;47;E;6;70%

Ramona;Clear;66;ENE;15;12%

Redding;Clear;62;N;10;10%

Riverside;Clear;66;NNE;14;6%

Riverside March;Clear;61;NNW;9;8%

Sacramento;Clear;52;NNE;6;33%

Sacramento International;Mostly clear;53;NW;13;27%

Salinas;Clear;51;Calm;0;39%

San Bernardino;Clear;67;NNE;26;7%

San Carlos;Clear;52;SSE;5;40%

San Diego;Clear;62;Calm;0;86%

San Diego Brown;Clear;58;ENE;3;90%

San Diego Montgomery;Clear;58;ESE;3;90%

San Francisco;Mostly clear;58;NNE;6;37%

San Jose;Partly cloudy;55;S;5;27%

San Luis Obispo;Clear;50;Calm;0;68%

San Nicolas Island;Clear;67;NNE;10;15%

Sandberg;Clear;48;E;29;10%

Santa Ana;Mostly clear;67;ENE;14;11%

Santa Barbara;Clear;53;Calm;0;79%

Santa Maria;Clear;52;S;5;71%

Santa Monica;Clear;71;NNE;3;7%

Santa Rosa;Mostly cloudy;45;NW;6;43%

Santa Ynez;Clear;46;NE;3;75%

Santee;Clear;55;E;2;87%

South Lake Tahoe;Clear;22;Calm;0;50%

Stockton;Clear;48;SW;3;40%

Thermal;Clear;72;NW;12;7%

Truckee-Tahoe;Clear;29;N;2;36%

Twentynine Palms;Clear;54;WNW;14;14%

Ukiah;Mostly cloudy;38;Calm;0;69%

Vacaville;Mostly cloudy;65;N;18;11%

Van Nuys;Clear;71;N;24;5%

Vandenberg AFB;Clear;50;SE;10;89%

Victorville;Clear;46;E;15;16%

Visalia;Clear;49;Calm;0;65%

Watsonville;Clear;54;Calm;0;31%

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