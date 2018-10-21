CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Saturday, October 20, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;46;Calm;0;41%

Arcata;Fog;49;S;4;100%

Auburn;Clear;63;E;6;39%

Avalon;Clear;71;WSW;8;22%

Bakersfield;Clear;72;NE;7;23%

Beale AFB;Clear;61;Calm;0;45%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;80%

Bishop;Clear;56;S;6;22%

Blue Canyon;Clear;56;ENE;5;34%

Blythe;Mostly clear;76;W;6;41%

Burbank;Clear;70;WNW;3;40%

Camarillo;Clear;67;E;3;46%

Camp Pendleton;Clear;65;ENE;3;77%

Campo;Clear;57;ENE;7;36%

Carlsbad;Clear;62;Calm;0;74%

Chico;Clear;66;ENE;5;32%

China Lake;Clear;68;NNE;5;26%

Chino;Mostly clear;70;WNW;6;36%

Concord;Clear;63;Calm;0;59%

Corona;Partly cloudy;74;WSW;6;32%

Crescent City;Fog;48;S;5;100%

Daggett-Barstow;Mostly clear;72;N;6;28%

Edwards AFB;Cloudy;69;N;5;24%

El Centro;Clear;75;W;3;38%

Eureka;Fog;51;S;4;94%

Fairfield;Clear;58;SSW;9;64%

Fresno;Clear;70;Calm;0;37%

Fullerton;Clear;74;ESE;3;31%

Hanford;Clear;60;Calm;0;80%

Hawthorne;Clear;71;SE;6;58%

Hayward;Clear;57;WNW;6;80%

Imperial;Clear;75;W;3;38%

Imperial Beach;Clear;59;N;2;71%

Lancaster;Mostly clear;58;WNW;7;29%

Lemoore Nas;Clear;64;Calm;0;42%

Lincoln;Clear;54;E;7;66%

Livermore;Clear;64;Calm;0;48%

Lompoc;Clear;57;Calm;0;89%

Long Beach;Partly cloudy;74;SE;5;42%

Los Alamitos;Partly cloudy;74;SE;5;42%

Los Angeles;Clear;72;Calm;0;52%

Los Angeles Downtown;Clear;72;Calm;0;52%

Madera;Clear;62;Calm;0;61%

Mammoth;Clear;53;NNE;3;24%

Marysville;Clear;63;Calm;0;53%

Mather AFB;Clear;61;Calm;0;47%

Merced;Clear;64;Calm;0;49%

Merced (airport);Clear;64;Calm;0;49%

Miramar Mcas;Clear;64;E;6;37%

Modesto;Clear;63;Calm;0;59%

Moffett Nas;Clear;59;NW;5;86%

Mojave;Mostly cloudy;66;N;8;22%

Montague;Clear;50;N;3;27%

Monterey Rabr;Partly cloudy;55;SE;3;79%

Mount Shasta;Clear;48;Calm;0;40%

Napa County;Clear;56;WNW;3;80%

Needles;Clear;83;WNW;3;22%

North Island;Mostly clear;65;Calm;0;84%

Oakland;Mostly clear;58;NW;8;82%

Oceanside;Clear;62;Calm;0;74%

Ontario;Mostly clear;70;WNW;6;36%

Oroville;Clear;67;Calm;0;40%

Oxnard;Clear;66;W;3;72%

Palm Springs;Clear;81;Calm;0;25%

Palmdale;Partly cloudy;62;WNW;3;29%

Paso Robles;Clear;68;NNW;3;28%

Point Mugu;Clear;66;NNE;5;56%

Porterville;Clear;64;E;7;42%

Ramona;Clear;57;Calm;0;50%

Redding;Clear;65;Calm;0;35%

Riverside;Partly cloudy;73;Calm;0;27%

Riverside March;Mostly clear;66;Calm;0;32%

Sacramento;Clear;60;Calm;0;66%

Sacramento International;Clear;62;Calm;0;55%

Salinas;Clear;57;NNW;5;93%

San Bernardino;Partly cloudy;71;N;6;28%

San Carlos;Mostly clear;57;NW;3;76%

San Diego;Mostly clear;65;Calm;0;84%

San Diego Brown;Clear;67;Calm;0;54%

San Diego Montgomery;Clear;67;Calm;0;50%

San Francisco;Clear;56;WNW;9;86%

San Jose;Clear;60;NNW;7;83%

San Luis Obispo;Clear;60;Calm;0;77%

San Nicolas Island;Clear;67;W;13;58%

Sandberg;Clear;63;Calm;0;24%

Santa Ana;Partly cloudy;69;S;5;59%

Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;42%

Santa Maria;Clear;61;Calm;0;75%

Santa Monica;Clear;70;E;3;65%

Santa Rosa;Clear;51;SE;7;92%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;67%

Santee;Clear;64;Calm;0;36%

South Lake Tahoe;Clear;39;Calm;0;61%

Stockton;Clear;64;SW;3;51%

Thermal;Mostly clear;73;N;3;49%

Truckee-Tahoe;Clear;34;SE;5;59%

Twentynine Palms;Clear;69;WSW;5;47%

Ukiah;Clear;63;Calm;0;47%

Vacaville;Clear;64;WSW;6;39%

Van Nuys;Clear;77;W;3;24%

Vandenberg AFB;Clear;55;NE;3;94%

Victorville;Clear;67;NNW;6;41%

Visalia;Clear;61;Calm;0;51%

Watsonville;Mostly cloudy;56;SE;6;96%

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