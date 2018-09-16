CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, September 15, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;49;NNE;5;40%

Arcata;Clear;54;SSE;2;92%

Auburn;Clear;55;Calm;0;50%

Avalon;Clear;70;WNW;10;28%

Bakersfield;Clear;77;N;7;30%

Beale AFB;Clear;61;SE;7;58%

Big Bear City;Clear;63;W;5;29%

Bishop;Clear;70;SW;5;17%

Blue Canyon;Clear;51;ESE;5;47%

Blythe;Clear;92;SSW;9;28%

Burbank;Clear;71;Calm;0;50%

Camarillo;Clear;66;Calm;0;69%

Camp Pendleton;Clear;68;Calm;0;87%

Campo;Clear;66;NE;5;48%

Carlsbad;Clear;66;Calm;0;83%

Chico;Clear;66;ESE;9;27%

China Lake;Clear;75;SSW;10;21%

Chino;Clear;71;W;7;44%

Concord;Clear;61;SSW;10;66%

Corona;Clear;71;NW;5;48%

Crescent City;Clear;51;ESE;6;100%

Daggett-Barstow;Clear;80;W;20;17%

Edwards AFB;Clear;69;SW;8;41%

El Centro;Clear;93;E;8;41%

Eureka;Clear;55;SSE;3;93%

Fairfield;Clear;59;SSW;8;70%

Fresno;Clear;71;NW;13;34%

Fullerton;Clear;73;Calm;0;50%

Hanford;Clear;71;NNW;13;32%

Hawthorne;Clear;69;SW;3;75%

Hayward;Mostly cloudy;60;W;8;80%

Imperial;Clear;93;E;8;41%

Imperial Beach;Clear;65;Calm;0;90%

Lancaster;Clear;70;WSW;14;26%

Lemoore Nas;Clear;65;NW;10;39%

Lincoln;Clear;61;SE;7;58%

Livermore;Clear;56;SW;6;80%

Lompoc;Clear;56;W;7;89%

Long Beach;Clear;71;NW;7;60%

Los Alamitos;Clear;71;NW;7;60%

Los Angeles;Clear;69;Calm;0;67%

Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;67%

Madera;Clear;70;NW;10;37%

Mammoth;Clear;48;SW;8;55%

Marysville;Clear;60;SE;7;61%

Mather AFB;Clear;60;SSE;9;66%

Merced;Clear;65;NNW;13;46%

Merced (airport);Clear;65;NNW;13;46%

Miramar Mcas;Clear;69;Calm;0;78%

Modesto;Clear;63;NNW;12;51%

Moffett Nas;Clear;59;NNW;3;77%

Mojave;Clear;70;SW;10;32%

Montague;Clear;55;N;10;46%

Monterey Rabr;Clear;58;WSW;7;77%

Mount Shasta;Clear;49;Calm;0;73%

Napa County;Clear;55;SW;8;86%

Needles;Clear;98;W;15;12%

North Island;Clear;70;NW;6;83%

Oakland;Partly cloudy;58;W;12;84%

Oceanside;Clear;66;Calm;0;83%

Ontario;Clear;71;W;7;44%

Oroville;Clear;67;SE;10;40%

Oxnard;Clear;64;WNW;3;83%

Palm Springs;Clear;94;NW;8;13%

Palmdale;Clear;72;W;12;26%

Paso Robles;Clear;62;NW;18;53%

Point Mugu;Clear;66;NW;3;67%

Porterville;Clear;70;NW;10;37%

Ramona;Clear;65;Calm;0;54%

Redding;Clear;68;SSW;5;38%

Riverside;Clear;77;Calm;0;34%

Riverside March;Clear;72;N;6;49%

Sacramento;Clear;59;SSE;6;74%

Sacramento International;Clear;60;SSE;12;69%

Salinas;Clear;60;W;10;66%

San Bernardino;Clear;75;N;3;36%

San Carlos;Mostly clear;59;WNW;6;76%

San Diego;Mostly clear;70;NW;6;83%

San Diego Brown;Clear;66;SSW;3;89%

San Diego Montgomery;Clear;70;NW;5;81%

San Francisco;Mostly clear;57;WNW;12;83%

San Jose;Mostly clear;60;NNE;7;80%

San Luis Obispo;Clear;56;Calm;0;80%

San Nicolas Island;Clear;60;WNW;25;66%

Sandberg;Clear;64;NW;10;22%

Santa Ana;Clear;69;W;4;69%

Santa Barbara;Clear;64;Calm;0;74%

Santa Maria;Clear;58;N;3;83%

Santa Monica;Clear;69;Calm;0;70%

Santa Rosa;Clear;57;S;3;80%

Santa Ynez;Clear;54;SW;3;87%

Santee;Clear;70;WNW;5;72%

South Lake Tahoe;Clear;43;Calm;0;60%

Stockton;Clear;60;W;13;72%

Thermal;Clear;96;NNW;13;13%

Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;56%

Twentynine Palms;Clear;84;W;10;20%

Ukiah;Clear;59;N;6;61%

Vacaville;Clear;60;SSW;3;61%

Van Nuys;Clear;74;Calm;0;34%

Vandenberg AFB;Clear;57;SSW;7;85%

Victorville;Clear;68;WSW;8;43%

Visalia;Clear;67;NW;7;44%

Watsonville;Clear;57;W;3;80%

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