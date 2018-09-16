CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, September 15, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;49;NNE;5;40%
Arcata;Clear;54;SSE;2;92%
Auburn;Clear;55;Calm;0;50%
Avalon;Clear;70;WNW;10;28%
Bakersfield;Clear;77;N;7;30%
Beale AFB;Clear;61;SE;7;58%
Big Bear City;Clear;63;W;5;29%
Bishop;Clear;70;SW;5;17%
Blue Canyon;Clear;51;ESE;5;47%
Blythe;Clear;92;SSW;9;28%
Burbank;Clear;71;Calm;0;50%
Camarillo;Clear;66;Calm;0;69%
Camp Pendleton;Clear;68;Calm;0;87%
Campo;Clear;66;NE;5;48%
Carlsbad;Clear;66;Calm;0;83%
Chico;Clear;66;ESE;9;27%
China Lake;Clear;75;SSW;10;21%
Chino;Clear;71;W;7;44%
Concord;Clear;61;SSW;10;66%
Corona;Clear;71;NW;5;48%
Crescent City;Clear;51;ESE;6;100%
Daggett-Barstow;Clear;80;W;20;17%
Edwards AFB;Clear;69;SW;8;41%
El Centro;Clear;93;E;8;41%
Eureka;Clear;55;SSE;3;93%
Fairfield;Clear;59;SSW;8;70%
Fresno;Clear;71;NW;13;34%
Fullerton;Clear;73;Calm;0;50%
Hanford;Clear;71;NNW;13;32%
Hawthorne;Clear;69;SW;3;75%
Hayward;Mostly cloudy;60;W;8;80%
Imperial;Clear;93;E;8;41%
Imperial Beach;Clear;65;Calm;0;90%
Lancaster;Clear;70;WSW;14;26%
Lemoore Nas;Clear;65;NW;10;39%
Lincoln;Clear;61;SE;7;58%
Livermore;Clear;56;SW;6;80%
Lompoc;Clear;56;W;7;89%
Long Beach;Clear;71;NW;7;60%
Los Alamitos;Clear;71;NW;7;60%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;67%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;67%
Madera;Clear;70;NW;10;37%
Mammoth;Clear;48;SW;8;55%
Marysville;Clear;60;SE;7;61%
Mather AFB;Clear;60;SSE;9;66%
Merced;Clear;65;NNW;13;46%
Merced (airport);Clear;65;NNW;13;46%
Miramar Mcas;Clear;69;Calm;0;78%
Modesto;Clear;63;NNW;12;51%
Moffett Nas;Clear;59;NNW;3;77%
Mojave;Clear;70;SW;10;32%
Montague;Clear;55;N;10;46%
Monterey Rabr;Clear;58;WSW;7;77%
Mount Shasta;Clear;49;Calm;0;73%
Napa County;Clear;55;SW;8;86%
Needles;Clear;98;W;15;12%
North Island;Clear;70;NW;6;83%
Oakland;Partly cloudy;58;W;12;84%
Oceanside;Clear;66;Calm;0;83%
Ontario;Clear;71;W;7;44%
Oroville;Clear;67;SE;10;40%
Oxnard;Clear;64;WNW;3;83%
Palm Springs;Clear;94;NW;8;13%
Palmdale;Clear;72;W;12;26%
Paso Robles;Clear;62;NW;18;53%
Point Mugu;Clear;66;NW;3;67%
Porterville;Clear;70;NW;10;37%
Ramona;Clear;65;Calm;0;54%
Redding;Clear;68;SSW;5;38%
Riverside;Clear;77;Calm;0;34%
Riverside March;Clear;72;N;6;49%
Sacramento;Clear;59;SSE;6;74%
Sacramento International;Clear;60;SSE;12;69%
Salinas;Clear;60;W;10;66%
San Bernardino;Clear;75;N;3;36%
San Carlos;Mostly clear;59;WNW;6;76%
San Diego;Mostly clear;70;NW;6;83%
San Diego Brown;Clear;66;SSW;3;89%
San Diego Montgomery;Clear;70;NW;5;81%
San Francisco;Mostly clear;57;WNW;12;83%
San Jose;Mostly clear;60;NNE;7;80%
San Luis Obispo;Clear;56;Calm;0;80%
San Nicolas Island;Clear;60;WNW;25;66%
Sandberg;Clear;64;NW;10;22%
Santa Ana;Clear;69;W;4;69%
Santa Barbara;Clear;64;Calm;0;74%
Santa Maria;Clear;58;N;3;83%
Santa Monica;Clear;69;Calm;0;70%
Santa Rosa;Clear;57;S;3;80%
Santa Ynez;Clear;54;SW;3;87%
Santee;Clear;70;WNW;5;72%
South Lake Tahoe;Clear;43;Calm;0;60%
Stockton;Clear;60;W;13;72%
Thermal;Clear;96;NNW;13;13%
Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;56%
Twentynine Palms;Clear;84;W;10;20%
Ukiah;Clear;59;N;6;61%
Vacaville;Clear;60;SSW;3;61%
Van Nuys;Clear;74;Calm;0;34%
Vandenberg AFB;Clear;57;SSW;7;85%
Victorville;Clear;68;WSW;8;43%
Visalia;Clear;67;NW;7;44%
Watsonville;Clear;57;W;3;80%
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