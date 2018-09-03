CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Monday, September 3, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;60;N;5;31%

Arcata;Clear;54;N;5;88%

Auburn;Clear;72;E;3;47%

Avalon;Mostly cloudy;62;NNW;6;96%

Bakersfield;Clear;83;E;5;37%

Beale AFB;Clear;67;SE;6;59%

Big Bear City;Clear;47;Calm;1;65%

Bishop;Clear;67;Calm;0;23%

Blue Canyon;Clear;72;NNE;5;17%

Blythe;Clear;84;WNW;8;42%

Burbank;Cloudy;70;SSW;3;76%

Camarillo;Clear;67;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Cloudy;70;Calm;0;72%

Campo;Clear;55;NNE;3;86%

Carlsbad;Cloudy;70;NNW;3;72%

Chico;Mostly cloudy;75;Calm;1;41%

China Lake;Clear;80;S;6;21%

Chino;Mostly cloudy;67;SSW;7;76%

Concord;Clear;63;Calm;0;62%

Corona;Mostly clear;67;NW;5;81%

Crescent City;Clear;51;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;79;W;8;40%

Edwards AFB;Clear;75;SSW;14;42%

El Centro;Clear;84;N;6;36%

Eureka;Clear;53;N;7;93%

Fairfield;Clear;58;SW;32;82%

Fresno;Clear;79;WNW;7;41%

Fullerton;Cloudy;70;S;6;70%

Hanford;Clear;75;NNW;3;54%

Hawthorne;Cloudy;70;S;6;75%

Hayward;Partly cloudy;59;NNW;6;80%

Imperial;Clear;84;N;6;36%

Imperial Beach;Cloudy;70;SSW;6;70%

Lancaster;Clear;73;WSW;13;52%

Lemoore Nas;Clear;72;NNE;6;43%

Lincoln;Cloudy;71;SSE;7;53%

Livermore;Mostly clear;59;WNW;7;77%

Lompoc;Cloudy;60;ENE;3;89%

Long Beach;Cloudy;70;S;6;72%

Los Alamitos;Cloudy;70;S;6;72%

Los Angeles;Cloudy;71;N;3;72%

Los Angeles Downtown;Cloudy;71;N;3;72%

Madera;Clear;73;SE;5;49%

Mammoth;Clear;60;N;7;40%

Marysville;Clear;71;SSE;7;60%

Mather AFB;Clear;66;SSE;8;62%

Merced;Clear;70;W;6;56%

Merced (airport);Clear;70;W;6;56%

Miramar Mcas;Cloudy;71;SSW;5;70%

Modesto;Clear;75;NNW;9;47%

Moffett Nas;Partly cloudy;59;Calm;0;89%

Mojave;Clear;79;N;6;32%

Montague;Clear;69;N;12;31%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;58;SW;5;90%

Mount Shasta;Clear;70;N;5;28%

Napa County;Clear;57;NW;11;85%

Needles;Clear;91;ESE;8;21%

North Island;Cloudy;70;SSW;5;73%

Oakland;Mostly clear;58;WNW;7;85%

Oceanside;Cloudy;70;NNW;3;72%

Ontario;Mostly cloudy;67;SSW;7;76%

Oroville;Clear;78;E;5;46%

Oxnard;Cloudy;66;WSW;3;86%

Palm Springs;Clear;84;NW;12;44%

Palmdale;Clear;73;S;9;43%

Paso Robles;Clear;59;NW;8;80%

Point Mugu;Mostly clear;66;Calm;0;84%

Porterville;Clear;76;S;7;51%

Ramona;Mostly cloudy;65;WNW;6;80%

Redding;Clear;76;NNE;3;46%

Riverside;Mostly cloudy;66;W;7;83%

Riverside March;Clear;64;NW;6;98%

Sacramento;Clear;62;S;6;72%

Sacramento International;Clear;66;SSE;12;64%

Salinas;Mostly cloudy;58;Calm;0;93%

San Bernardino;Partly cloudy;67;W;5;74%

San Carlos;Cloudy;59;NW;3;82%

San Diego;Cloudy;71;SSW;5;73%

San Diego Brown;Cloudy;69;WSW;6;72%

San Diego Montgomery;Cloudy;69;SSW;6;75%

San Francisco;Mostly clear;57;W;7;85%

San Jose;Mostly clear;63;SSE;8;62%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;60;Calm;0;86%

San Nicolas Island;Clear;66;NE;5;82%

Sandberg;Clear;71;WNW;14;41%

Santa Ana;Mostly cloudy;70;SSW;5;74%

Santa Barbara;Clear;62;E;3;86%

Santa Maria;Mostly cloudy;62;WNW;3;89%

Santa Monica;Cloudy;73;Calm;0;70%

Santa Rosa;Mostly cloudy;55;S;6;92%

Santa Ynez;Clear;56;WSW;3;92%

Santee;Cloudy;70;SW;4;73%

South Lake Tahoe;Clear;50;S;3;58%

Stockton;Clear;69;NW;8;58%

Thermal;Clear;88;NW;13;39%

Truckee-Tahoe;Clear;53;Calm;1;50%

Twentynine Palms;Clear;83;NW;6;41%

Ukiah;Clear;66;S;3;53%

Vacaville;Clear;66;SW;10;60%

Van Nuys;Cloudy;69;SE;5;75%

Vandenberg AFB;Cloudy;60;Calm;1;92%

Victorville;Clear;67;SSW;8;64%

Visalia;Clear;75;Calm;0;63%

Watsonville;Mostly cloudy;57;Calm;0;89%

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