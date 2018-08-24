CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Thursday, August 23, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;64;S;8;25%

Arcata;Cloudy;56;NNW;5;100%

Auburn;Clear;64;ESE;5;55%

Avalon;Partly cloudy;61;SW;7;96%

Bakersfield;Clear;83;Calm;0;33%

Beale AFB;Clear;65;SSE;8;64%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;62%

Bishop;Clear;74;WSW;6;18%

Blue Canyon;Clear;61;Calm;0;45%

Blythe;Mostly clear;95;WSW;12;32%

Burbank;Clear;72;ESE;8;77%

Camarillo;Partly cloudy;68;Calm;0;72%

Camp Pendleton;Partly cloudy;70;NW;3;96%

Campo;Partly cloudy;67;Calm;0;75%

Carlsbad;Partly cloudy;70;NW;3;78%

Chico;Cloudy;75;SE;7;38%

China Lake;Clear;84;SW;20;13%

Chino;Partly cloudy;72;SSE;9;67%

Concord;Hazy moonlight;63;SW;12;67%

Corona;Clear;72;W;10;73%

Crescent City;Cloudy;56;S;5;96%

Daggett-Barstow;Clear;87;WSW;17;19%

Edwards AFB;Mostly clear;75;SW;9;31%

El Centro;Clear;93;W;7;29%

Eureka;Cloudy;55;NNW;6;100%

Fairfield;Clear;60;SW;21;76%

Fresno;Clear;80;NW;10;40%

Fullerton;Clear;72;WNW;3;73%

Hanford;Clear;80;NW;12;44%

Hawthorne;Clear;70;WSW;7;81%

Hayward;Mostly cloudy;63;W;8;69%

Imperial;Clear;93;W;7;29%

Imperial Beach;Partly cloudy;72;W;5;75%

Lancaster;Clear;74;SW;9;38%

Lemoore Nas;Clear;77;NW;10;44%

Lincoln;Clear;66;SSE;12;59%

Livermore;Hazy moonlight;59;W;12;77%

Lompoc;Fog;59;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;71;NW;7;78%

Los Alamitos;Clear;71;NW;7;78%

Los Angeles;Clear;69;W;3;83%

Los Angeles Downtown;Clear;69;W;3;83%

Madera;Clear;74;NW;8;55%

Mammoth;Cloudy;63;NW;8;28%

Marysville;Clear;67;SSE;12;65%

Mather AFB;Clear;59;S;7;76%

Merced;Hazy moonlight;72;NW;8;59%

Merced (airport);Hazy moonlight;72;NW;8;59%

Miramar Mcas;Clear;71;W;3;72%

Modesto;Hazy moonlight;70;NNW;12;58%

Moffett Nas;Hazy moonlight;62;NW;6;74%

Mojave;Clear;77;W;10;29%

Montague;Cloudy;69;N;8;43%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;62;S;5;74%

Mount Shasta;Clear;61;Calm;0;44%

Napa County;Mostly cloudy;58;WNW;16;87%

Needles;Clear;102;SSW;13;22%

North Island;Partly cloudy;71;WNW;6;78%

Oakland;Mostly cloudy;61;W;12;84%

Oceanside;Partly cloudy;70;NW;3;78%

Ontario;Partly cloudy;72;SSE;9;67%

Oroville;Clear;74;SSE;10;51%

Oxnard;Clear;66;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;93;NW;18;26%

Palmdale;Clear;77;SW;12;25%

Paso Robles;Hazy moonlight;64;WNW;9;67%

Point Mugu;Clear;66;N;3;83%

Porterville;Clear;78;Calm;0;51%

Ramona;Clear;66;W;5;81%

Redding;Clear;73;Calm;0;49%

Riverside;Clear;74;WNW;5;63%

Riverside March;Clear;73;WNW;9;57%

Sacramento;Clear;63;S;10;69%

Sacramento International;Clear;64;SSE;9;67%

Salinas;Mostly cloudy;61;NW;5;77%

San Bernardino;Clear;76;WSW;6;56%

San Carlos;Mostly cloudy;63;W;3;72%

San Diego;Partly cloudy;71;WNW;6;78%

San Diego Brown;Clear;69;W;5;83%

San Diego Montgomery;Clear;71;WNW;6;75%

San Francisco;Mostly cloudy;59;WNW;11;88%

San Jose;Cloudy;62;NNW;13;77%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;60;NW;8;83%

San Nicolas Island;Partly cloudy;63;WNW;21;91%

Sandberg;Clear;69;NNW;16;43%

Santa Ana;Partly cloudy;71;WSW;6;80%

Santa Barbara;Clear;70;ESE;8;75%

Santa Maria;Fog;59;WNW;6;89%

Santa Monica;Clear;72;SW;3;73%

Santa Rosa;Mostly cloudy;56;SE;5;89%

Santa Ynez;Clear;57;W;5;87%

Santee;Mostly cloudy;70;WNW;6;77%

South Lake Tahoe;Clear;57;Calm;0;48%

Stockton;Hazy moonlight;66;NW;12;64%

Thermal;Clear;96;NNW;18;23%

Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;43%

Twentynine Palms;Partly cloudy;88;W;14;26%

Ukiah;Clear;62;Calm;0;69%

Vacaville;Clear;67;SSW;14;58%

Van Nuys;Clear;72;ESE;7;65%

Vandenberg AFB;Clear;58;N;9;90%

Victorville;Partly cloudy;74;SW;12;27%

Visalia;Clear;76;WNW;9;55%

Watsonville;Cloudy;60;ESE;5;86%

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