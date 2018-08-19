CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Sunday, August 19, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;58;SSE;5;40%

Arcata;Cloudy;54;S;5;100%

Auburn;Clear;75;E;6;33%

Avalon;Fog;62;SSW;5;100%

Bakersfield;Clear;86;N;6;27%

Beale AFB;Clear;77;E;8;33%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;76%

Bishop;Clear;75;SW;6;32%

Blue Canyon;Clear;70;E;3;27%

Blythe;Mostly cloudy;94;S;9;39%

Burbank;Clear;72;SE;5;84%

Camarillo;Clear;70;Calm;0;78%

Camp Pendleton;Clear;69;NNE;5;80%

Campo;Mostly cloudy;67;Calm;0;78%

Carlsbad;Clear;68;Calm;0;83%

Chico;Cloudy;81;NE;6;24%

China Lake;Clear;88;S;3;23%

Chino;Cloudy;72;S;6;72%

Concord;Clear;62;NNW;6;69%

Corona;Clear;72;WSW;7;75%

Crescent City;Cloudy;55;SSE;10;96%

Daggett-Barstow;Clear;88;WSW;14;25%

Edwards AFB;Clear;79;SSW;8;33%

El Centro;Clear;91;W;6;36%

Eureka;Cloudy;54;SSW;6;100%

Fairfield;Clear;61;SW;24;71%

Fresno;Clear;81;NW;10;30%

Fullerton;Clear;73;Calm;0;70%

Hanford;Clear;81;NW;12;33%

Hawthorne;Mostly cloudy;71;WSW;5;86%

Hayward;Clear;58;NW;6;83%

Imperial;Clear;91;W;6;36%

Imperial Beach;Cloudy;71;Calm;0;80%

Lancaster;Clear;82;W;15;28%

Lemoore Nas;Clear;79;WNW;10;33%

Lincoln;Clear;72;Calm;0;40%

Livermore;Clear;65;Calm;0;43%

Lompoc;Cloudy;61;NW;5;87%

Long Beach;Partly cloudy;72;NNW;3;83%

Los Alamitos;Partly cloudy;72;NNW;3;83%

Los Angeles;Clear;72;Calm;0;81%

Los Angeles Downtown;Clear;72;Calm;0;81%

Madera;Mostly cloudy;74;WNW;7;47%

Mammoth;Cloudy;64;N;4;32%

Marysville;Clear;71;ESE;3;52%

Mather AFB;Cloudy;71;SSE;7;47%

Merced;Clear;74;NW;6;42%

Merced (airport);Clear;74;NW;6;42%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;73;W;5;75%

Modesto;Clear;76;NNE;6;34%

Moffett Nas;Clear;61;W;3;86%

Mojave;Clear;84;WNW;25;23%

Montague;Hazy moonlight;63;E;5;36%

Monterey Rabr;Fog;56;Calm;0;96%

Mount Shasta;Hazy moonlight;58;Calm;0;61%

Napa County;Cloudy;56;WNW;8;84%

Needles;Clear;101;WSW;10;25%

North Island;Partly cloudy;71;NW;6;83%

Oakland;Cloudy;58;NW;7;84%

Oceanside;Clear;68;Calm;0;83%

Ontario;Cloudy;72;S;6;72%

Oroville;Clear;82;ENE;8;33%

Oxnard;Cloudy;67;W;5;90%

Palm Springs;Clear;94;Calm;0;27%

Palmdale;Clear;79;SW;10;30%

Paso Robles;Clear;66;NNE;5;41%

Point Mugu;Mostly cloudy;68;WNW;5;83%

Porterville;Clear;76;S;3;55%

Ramona;Clear;65;W;3;77%

Redding;Clear;73;Calm;0;47%

Riverside;Clear;73;W;5;65%

Riverside March;Clear;73;Calm;0;64%

Sacramento;Clear;66;S;3;56%

Sacramento International;Clear;70;SSE;9;46%

Salinas;Cloudy;57;WNW;5;96%

San Bernardino;Clear;76;WSW;5;58%

San Carlos;Partly cloudy;59;Calm;0;87%

San Diego;Partly cloudy;71;NW;6;83%

San Diego Brown;Cloudy;71;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Cloudy;72;W;5;81%

San Francisco;Cloudy;55;NW;8;91%

San Jose;Clear;62;N;3;83%

San Luis Obispo;Cloudy;58;NW;6;96%

San Nicolas Island;Partly cloudy;64;WSW;9;94%

Sandberg;Cloudy;76;N;9;32%

Santa Ana;Mostly cloudy;71;SSW;4;82%

Santa Barbara;Cloudy;67;E;7;90%

Santa Maria;Fog;60;WNW;3;92%

Santa Monica;Cloudy;73;SSW;3;80%

Santa Rosa;Fog;52;SSE;6;100%

Santa Ynez;Clear;59;SW;3;87%

Santee;Clear;72;W;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;51;S;3;60%

Stockton;Clear;71;Calm;0;29%

Thermal;Clear;96;NNW;12;25%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Cloudy;87;NW;10;30%

Ukiah;Clear;66;Calm;0;38%

Vacaville;Clear;60;NNE;10;53%

Van Nuys;Clear;74;ESE;3;70%

Vandenberg AFB;Fog;57;N;6;100%

Victorville;Cloudy;75;SSW;8;45%

Visalia;Clear;77;W;6;46%

Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%

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