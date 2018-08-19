CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Sunday, August 19, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;58;SSE;5;40%
Arcata;Cloudy;54;S;5;100%
Auburn;Clear;75;E;6;33%
Avalon;Fog;62;SSW;5;100%
Bakersfield;Clear;86;N;6;27%
Beale AFB;Clear;77;E;8;33%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;76%
Bishop;Clear;75;SW;6;32%
Blue Canyon;Clear;70;E;3;27%
Blythe;Mostly cloudy;94;S;9;39%
Burbank;Clear;72;SE;5;84%
Camarillo;Clear;70;Calm;0;78%
Camp Pendleton;Clear;69;NNE;5;80%
Campo;Mostly cloudy;67;Calm;0;78%
Carlsbad;Clear;68;Calm;0;83%
Chico;Cloudy;81;NE;6;24%
China Lake;Clear;88;S;3;23%
Chino;Cloudy;72;S;6;72%
Concord;Clear;62;NNW;6;69%
Corona;Clear;72;WSW;7;75%
Crescent City;Cloudy;55;SSE;10;96%
Daggett-Barstow;Clear;88;WSW;14;25%
Edwards AFB;Clear;79;SSW;8;33%
El Centro;Clear;91;W;6;36%
Eureka;Cloudy;54;SSW;6;100%
Fairfield;Clear;61;SW;24;71%
Fresno;Clear;81;NW;10;30%
Fullerton;Clear;73;Calm;0;70%
Hanford;Clear;81;NW;12;33%
Hawthorne;Mostly cloudy;71;WSW;5;86%
Hayward;Clear;58;NW;6;83%
Imperial;Clear;91;W;6;36%
Imperial Beach;Cloudy;71;Calm;0;80%
Lancaster;Clear;82;W;15;28%
Lemoore Nas;Clear;79;WNW;10;33%
Lincoln;Clear;72;Calm;0;40%
Livermore;Clear;65;Calm;0;43%
Lompoc;Cloudy;61;NW;5;87%
Long Beach;Partly cloudy;72;NNW;3;83%
Los Alamitos;Partly cloudy;72;NNW;3;83%
Los Angeles;Clear;72;Calm;0;81%
Los Angeles Downtown;Clear;72;Calm;0;81%
Madera;Mostly cloudy;74;WNW;7;47%
Mammoth;Cloudy;64;N;4;32%
Marysville;Clear;71;ESE;3;52%
Mather AFB;Cloudy;71;SSE;7;47%
Merced;Clear;74;NW;6;42%
Merced (airport);Clear;74;NW;6;42%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;73;W;5;75%
Modesto;Clear;76;NNE;6;34%
Moffett Nas;Clear;61;W;3;86%
Mojave;Clear;84;WNW;25;23%
Montague;Hazy moonlight;63;E;5;36%
Monterey Rabr;Fog;56;Calm;0;96%
Mount Shasta;Hazy moonlight;58;Calm;0;61%
Napa County;Cloudy;56;WNW;8;84%
Needles;Clear;101;WSW;10;25%
North Island;Partly cloudy;71;NW;6;83%
Oakland;Cloudy;58;NW;7;84%
Oceanside;Clear;68;Calm;0;83%
Ontario;Cloudy;72;S;6;72%
Oroville;Clear;82;ENE;8;33%
Oxnard;Cloudy;67;W;5;90%
Palm Springs;Clear;94;Calm;0;27%
Palmdale;Clear;79;SW;10;30%
Paso Robles;Clear;66;NNE;5;41%
Point Mugu;Mostly cloudy;68;WNW;5;83%
Porterville;Clear;76;S;3;55%
Ramona;Clear;65;W;3;77%
Redding;Clear;73;Calm;0;47%
Riverside;Clear;73;W;5;65%
Riverside March;Clear;73;Calm;0;64%
Sacramento;Clear;66;S;3;56%
Sacramento International;Clear;70;SSE;9;46%
Salinas;Cloudy;57;WNW;5;96%
San Bernardino;Clear;76;WSW;5;58%
San Carlos;Partly cloudy;59;Calm;0;87%
San Diego;Partly cloudy;71;NW;6;83%
San Diego Brown;Cloudy;71;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Cloudy;72;W;5;81%
San Francisco;Cloudy;55;NW;8;91%
San Jose;Clear;62;N;3;83%
San Luis Obispo;Cloudy;58;NW;6;96%
San Nicolas Island;Partly cloudy;64;WSW;9;94%
Sandberg;Cloudy;76;N;9;32%
Santa Ana;Mostly cloudy;71;SSW;4;82%
Santa Barbara;Cloudy;67;E;7;90%
Santa Maria;Fog;60;WNW;3;92%
Santa Monica;Cloudy;73;SSW;3;80%
Santa Rosa;Fog;52;SSE;6;100%
Santa Ynez;Clear;59;SW;3;87%
Santee;Clear;72;W;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;51;S;3;60%
Stockton;Clear;71;Calm;0;29%
Thermal;Clear;96;NNW;12;25%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;61%
Twentynine Palms;Cloudy;87;NW;10;30%
Ukiah;Clear;66;Calm;0;38%
Vacaville;Clear;60;NNE;10;53%
Van Nuys;Clear;74;ESE;3;70%
Vandenberg AFB;Fog;57;N;6;100%
Victorville;Cloudy;75;SSW;8;45%
Visalia;Clear;77;W;6;46%
Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%
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