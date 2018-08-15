CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Wednesday, August 15, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;65;Calm;0;33%

Arcata;Cloudy;57;ENE;2;100%

Auburn;Clear;70;E;7;49%

Avalon;Fog;64;SE;5;100%

Bakersfield;Clear;79;NW;7;34%

Beale AFB;Clear;64;ESE;6;71%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;76%

Bishop;Clear;68;Calm;0;43%

Blue Canyon;Partly cloudy;67;Calm;0;31%

Blythe;Partly cloudy;88;W;13;43%

Burbank;Clear;69;Calm;0;81%

Camarillo;Clear;69;Calm;0;72%

Camp Pendleton;Cloudy;72;ENE;3;75%

Campo;Cloudy;63;ENE;5;80%

Carlsbad;Cloudy;72;Calm;0;75%

Chico;Partly cloudy;70;S;8;56%

China Lake;Clear;88;SW;15;17%

Chino;Partly cloudy;69;NNE;6;78%

Concord;Mostly cloudy;63;SSW;14;75%

Corona;Clear;68;Calm;0;83%

Crescent City;Cloudy;56;ESE;3;96%

Daggett-Barstow;Clear;82;WNW;10;33%

Edwards AFB;Clear;76;SW;9;34%

El Centro;Clear;86;E;6;62%

Eureka;Cloudy;57;N;1;100%

Fairfield;Clear;60;SW;30;82%

Fresno;Clear;72;NW;9;56%

Fullerton;Clear;71;SSE;3;78%

Hanford;Clear;71;NW;9;58%

Hawthorne;Clear;70;Calm;0;83%

Hayward;Cloudy;63;W;6;75%

Imperial;Clear;86;E;6;62%

Imperial Beach;Cloudy;72;WSW;3;78%

Lancaster;Clear;77;WSW;12;33%

Lemoore Nas;Clear;73;NW;10;45%

Lincoln;Clear;63;SSE;12;77%

Livermore;Cloudy;60;W;9;83%

Lompoc;Cloudy;61;Calm;0;86%

Long Beach;Clear;71;Calm;0;80%

Los Alamitos;Clear;71;Calm;0;80%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;83%

Madera;Clear;66;NW;8;69%

Mammoth;Cloudy;69;N;2;21%

Marysville;Clear;62;SE;8;80%

Mather AFB;Cloudy;60;SSE;9;87%

Merced;Clear;64;NNW;8;80%

Merced (airport);Clear;64;NNW;8;80%

Miramar Mcas;Partly cloudy;72;W;3;75%

Modesto;Clear;64;NNW;8;74%

Moffett Nas;Cloudy;62;NW;5;80%

Mojave;Clear;81;NW;15;21%

Montague;Mostly cloudy;69;Calm;0;34%

Monterey Rabr;Clear;59;S;6;86%

Mount Shasta;Cloudy;61;Calm;0;45%

Napa County;Cloudy;57;WSW;10;93%

Needles;Clear;94;S;16;32%

North Island;Mostly cloudy;71;N;3;80%

Oakland;Cloudy;60;WSW;10;96%

Oceanside;Cloudy;72;Calm;0;75%

Ontario;Partly cloudy;69;NNE;6;78%

Oroville;Cloudy;70;SSE;6;59%

Oxnard;Clear;67;Calm;0;90%

Palm Springs;Clear;86;Calm;0;36%

Palmdale;Clear;77;SSW;9;33%

Paso Robles;Clear;60;NNW;5;80%

Point Mugu;Clear;66;Calm;0;83%

Porterville;Clear;73;SW;5;52%

Ramona;Clear;64;W;6;89%

Redding;Mostly cloudy;71;Calm;0;54%

Riverside;Clear;69;W;6;80%

Riverside March;Clear;69;Calm;0;66%

Sacramento;Clear;60;S;8;86%

Sacramento International;Clear;61;SE;13;80%

Salinas;Clear;59;N;5;86%

San Bernardino;Clear;73;W;3;62%

San Carlos;Cloudy;63;WNW;6;77%

San Diego;Mostly cloudy;71;N;3;80%

San Diego Brown;Cloudy;70;W;5;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;71;NNW;5;78%

San Francisco;Cloudy;58;W;9;96%

San Jose;Cloudy;63;NNW;6;77%

San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;62;WNW;13;94%

Sandberg;Clear;71;NW;12;32%

Santa Ana;Cloudy;69;NNW;4;89%

Santa Barbara;Clear;67;Calm;0;84%

Santa Maria;Cloudy;61;WSW;3;89%

Santa Monica;Clear;70;Calm;0;81%

Santa Rosa;Cloudy;57;Calm;0;93%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;70;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Intermittent clouds;55;Calm;0;68%

Stockton;Clear;64;WNW;9;72%

Thermal;Clear;89;N;6;33%

Truckee-Tahoe;Partly cloudy;61;Calm;0;67%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;84;WNW;8;36%

Ukiah;Clear;62;NNW;3;67%

Vacaville;Cloudy;61;SW;17;80%

Van Nuys;Clear;69;E;5;75%

Vandenberg AFB;Cloudy;59;N;7;93%

Victorville;Intermittent clouds;71;SW;7;51%

Visalia;Clear;71;NW;8;65%

Watsonville;Clear;55;Calm;0;92%

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