CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Wednesday, August 15, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;65;Calm;0;33%
Arcata;Cloudy;57;ENE;2;100%
Auburn;Clear;70;E;7;49%
Avalon;Fog;64;SE;5;100%
Bakersfield;Clear;79;NW;7;34%
Beale AFB;Clear;64;ESE;6;71%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;76%
Bishop;Clear;68;Calm;0;43%
Blue Canyon;Partly cloudy;67;Calm;0;31%
Blythe;Partly cloudy;88;W;13;43%
Burbank;Clear;69;Calm;0;81%
Camarillo;Clear;69;Calm;0;72%
Camp Pendleton;Cloudy;72;ENE;3;75%
Campo;Cloudy;63;ENE;5;80%
Carlsbad;Cloudy;72;Calm;0;75%
Chico;Partly cloudy;70;S;8;56%
China Lake;Clear;88;SW;15;17%
Chino;Partly cloudy;69;NNE;6;78%
Concord;Mostly cloudy;63;SSW;14;75%
Corona;Clear;68;Calm;0;83%
Crescent City;Cloudy;56;ESE;3;96%
Daggett-Barstow;Clear;82;WNW;10;33%
Edwards AFB;Clear;76;SW;9;34%
El Centro;Clear;86;E;6;62%
Eureka;Cloudy;57;N;1;100%
Fairfield;Clear;60;SW;30;82%
Fresno;Clear;72;NW;9;56%
Fullerton;Clear;71;SSE;3;78%
Hanford;Clear;71;NW;9;58%
Hawthorne;Clear;70;Calm;0;83%
Hayward;Cloudy;63;W;6;75%
Imperial;Clear;86;E;6;62%
Imperial Beach;Cloudy;72;WSW;3;78%
Lancaster;Clear;77;WSW;12;33%
Lemoore Nas;Clear;73;NW;10;45%
Lincoln;Clear;63;SSE;12;77%
Livermore;Cloudy;60;W;9;83%
Lompoc;Cloudy;61;Calm;0;86%
Long Beach;Clear;71;Calm;0;80%
Los Alamitos;Clear;71;Calm;0;80%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;83%
Madera;Clear;66;NW;8;69%
Mammoth;Cloudy;69;N;2;21%
Marysville;Clear;62;SE;8;80%
Mather AFB;Cloudy;60;SSE;9;87%
Merced;Clear;64;NNW;8;80%
Merced (airport);Clear;64;NNW;8;80%
Miramar Mcas;Partly cloudy;72;W;3;75%
Modesto;Clear;64;NNW;8;74%
Moffett Nas;Cloudy;62;NW;5;80%
Mojave;Clear;81;NW;15;21%
Montague;Mostly cloudy;69;Calm;0;34%
Monterey Rabr;Clear;59;S;6;86%
Mount Shasta;Cloudy;61;Calm;0;45%
Napa County;Cloudy;57;WSW;10;93%
Needles;Clear;94;S;16;32%
North Island;Mostly cloudy;71;N;3;80%
Oakland;Cloudy;60;WSW;10;96%
Oceanside;Cloudy;72;Calm;0;75%
Ontario;Partly cloudy;69;NNE;6;78%
Oroville;Cloudy;70;SSE;6;59%
Oxnard;Clear;67;Calm;0;90%
Palm Springs;Clear;86;Calm;0;36%
Palmdale;Clear;77;SSW;9;33%
Paso Robles;Clear;60;NNW;5;80%
Point Mugu;Clear;66;Calm;0;83%
Porterville;Clear;73;SW;5;52%
Ramona;Clear;64;W;6;89%
Redding;Mostly cloudy;71;Calm;0;54%
Riverside;Clear;69;W;6;80%
Riverside March;Clear;69;Calm;0;66%
Sacramento;Clear;60;S;8;86%
Sacramento International;Clear;61;SE;13;80%
Salinas;Clear;59;N;5;86%
San Bernardino;Clear;73;W;3;62%
San Carlos;Cloudy;63;WNW;6;77%
San Diego;Mostly cloudy;71;N;3;80%
San Diego Brown;Cloudy;70;W;5;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;71;NNW;5;78%
San Francisco;Cloudy;58;W;9;96%
San Jose;Cloudy;63;NNW;6;77%
San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;86%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;62;WNW;13;94%
Sandberg;Clear;71;NW;12;32%
Santa Ana;Cloudy;69;NNW;4;89%
Santa Barbara;Clear;67;Calm;0;84%
Santa Maria;Cloudy;61;WSW;3;89%
Santa Monica;Clear;70;Calm;0;81%
Santa Rosa;Cloudy;57;Calm;0;93%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;70;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Intermittent clouds;55;Calm;0;68%
Stockton;Clear;64;WNW;9;72%
Thermal;Clear;89;N;6;33%
Truckee-Tahoe;Partly cloudy;61;Calm;0;67%
Twentynine Palms;Intermittent clouds;84;WNW;8;36%
Ukiah;Clear;62;NNW;3;67%
Vacaville;Cloudy;61;SW;17;80%
Van Nuys;Clear;69;E;5;75%
Vandenberg AFB;Cloudy;59;N;7;93%
Victorville;Intermittent clouds;71;SW;7;51%
Visalia;Clear;71;NW;8;65%
Watsonville;Clear;55;Calm;0;92%
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