CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Monday, August 13, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;45;Calm;0;49%
Arcata;Cloudy;55;S;7;100%
Auburn;Clear;73;E;10;30%
Avalon;Clear;71;S;5;26%
Bakersfield;Clear;80;NNW;5;32%
Beale AFB;Clear;69;SE;8;49%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;100%
Bishop;Clear;62;N;3;53%
Blue Canyon;Clear;69;ESE;3;26%
Blythe;Cloudy;87;WNW;11;47%
Burbank;Clear;68;E;6;87%
Camarillo;Partly cloudy;68;SE;3;75%
Camp Pendleton;Partly cloudy w/ showers;69;ENE;5;86%
Campo;Cloudy;60;ENE;7;80%
Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;87%
Chico;Clear;72;Calm;0;30%
China Lake;Clear;80;S;7;22%
Chino;Partly cloudy;69;S;2;72%
Concord;Clear;64;SSW;9;69%
Corona;Clear;70;W;3;72%
Crescent City;Cloudy;56;NE;6;93%
Daggett-Barstow;Clear;79;W;9;37%
Edwards AFB;Clear;74;SW;12;38%
El Centro;Clear;90;SE;9;46%
Eureka;Cloudy;55;S;6;100%
Fairfield;Clear;59;SW;20;84%
Fresno;Clear;74;NW;9;40%
Fullerton;Clear;71;Calm;0;72%
Hanford;Clear;73;NNW;6;43%
Hawthorne;Clear;70;Calm;0;81%
Hayward;Cloudy;61;Calm;0;80%
Imperial;Clear;90;SE;9;46%
Imperial Beach;Mostly cloudy;68;Calm;0;87%
Lancaster;Clear;74;WSW;13;45%
Lemoore Nas;Clear;68;WNW;6;38%
Lincoln;Clear;70;SSE;9;45%
Livermore;Clear;60;WSW;3;80%
Lompoc;Fog;59;WNW;3;93%
Long Beach;Clear;71;Calm;0;72%
Los Alamitos;Clear;71;Calm;0;72%
Los Angeles;Clear;68;Calm;0;87%
Los Angeles Downtown;Clear;68;Calm;0;87%
Madera;Clear;68;NNE;5;54%
Mammoth;Cloudy;58;NNE;4;47%
Marysville;Clear;64;Calm;0;64%
Mather AFB;Cloudy;65;SSE;7;63%
Merced;Clear;67;Calm;0;58%
Merced (airport);Clear;67;Calm;0;58%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;73;Calm;0;75%
Modesto;Clear;71;Calm;0;48%
Moffett Nas;Mostly cloudy;61;N;5;89%
Mojave;Partly cloudy;81;WSW;8;19%
Montague;Clear;64;NE;8;42%
Monterey Rabr;Cloudy;56;SSE;3;93%
Mount Shasta;Hazy moonlight;51;Calm;0;65%
Napa County;Cloudy;56;SW;10;89%
Needles;Clear;95;Calm;0;23%
North Island;Cloudy;72;N;3;88%
Oakland;Cloudy;57;WNW;5;96%
Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;87%
Ontario;Partly cloudy;69;S;2;72%
Oroville;Mostly clear;69;ESE;5;49%
Oxnard;Mostly cloudy;66;W;3;93%
Palm Springs;Clear;87;ESE;5;35%
Palmdale;Clear;77;SW;17;38%
Paso Robles;Clear;62;Calm;0;64%
Point Mugu;Mostly cloudy;66;Calm;0;81%
Porterville;Clear;71;SSW;7;48%
Ramona;Clear;66;Calm;0;72%
Redding;Partly cloudy;73;Calm;0;42%
Riverside;Clear;71;Calm;0;62%
Riverside March;Clear;67;Calm;0;64%
Sacramento;Clear;63;S;8;72%
Sacramento International;Clear;63;S;8;72%
Salinas;Fog;55;S;3;100%
San Bernardino;Clear;73;Calm;0;53%
San Carlos;Cloudy;59;WNW;3;87%
San Diego;Cloudy;71;N;3;85%
San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;88%
San Diego Montgomery;Cloudy;72;SW;3;83%
San Francisco;Cloudy;57;WNW;7;92%
San Jose;Clear;60;NNW;5;89%
San Luis Obispo;Cloudy;59;S;3;89%
San Nicolas Island;Cloudy;63;WSW;6;89%
Sandberg;Intermittent clouds;68;SW;7;26%
Santa Ana;Mostly cloudy;68;NNW;2;81%
Santa Barbara;Cloudy;67;Calm;0;86%
Santa Maria;Cloudy;61;N;3;93%
Santa Monica;Clear;67;Calm;0;84%
Santa Rosa;Clear;53;Calm;0;92%
Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;87%
Santee;Clear;72;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;50;Calm;0;60%
Stockton;Clear;65;NNW;6;65%
Thermal;Clear;90;NW;12;30%
Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;53%
Twentynine Palms;Intermittent clouds;80;NW;7;40%
Ukiah;Clear;60;Calm;0;61%
Vacaville;Cloudy;61;SW;13;76%
Van Nuys;Clear;72;E;5;42%
Vandenberg AFB;Fog;57;Calm;0;93%
Victorville;Intermittent clouds;68;SW;5;53%
Visalia;Clear;71;NW;7;52%
Watsonville;Fog;54;Calm;0;100%
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