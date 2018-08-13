CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Monday, August 13, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;45;Calm;0;49%

Arcata;Cloudy;55;S;7;100%

Auburn;Clear;73;E;10;30%

Avalon;Clear;71;S;5;26%

Bakersfield;Clear;80;NNW;5;32%

Beale AFB;Clear;69;SE;8;49%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;100%

Bishop;Clear;62;N;3;53%

Blue Canyon;Clear;69;ESE;3;26%

Blythe;Cloudy;87;WNW;11;47%

Burbank;Clear;68;E;6;87%

Camarillo;Partly cloudy;68;SE;3;75%

Camp Pendleton;Partly cloudy w/ showers;69;ENE;5;86%

Campo;Cloudy;60;ENE;7;80%

Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;87%

Chico;Clear;72;Calm;0;30%

China Lake;Clear;80;S;7;22%

Chino;Partly cloudy;69;S;2;72%

Concord;Clear;64;SSW;9;69%

Corona;Clear;70;W;3;72%

Crescent City;Cloudy;56;NE;6;93%

Daggett-Barstow;Clear;79;W;9;37%

Edwards AFB;Clear;74;SW;12;38%

El Centro;Clear;90;SE;9;46%

Eureka;Cloudy;55;S;6;100%

Fairfield;Clear;59;SW;20;84%

Fresno;Clear;74;NW;9;40%

Fullerton;Clear;71;Calm;0;72%

Hanford;Clear;73;NNW;6;43%

Hawthorne;Clear;70;Calm;0;81%

Hayward;Cloudy;61;Calm;0;80%

Imperial;Clear;90;SE;9;46%

Imperial Beach;Mostly cloudy;68;Calm;0;87%

Lancaster;Clear;74;WSW;13;45%

Lemoore Nas;Clear;68;WNW;6;38%

Lincoln;Clear;70;SSE;9;45%

Livermore;Clear;60;WSW;3;80%

Lompoc;Fog;59;WNW;3;93%

Long Beach;Clear;71;Calm;0;72%

Los Alamitos;Clear;71;Calm;0;72%

Los Angeles;Clear;68;Calm;0;87%

Los Angeles Downtown;Clear;68;Calm;0;87%

Madera;Clear;68;NNE;5;54%

Mammoth;Cloudy;58;NNE;4;47%

Marysville;Clear;64;Calm;0;64%

Mather AFB;Cloudy;65;SSE;7;63%

Merced;Clear;67;Calm;0;58%

Merced (airport);Clear;67;Calm;0;58%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;73;Calm;0;75%

Modesto;Clear;71;Calm;0;48%

Moffett Nas;Mostly cloudy;61;N;5;89%

Mojave;Partly cloudy;81;WSW;8;19%

Montague;Clear;64;NE;8;42%

Monterey Rabr;Cloudy;56;SSE;3;93%

Mount Shasta;Hazy moonlight;51;Calm;0;65%

Napa County;Cloudy;56;SW;10;89%

Needles;Clear;95;Calm;0;23%

North Island;Cloudy;72;N;3;88%

Oakland;Cloudy;57;WNW;5;96%

Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;87%

Ontario;Partly cloudy;69;S;2;72%

Oroville;Mostly clear;69;ESE;5;49%

Oxnard;Mostly cloudy;66;W;3;93%

Palm Springs;Clear;87;ESE;5;35%

Palmdale;Clear;77;SW;17;38%

Paso Robles;Clear;62;Calm;0;64%

Point Mugu;Mostly cloudy;66;Calm;0;81%

Porterville;Clear;71;SSW;7;48%

Ramona;Clear;66;Calm;0;72%

Redding;Partly cloudy;73;Calm;0;42%

Riverside;Clear;71;Calm;0;62%

Riverside March;Clear;67;Calm;0;64%

Sacramento;Clear;63;S;8;72%

Sacramento International;Clear;63;S;8;72%

Salinas;Fog;55;S;3;100%

San Bernardino;Clear;73;Calm;0;53%

San Carlos;Cloudy;59;WNW;3;87%

San Diego;Cloudy;71;N;3;85%

San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;88%

San Diego Montgomery;Cloudy;72;SW;3;83%

San Francisco;Cloudy;57;WNW;7;92%

San Jose;Clear;60;NNW;5;89%

San Luis Obispo;Cloudy;59;S;3;89%

San Nicolas Island;Cloudy;63;WSW;6;89%

Sandberg;Intermittent clouds;68;SW;7;26%

Santa Ana;Mostly cloudy;68;NNW;2;81%

Santa Barbara;Cloudy;67;Calm;0;86%

Santa Maria;Cloudy;61;N;3;93%

Santa Monica;Clear;67;Calm;0;84%

Santa Rosa;Clear;53;Calm;0;92%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;87%

Santee;Clear;72;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;50;Calm;0;60%

Stockton;Clear;65;NNW;6;65%

Thermal;Clear;90;NW;12;30%

Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;53%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;80;NW;7;40%

Ukiah;Clear;60;Calm;0;61%

Vacaville;Cloudy;61;SW;13;76%

Van Nuys;Clear;72;E;5;42%

Vandenberg AFB;Fog;57;Calm;0;93%

Victorville;Intermittent clouds;68;SW;5;53%

Visalia;Clear;71;NW;7;52%

Watsonville;Fog;54;Calm;0;100%

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