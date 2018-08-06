CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Monday, August 6, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;60;E;6;43%

Arcata;Cloudy;56;ENE;2;96%

Auburn;Clear;72;E;6;40%

Avalon;Clear;76;WNW;3;34%

Bakersfield;Clear;79;NNW;7;24%

Beale AFB;Clear;70;Calm;0;49%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;46%

Bishop;Cloudy;68;WSW;5;24%

Blue Canyon;Clear;63;NE;5;33%

Blythe;Mostly clear;93;SW;6;16%

Burbank;Clear;75;ESE;5;62%

Camarillo;Clear;67;Calm;0;65%

Camp Pendleton;Clear;69;NE;5;84%

Campo;Clear;66;NE;6;53%

Carlsbad;Clear;64;Calm;0;96%

Chico;Cloudy;75;ENE;7;33%

China Lake;Clear;84;SSW;10;15%

Chino;Clear;74;N;4;61%

Concord;Clear;68;S;6;48%

Corona;Clear;66;Calm;0;81%

Crescent City;Cloudy;58;Calm;0;86%

Daggett-Barstow;Clear;82;W;13;16%

Edwards AFB;Clear;77;SW;14;19%

El Centro;Clear;92;E;9;19%

Eureka;Cloudy;56;ENE;4;97%

Fairfield;Clear;64;SW;16;59%

Fresno;Hazy moonlight;77;NW;12;40%

Fullerton;Clear;73;SSE;3;75%

Hanford;Clear;77;NW;13;40%

Hawthorne;Clear;71;Calm;0;83%

Hayward;Clear;61;NW;3;77%

Imperial;Clear;92;E;9;19%

Imperial Beach;Clear;66;Calm;0;93%

Lancaster;Clear;79;W;24;20%

Lemoore Nas;Clear;72;NW;9;43%

Lincoln;Clear;64;E;5;67%

Livermore;Clear;63;NW;7;64%

Lompoc;Clear;54;Calm;0;86%

Long Beach;Clear;73;Calm;0;78%

Los Alamitos;Clear;73;Calm;0;78%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;80%

Madera;Clear;68;WNW;6;58%

Mammoth;Mostly cloudy;59;NW;6;51%

Marysville;Cloudy;69;ENE;3;58%

Mather AFB;Partly cloudy;71;SE;5;49%

Merced;Clear;69;NW;6;52%

Merced (airport);Clear;69;NW;6;52%

Miramar Mcas;Clear;68;Calm;0;75%

Modesto;Clear;74;N;7;38%

Moffett Nas;Clear;59;WNW;3;83%

Mojave;Clear;81;WNW;30;14%

Montague;Cloudy;65;ENE;5;48%

Monterey Rabr;Partly cloudy;55;WNW;3;89%

Mount Shasta;Cloudy;59;ENE;6;51%

Napa County;Partly cloudy;59;W;9;72%

Needles;Clear;94;NNW;3;8%

North Island;Mostly clear;72;N;2;76%

Oakland;Mostly clear;58;NW;7;80%

Oceanside;Clear;64;Calm;0;96%

Ontario;Clear;74;N;4;61%

Oroville;Cloudy;75;NE;3;47%

Oxnard;Clear;65;Calm;0;84%

Palm Springs;Clear;93;S;3;16%

Palmdale;Clear;79;W;17;14%

Paso Robles;Clear;68;NW;6;45%

Point Mugu;Clear;62;Calm;0;86%

Porterville;Clear;69;Calm;0;50%

Ramona;Clear;65;Calm;0;62%

Redding;Mostly cloudy;69;W;0;50%

Riverside;Clear;76;Calm;0;61%

Riverside March;Clear;68;Calm;0;47%

Sacramento;Clear;66;S;3;58%

Sacramento International;Partly cloudy;70;S;6;50%

Salinas;Cloudy;55;NW;12;92%

San Bernardino;Clear;77;Calm;0;39%

San Carlos;Clear;59;Calm;0;71%

San Diego;Mostly clear;72;N;2;77%

San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;88%

San Diego Montgomery;Clear;72;Calm;0;78%

San Francisco;Partly cloudy;57;NW;8;79%

San Jose;Clear;68;NW;7;65%

San Luis Obispo;Clear;58;Calm;0;77%

San Nicolas Island;Clear;67;WNW;22;44%

Sandberg;Clear;69;NNW;28;30%

Santa Ana;Clear;71;SSW;4;76%

Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;93%

Santa Maria;Clear;56;Calm;0;77%

Santa Monica;Clear;68;Calm;0;96%

Santa Rosa;Clear;56;SSW;3;74%

Santa Ynez;Clear;55;WSW;3;81%

Santee;Clear;70;Calm;0;72%

South Lake Tahoe;Clear;47;WSW;3;60%

Stockton;Clear;70;WNW;7;45%

Thermal;Clear;97;NW;9;13%

Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;65%

Twentynine Palms;Clear;85;W;7;24%

Ukiah;Clear;67;Calm;0;30%

Vacaville;Clear;64;Calm;0;57%

Van Nuys;Clear;73;Calm;0;54%

Vandenberg AFB;Clear;51;Calm;0;95%

Victorville;Clear;74;SW;7;45%

Visalia;Clear;71;WNW;7;52%

Watsonville;Clear;52;Calm;0;92%

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