CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, August 4, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;57;NE;3;40%
Arcata;Cloudy;57;N;2;99%
Auburn;Clear;75;E;7;31%
Avalon;Clear;74;SE;3;45%
Bakersfield;Clear;81;N;5;27%
Beale AFB;Clear;77;Calm;0;42%
Big Bear City;Clear;58;Calm;0;54%
Bishop;Cloudy;72;NNW;5;24%
Blue Canyon;Cloudy;68;ESE;3;16%
Blythe;Mostly clear;94;WSW;8;24%
Burbank;Clear;73;E;5;66%
Camarillo;Clear;66;W;3;77%
Camp Pendleton;Partly cloudy;70;NE;5;85%
Campo;Mostly clear;66;NNE;5;67%
Carlsbad;Cloudy;69;Calm;0;86%
Chico;Cloudy;77;NE;7;31%
China Lake;Clear;85;SSW;10;13%
Chino;Clear;73;NW;6;64%
Concord;Clear;72;Calm;0;39%
Corona;Clear;74;Calm;0;66%
Crescent City;Cloudy;58;S;17;90%
Daggett-Barstow;Clear;86;WNW;17;17%
Edwards AFB;Clear;78;SSW;14;19%
El Centro;Clear;93;WNW;7;25%
Eureka;Cloudy;57;N;4;99%
Fairfield;Clear;66;SW;14;56%
Fresno;Intermittent clouds;78;NNW;6;44%
Fullerton;Clear;74;SSE;5;73%
Hanford;Clear;76;NW;7;49%
Hawthorne;Clear;70;WSW;3;78%
Hayward;Clear;65;Calm;0;67%
Imperial;Clear;93;WNW;7;25%
Imperial Beach;Clear;70;SW;6;83%
Lancaster;Clear;81;W;17;18%
Lemoore Nas;Clear;79;NW;10;40%
Lincoln;Clear;72;E;7;46%
Livermore;Clear;67;Calm;0;43%
Lompoc;Cloudy;54;Calm;0;96%
Long Beach;Clear;72;SSW;3;78%
Los Alamitos;Clear;72;SSW;3;78%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;75%
Madera;Clear;69;Calm;0;72%
Mammoth;Intermittent clouds;57;NE;6;54%
Marysville;Cloudy;72;E;5;54%
Mather AFB;Intermittent clouds;70;SE;5;58%
Merced;Hazy moonlight;70;Calm;0;70%
Merced (airport);Hazy moonlight;70;Calm;0;70%
Miramar Mcas;Clear;73;W;3;73%
Modesto;Clear;79;N;5;28%
Moffett Nas;Clear;62;Calm;0;83%
Mojave;Clear;84;NW;21;11%
Montague;Clear;63;NNE;5;39%
Monterey Rabr;Clear;56;E;6;83%
Mount Shasta;Mostly cloudy;65;N;3;36%
Napa County;Partly cloudy;62;Calm;1;70%
Needles;Clear;100;WSW;6;22%
North Island;Clear;72;Calm;0;83%
Oakland;Clear;59;NNW;5;87%
Oceanside;Cloudy;69;Calm;0;86%
Ontario;Clear;73;NW;6;64%
Oroville;Cloudy;78;Calm;0;46%
Oxnard;Clear;64;WNW;3;89%
Palm Springs;Clear;97;W;7;19%
Palmdale;Clear;77;SSW;8;19%
Paso Robles;Clear;67;N;5;46%
Point Mugu;Clear;64;NW;5;86%
Porterville;Clear;72;SSE;3;54%
Ramona;Clear;70;Calm;0;65%
Redding;Cloudy;74;NNW;6;42%
Riverside;Clear;77;Calm;0;47%
Riverside March;Clear;73;Calm;0;49%
Sacramento;Cloudy;67;Calm;0;58%
Sacramento International;Cloudy;72;SSE;5;47%
Salinas;Clear;56;NW;5;89%
San Bernardino;Clear;77;Calm;0;40%
San Carlos;Clear;63;Calm;0;77%
San Diego;Clear;72;Calm;0;83%
San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;88%
San Diego Montgomery;Clear;72;SW;5;83%
San Francisco;Mostly clear;59;NNW;6;81%
San Jose;Clear;72;Calm;0;59%
San Luis Obispo;Clear;53;Calm;0;96%
San Nicolas Island;Partly cloudy;57;W;7;96%
Sandberg;Clear;74;NNW;15;26%
Santa Ana;Clear;71;SSW;4;84%
Santa Barbara;Clear;62;ESE;3;89%
Santa Maria;Partly cloudy;56;Calm;0;93%
Santa Monica;Clear;69;Calm;0;89%
Santa Rosa;Clear;63;S;3;62%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;87%
Santee;Clear;73;Calm;0;79%
South Lake Tahoe;Cloudy;54;S;5;39%
Stockton;Clear;74;WNW;7;36%
Thermal;Clear;98;NW;12;18%
Truckee-Tahoe;Cloudy;48;Calm;0;46%
Twentynine Palms;Clear;90;W;9;23%
Ukiah;Clear;68;Calm;0;39%
Vacaville;Clear;81;Calm;0;22%
Van Nuys;Clear;77;Calm;0;49%
Vandenberg AFB;Fog;52;Calm;0;100%
Victorville;Clear;77;SSW;8;35%
Visalia;Clear;72;Calm;0;61%
Watsonville;Clear;51;Calm;0;96%
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