CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, August 3, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;69;WNW;5;27%
Arcata;Cloudy;56;ENE;2;100%
Auburn;Clear;75;E;9;38%
Avalon;Clear;66;SE;3;81%
Bakersfield;Clear;87;NNW;5;18%
Beale AFB;Clear;74;SSE;5;50%
Big Bear City;Clear;60;Calm;0;57%
Bishop;Cloudy;72;NNW;8;42%
Blue Canyon;Clear;69;ESE;3;30%
Blythe;Mostly clear;96;SSE;8;35%
Burbank;Clear;74;E;8;69%
Camarillo;Clear;68;W;6;78%
Camp Pendleton;Clear;71;Calm;0;78%
Campo;Mostly clear;70;NNE;5;63%
Carlsbad;Clear;68;Calm;0;83%
Chico;Cloudy;77;N;6;46%
China Lake;Clear;90;SSW;6;16%
Chino;Clear;75;W;7;67%
Concord;Clear;63;SSW;16;64%
Corona;Clear;75;NW;3;65%
Crescent City;Partly cloudy;58;S;13;86%
Daggett-Barstow;Clear;91;WSW;15;20%
Edwards AFB;Clear;85;SSW;14;16%
El Centro;Clear;93;WSW;10;27%
Eureka;Cloudy;56;Calm;0;92%
Fairfield;Clear;63;SW;25;65%
Fresno;Mostly clear;82;WNW;12;39%
Fullerton;Clear;73;Calm;0;73%
Hanford;Clear;80;NNW;10;38%
Hawthorne;Clear;71;W;6;83%
Hayward;Clear;59;Calm;0;77%
Imperial;Clear;93;WSW;10;27%
Imperial Beach;Partly cloudy;70;SSW;3;83%
Lancaster;Clear;83;SW;8;17%
Lemoore Nas;Clear;81;NW;14;32%
Lincoln;Clear;70;S;7;42%
Livermore;Clear;60;W;3;66%
Lompoc;Cloudy;57;NW;6;89%
Long Beach;Clear;73;Calm;0;73%
Los Alamitos;Clear;73;Calm;0;73%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;80%
Madera;Clear;72;WNW;8;52%
Mammoth;Partly cloudy;61;N;9;48%
Marysville;Cloudy;71;SE;6;54%
Mather AFB;Clear;64;SE;5;59%
Merced;Clear;72;W;6;49%
Merced (airport);Clear;72;W;6;49%
Miramar Mcas;Clear;73;Calm;0;75%
Modesto;Clear;75;N;3;30%
Moffett Nas;Clear;57;NNE;5;93%
Mojave;Clear;88;WNW;26;12%
Montague;Clear;65;NNE;12;41%
Monterey Rabr;Partly cloudy;56;S;6;86%
Mount Shasta;Partly cloudy;68;N;5;31%
Napa County;Mostly clear;61;SSW;13;74%
Needles;Mostly clear;90;WSW;8;62%
North Island;Partly cloudy;72;Calm;0;83%
Oakland;Mostly clear;57;W;9;89%
Oceanside;Clear;68;Calm;0;83%
Ontario;Clear;75;W;7;67%
Oroville;Clear;77;SE;6;51%
Oxnard;Clear;66;W;5;83%
Palm Springs;Clear;96;NW;12;23%
Palmdale;Clear;82;SW;10;24%
Paso Robles;Clear;65;NW;13;58%
Point Mugu;Clear;66;WNW;3;83%
Porterville;Clear;78;ESE;6;47%
Ramona;Clear;73;Calm;0;63%
Redding;Mostly cloudy;77;NNE;5;47%
Riverside;Clear;77;W;3;55%
Riverside March;Clear;76;E;5;52%
Sacramento;Clear;66;S;5;60%
Sacramento International;Clear;68;SSE;10;54%
Salinas;Clear;56;N;8;86%
San Bernardino;Clear;82;WSW;6;41%
San Carlos;Clear;63;S;3;63%
San Diego;Partly cloudy;72;Calm;0;83%
San Diego Brown;Clear;71;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Clear;73;Calm;0;78%
San Francisco;Mostly clear;56;WNW;9;91%
San Jose;Clear;65;NW;7;65%
San Luis Obispo;Clear;56;NW;7;89%
San Nicolas Island;Partly cloudy;60;WNW;13;95%
Sandberg;Mostly clear;78;N;6;17%
Santa Ana;Mostly clear;72;W;5;82%
Santa Barbara;Clear;65;E;6;84%
Santa Maria;Cloudy;59;ESE;6;86%
Santa Monica;Clear;69;SSW;3;92%
Santa Rosa;Clear;56;Calm;0;80%
Santa Ynez;Clear;54;WSW;6;93%
Santee;Clear;75;S;3;73%
South Lake Tahoe;Clear;53;Calm;0;44%
Stockton;Clear;71;Calm;0;37%
Thermal;Clear;100;NW;15;18%
Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;46%
Twentynine Palms;Mostly clear;90;NE;8;29%
Ukiah;Clear;70;S;3;39%
Vacaville;Clear;66;SW;10;60%
Van Nuys;Clear;77;SE;7;51%
Vandenberg AFB;Cloudy;55;NNW;13;98%
Victorville;Clear;78;SSW;10;46%
Visalia;Clear;79;WNW;7;50%
Watsonville;Clear;54;Calm;0;92%
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