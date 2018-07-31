CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 31, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;65;Calm;0;36%
Arcata;Cloudy;56;Calm;2;100%
Auburn;Clear;77;E;7;46%
Avalon;Clear;76;SSE;3;42%
Bakersfield;Clear;88;Calm;0;24%
Beale AFB;Clear;81;E;3;44%
Big Bear City;Clear;59;Calm;0;62%
Bishop;Clear;80;WNW;7;32%
Blue Canyon;Clear;74;N;3;35%
Blythe;Partly cloudy w/ t-storm;95;SE;14;39%
Burbank;Clear;74;ESE;7;57%
Camarillo;Clear;68;NW;5;78%
Camp Pendleton;Partly cloudy;71;WSW;3;87%
Campo;Partly cloudy;71;NNE;5;54%
Carlsbad;Clear;71;Calm;0;80%
Chico;Cloudy;82;NNE;7;39%
China Lake;Mostly clear;95;SSW;14;15%
Chino;Partly cloudy;76;NNW;8;50%
Concord;Clear;67;S;8;56%
Corona;Clear;75;WNW;3;53%
Crescent City;Cloudy;59;NW;7;86%
Daggett-Barstow;Clear;92;W;14;25%
Edwards AFB;Mostly clear;84;SW;13;25%
El Centro;Clear;96;Calm;0;33%
Eureka;Cloudy;55;Calm;0;100%
Fairfield;Clear;63;SW;20;68%
Fresno;Hazy moonlight;85;W;5;42%
Fullerton;Clear;76;SE;5;68%
Hanford;Hazy moonlight;80;NW;5;59%
Hawthorne;Clear;71;W;3;80%
Hayward;Cloudy;59;N;6;80%
Imperial;Clear;96;Calm;0;33%
Imperial Beach;Partly cloudy;72;Calm;0;81%
Lancaster;Clear;83;SW;14;28%
Lemoore Nas;Partly cloudy;81;NW;7;45%
Lincoln;Clear;73;Calm;0;60%
Livermore;Clear;61;WNW;8;69%
Lompoc;Cloudy;55;Calm;0;93%
Long Beach;Clear;73;NNW;5;75%
Los Alamitos;Clear;73;NNW;5;75%
Los Angeles;Clear;72;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Clear;72;Calm;0;75%
Madera;Hazy moonlight;75;W;6;70%
Mammoth;Cloudy;72;NNW;6;41%
Marysville;Cloudy;73;Calm;0;73%
Mather AFB;Partly cloudy;73;S;5;49%
Merced;Hazy moonlight;76;WSW;6;71%
Merced (airport);Hazy moonlight;76;WSW;6;71%
Miramar Mcas;Clear;74;WSW;3;73%
Modesto;Clear;79;N;5;35%
Moffett Nas;Clear;58;NNW;6;93%
Mojave;Clear;86;SW;10;21%
Montague;Cloudy;76;N;6;37%
Monterey Rabr;Cloudy;55;SW;8;92%
Mount Shasta;Cloudy;66;E;3;56%
Napa County;Intermittent clouds;59;WSW;11;84%
Needles;Clear;107;SSW;10;19%
North Island;Partly cloudy;72;W;3;81%
Oakland;Intermittent clouds;59;NW;11;83%
Oceanside;Clear;71;Calm;0;80%
Ontario;Partly cloudy;76;NNW;8;50%
Oroville;Cloudy;81;Calm;0;56%
Oxnard;Clear;66;WNW;3;86%
Palm Springs;Clear;98;NW;9;22%
Palmdale;Clear;84;WSW;8;25%
Paso Robles;Clear;68;WNW;6;54%
Point Mugu;Clear;66;WNW;5;83%
Porterville;Clear;80;E;3;50%
Ramona;Clear;72;WNW;5;68%
Redding;Cloudy;81;Calm;0;56%
Riverside;Clear;80;Calm;0;40%
Riverside March;Clear;78;WNW;3;37%
Sacramento;Clear;67;S;3;62%
Sacramento International;Mostly clear;71;S;7;54%
Salinas;Cloudy;55;NNW;9;96%
San Bernardino;Clear;84;WSW;5;34%
San Carlos;Clear;59;NW;3;76%
San Diego;Partly cloudy;72;W;3;81%
San Diego Brown;Clear;70;W;3;89%
San Diego Montgomery;Clear;73;WNW;3;75%
San Francisco;Intermittent clouds;57;NW;12;86%
San Jose;Clear;65;NW;7;72%
San Luis Obispo;Clear;55;Calm;7;89%
San Nicolas Island;Clear;65;SE;3;98%
Sandberg;Mostly clear;76;W;7;28%
Santa Ana;Mostly clear;72;SW;5;82%
Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;90%
Santa Maria;Cloudy;57;Calm;0;93%
Santa Monica;Clear;68;SW;3;93%
Santa Rosa;Clear;56;SSE;3;83%
Santa Ynez;Clear;59;WSW;3;76%
Santee;Clear;75;NW;5;68%
South Lake Tahoe;Partly cloudy;63;Calm;0;59%
Stockton;Clear;76;NW;7;41%
Thermal;Clear;99;NNW;8;21%
Truckee-Tahoe;Clear;61;Calm;0;54%
Twentynine Palms;Partly cloudy;92;WNW;9;30%
Ukiah;Clear;73;S;3;43%
Vacaville;Clear;72;SSW;7;52%
Van Nuys;Clear;78;E;6;44%
Vandenberg AFB;Cloudy;56;NW;7;97%
Victorville;Mostly clear;81;SW;9;33%
Visalia;Clear;79;Calm;0;59%
Watsonville;Clear;55;NE;3;92%
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