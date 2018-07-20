CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Friday, July 20, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;63;Calm;0;39%
Arcata;Cloudy;54;SE;6;87%
Auburn;Clear;75;E;9;43%
Avalon;Clear;62;Calm;0;100%
Bakersfield;Clear;87;N;7;31%
Beale AFB;Clear;74;SSE;6;43%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;76%
Bishop;Clear;70;W;6;72%
Blue Canyon;Clear;72;Calm;0;33%
Blythe;Mostly cloudy;90;SW;9;45%
Burbank;Clear;71;Calm;0;78%
Camarillo;Clear;69;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Partly cloudy;68;ENE;3;85%
Campo;Cloudy;66;NE;3;69%
Carlsbad;Clear;68;Calm;0;81%
Chico;Clear;82;S;6;36%
China Lake;Clear;90;ESE;12;29%
Chino;Partly cloudy;72;WSW;7;77%
Concord;Clear;63;NW;6;69%
Corona;Clear;70;Calm;6;83%
Crescent City;Clear;56;SSE;5;80%
Daggett-Barstow;Clear;85;W;6;45%
Edwards AFB;Mostly clear;79;SW;10;50%
El Centro;Clear;87;ESE;5;52%
Eureka;Cloudy;54;ESE;7;84%
Fairfield;Clear;66;SW;22;53%
Fresno;Cloudy;81;NNW;6;38%
Fullerton;Clear;71;Calm;0;78%
Hanford;Clear;76;NW;3;63%
Hawthorne;Clear;69;WSW;5;83%
Hayward;Clear;60;NNW;6;80%
Imperial;Clear;87;ESE;5;52%
Imperial Beach;Clear;68;WSW;3;81%
Lancaster;Clear;78;WSW;14;55%
Lemoore Nas;Clear;80;WSW;8;37%
Lincoln;Clear;77;SSE;8;27%
Livermore;Clear;65;Calm;0;58%
Lompoc;Clear;59;W;3;93%
Long Beach;Clear;71;Calm;0;80%
Los Alamitos;Clear;71;Calm;0;80%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;78%
Madera;Clear;75;NNW;7;49%
Mammoth;Cloudy;63;NNW;6;40%
Marysville;Clear;77;SE;9;34%
Mather AFB;Mostly cloudy;69;SE;9;43%
Merced;Clear;72;W;8;59%
Merced (airport);Clear;72;W;8;59%
Miramar Mcas;Partly cloudy;71;WSW;3;70%
Modesto;Clear;76;WNW;5;31%
Moffett Nas;Clear;60;NNW;5;92%
Mojave;Clear;84;SW;10;24%
Montague;Cloudy;69;N;12;35%
Monterey Rabr;Cloudy;58;E;5;93%
Mount Shasta;Hazy moonlight;66;Calm;0;49%
Napa County;Mostly cloudy;58;WNW;9;82%
Needles;Clear;97;NNW;14;32%
North Island;Mostly cloudy;68;W;3;83%
Oakland;Cloudy;61;SW;8;84%
Oceanside;Clear;68;Calm;0;81%
Ontario;Partly cloudy;72;WSW;7;77%
Oroville;Clear;75;SSE;9;49%
Oxnard;Mostly cloudy;68;SSW;3;87%
Palm Springs;Clear;89;NW;9;40%
Palmdale;Clear;81;SW;10;43%
Paso Robles;Clear;67;Calm;0;62%
Point Mugu;Clear;68;S;6;83%
Porterville;Clear;81;S;6;43%
Ramona;Clear;66;W;3;74%
Redding;Clear;84;N;5;44%
Riverside;Clear;72;WNW;3;75%
Riverside March;Clear;73;Calm;0;70%
Sacramento;Clear;69;SSE;7;44%
Sacramento International;Clear;73;SSE;13;32%
Salinas;Cloudy;59;Calm;0;89%
San Bernardino;Clear;76;WSW;7;61%
San Carlos;Clear;61;Calm;0;82%
San Diego;Partly cloudy;68;Calm;0;83%
San Diego Brown;Clear;66;NW;3;89%
San Diego Montgomery;Clear;69;Calm;0;78%
San Francisco;Cloudy;59;SSW;8;87%
San Jose;Clear;65;Calm;0;77%
San Luis Obispo;Clear;61;Calm;0;83%
San Nicolas Island;Fog;61;S;5;99%
Sandberg;Clear;67;SW;8;81%
Santa Ana;Cloudy;71;SW;4;86%
Santa Barbara;Intermittent clouds;66;NW;2;87%
Santa Maria;Clear;60;Calm;0;92%
Santa Monica;Clear;67;Calm;0;90%
Santa Rosa;Cloudy;55;S;6;96%
Santa Ynez;Clear;64;W;3;82%
Santee;Clear;70;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Mostly cloudy;55;S;3;77%
Stockton;Clear;71;NNE;6;43%
Thermal;Clear;91;NNW;7;38%
Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;71%
Twentynine Palms;Partly cloudy;84;NNW;5;52%
Ukiah;Clear;69;SSE;3;46%
Vacaville;Clear;77;SW;13;27%
Van Nuys;Clear;74;Calm;0;63%
Vandenberg AFB;Fog;55;Calm;0;100%
Victorville;Intermittent clouds;74;SW;9;62%
Visalia;Clear;79;W;3;61%
Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%
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