CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Friday, July 20, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;63;Calm;0;39%

Arcata;Cloudy;54;SE;6;87%

Auburn;Clear;75;E;9;43%

Avalon;Clear;62;Calm;0;100%

Bakersfield;Clear;87;N;7;31%

Beale AFB;Clear;74;SSE;6;43%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;76%

Bishop;Clear;70;W;6;72%

Blue Canyon;Clear;72;Calm;0;33%

Blythe;Mostly cloudy;90;SW;9;45%

Burbank;Clear;71;Calm;0;78%

Camarillo;Clear;69;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Partly cloudy;68;ENE;3;85%

Campo;Cloudy;66;NE;3;69%

Carlsbad;Clear;68;Calm;0;81%

Chico;Clear;82;S;6;36%

China Lake;Clear;90;ESE;12;29%

Chino;Partly cloudy;72;WSW;7;77%

Concord;Clear;63;NW;6;69%

Corona;Clear;70;Calm;6;83%

Crescent City;Clear;56;SSE;5;80%

Daggett-Barstow;Clear;85;W;6;45%

Edwards AFB;Mostly clear;79;SW;10;50%

El Centro;Clear;87;ESE;5;52%

Eureka;Cloudy;54;ESE;7;84%

Fairfield;Clear;66;SW;22;53%

Fresno;Cloudy;81;NNW;6;38%

Fullerton;Clear;71;Calm;0;78%

Hanford;Clear;76;NW;3;63%

Hawthorne;Clear;69;WSW;5;83%

Hayward;Clear;60;NNW;6;80%

Imperial;Clear;87;ESE;5;52%

Imperial Beach;Clear;68;WSW;3;81%

Lancaster;Clear;78;WSW;14;55%

Lemoore Nas;Clear;80;WSW;8;37%

Lincoln;Clear;77;SSE;8;27%

Livermore;Clear;65;Calm;0;58%

Lompoc;Clear;59;W;3;93%

Long Beach;Clear;71;Calm;0;80%

Los Alamitos;Clear;71;Calm;0;80%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;78%

Madera;Clear;75;NNW;7;49%

Mammoth;Cloudy;63;NNW;6;40%

Marysville;Clear;77;SE;9;34%

Mather AFB;Mostly cloudy;69;SE;9;43%

Merced;Clear;72;W;8;59%

Merced (airport);Clear;72;W;8;59%

Miramar Mcas;Partly cloudy;71;WSW;3;70%

Modesto;Clear;76;WNW;5;31%

Moffett Nas;Clear;60;NNW;5;92%

Mojave;Clear;84;SW;10;24%

Montague;Cloudy;69;N;12;35%

Monterey Rabr;Cloudy;58;E;5;93%

Mount Shasta;Hazy moonlight;66;Calm;0;49%

Napa County;Mostly cloudy;58;WNW;9;82%

Needles;Clear;97;NNW;14;32%

North Island;Mostly cloudy;68;W;3;83%

Oakland;Cloudy;61;SW;8;84%

Oceanside;Clear;68;Calm;0;81%

Ontario;Partly cloudy;72;WSW;7;77%

Oroville;Clear;75;SSE;9;49%

Oxnard;Mostly cloudy;68;SSW;3;87%

Palm Springs;Clear;89;NW;9;40%

Palmdale;Clear;81;SW;10;43%

Paso Robles;Clear;67;Calm;0;62%

Point Mugu;Clear;68;S;6;83%

Porterville;Clear;81;S;6;43%

Ramona;Clear;66;W;3;74%

Redding;Clear;84;N;5;44%

Riverside;Clear;72;WNW;3;75%

Riverside March;Clear;73;Calm;0;70%

Sacramento;Clear;69;SSE;7;44%

Sacramento International;Clear;73;SSE;13;32%

Salinas;Cloudy;59;Calm;0;89%

San Bernardino;Clear;76;WSW;7;61%

San Carlos;Clear;61;Calm;0;82%

San Diego;Partly cloudy;68;Calm;0;83%

San Diego Brown;Clear;66;NW;3;89%

San Diego Montgomery;Clear;69;Calm;0;78%

San Francisco;Cloudy;59;SSW;8;87%

San Jose;Clear;65;Calm;0;77%

San Luis Obispo;Clear;61;Calm;0;83%

San Nicolas Island;Fog;61;S;5;99%

Sandberg;Clear;67;SW;8;81%

Santa Ana;Cloudy;71;SW;4;86%

Santa Barbara;Intermittent clouds;66;NW;2;87%

Santa Maria;Clear;60;Calm;0;92%

Santa Monica;Clear;67;Calm;0;90%

Santa Rosa;Cloudy;55;S;6;96%

Santa Ynez;Clear;64;W;3;82%

Santee;Clear;70;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Mostly cloudy;55;S;3;77%

Stockton;Clear;71;NNE;6;43%

Thermal;Clear;91;NNW;7;38%

Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;71%

Twentynine Palms;Partly cloudy;84;NNW;5;52%

Ukiah;Clear;69;SSE;3;46%

Vacaville;Clear;77;SW;13;27%

Van Nuys;Clear;74;Calm;0;63%

Vandenberg AFB;Fog;55;Calm;0;100%

Victorville;Intermittent clouds;74;SW;9;62%

Visalia;Clear;79;W;3;61%

Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%

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