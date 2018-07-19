CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Thursday, July 19, 2018

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;57;NE;3;51%

Arcata;Cloudy;53;N;4;100%

Auburn;Clear;79;E;10;38%

Avalon;Clear;64;Calm;0;86%

Bakersfield;Clear;83;Calm;0;27%

Beale AFB;Clear;68;S;3;66%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;73%

Bishop;Clear;72;WNW;7;52%

Blue Canyon;Clear;73;NE;5;29%

Blythe;Mostly clear;84;SSW;9;51%

Burbank;Clear;72;S;3;83%

Camarillo;Mostly cloudy;68;SSW;3;81%

Camp Pendleton;Clear;67;NNE;3;84%

Campo;Cloudy;65;ENE;7;75%

Carlsbad;Clear;67;Calm;0;84%

Chico;Clear;77;NNW;5;46%

China Lake;Clear;84;S;9;26%

Chino;Partly cloudy;70;SSE;4;78%

Concord;Clear;60;NW;3;80%

Corona;Clear;67;WNW;3;86%

Crescent City;Cloudy;56;SSE;6;89%

Daggett-Barstow;Clear;85;W;8;47%

Edwards AFB;Clear;78;S;9;55%

El Centro;Clear;84;ESE;7;66%

Eureka;Cloudy;53;N;7;100%

Fairfield;Clear;59;SW;20;82%

Fresno;Clear;81;NNW;3;46%

Fullerton;Clear;71;Calm;0;75%

Hanford;Clear;74;ENE;5;63%

Hawthorne;Clear;70;WSW;3;81%

Hayward;Cloudy;60;NW;3;86%

Imperial;Clear;84;ESE;7;66%

Imperial Beach;Cloudy;67;SW;3;84%

Lancaster;Clear;77;WSW;6;57%

Lemoore Nas;Partly cloudy;71;Calm;0;52%

Lincoln;Clear;68;S;6;59%

Livermore;Clear;63;Calm;0;72%

Lompoc;Cloudy;56;W;3;96%

Long Beach;Clear;70;S;3;83%

Los Alamitos;Clear;70;S;3;83%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;78%

Madera;Clear;72;NNW;5;63%

Mammoth;Cloudy;61;N;4;57%

Marysville;Clear;71;SSW;3;65%

Mather AFB;Clear;66;SSE;5;63%

Merced;Clear;72;Calm;0;68%

Merced (airport);Clear;72;Calm;0;68%

Miramar Mcas;Partly cloudy;68;Calm;0;78%

Modesto;Clear;73;Calm;0;63%

Moffett Nas;Cloudy;60;NNW;3;96%

Mojave;Partly cloudy;84;Calm;0;20%

Montague;Clear;68;N;5;46%

Monterey Rabr;Cloudy;56;Calm;0;93%

Mount Shasta;Clear;64;Calm;0;51%

Napa County;Cloudy;57;WNW;3;93%

Needles;Clear;91;SW;12;51%

North Island;Mostly cloudy;68;SW;6;81%

Oakland;Cloudy;58;SW;6;94%

Oceanside;Clear;67;Calm;0;84%

Ontario;Partly cloudy;70;SSE;4;78%

Oroville;Clear;76;SSE;5;57%

Oxnard;Mostly cloudy;65;W;5;93%

Palm Springs;Clear;89;NE;6;51%

Palmdale;Clear;79;SE;5;52%

Paso Robles;Clear;63;N;3;70%

Point Mugu;Cloudy;67;W;5;86%

Porterville;Clear;76;SSE;6;44%

Ramona;Clear;66;Calm;0;81%

Redding;Cloudy;74;NW;3;42%

Riverside;Clear;70;Calm;0;78%

Riverside March;Clear;70;Calm;0;87%

Sacramento;Clear;67;S;6;68%

Sacramento International;Clear;67;S;10;65%

Salinas;Cloudy;58;NW;5;93%

San Bernardino;Clear;68;Calm;0;81%

San Carlos;Cloudy;61;Calm;0;87%

San Diego;Mostly cloudy;68;SW;6;81%

San Diego Brown;Clear;64;NW;3;93%

San Diego Montgomery;Clear;67;WSW;5;84%

San Francisco;Cloudy;57;SSW;6;94%

San Jose;Clear;62;WNW;3;87%

San Luis Obispo;Clear;58;Calm;0;86%

San Nicolas Island;Fog;62;NNE;3;100%

Sandberg;Clear;76;WNW;12;32%

Santa Ana;Intermittent clouds;71;SW;3;81%

Santa Barbara;Partly cloudy;62;Calm;0;93%

Santa Maria;Cloudy;58;WNW;3;93%

Santa Monica;Partly cloudy;68;WSW;3;89%

Santa Rosa;Fog;54;SW;6;93%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;82%

Santee;Clear;68;Calm;0;84%

South Lake Tahoe;Clear;46;Calm;0;73%

Stockton;Clear;68;Calm;0;69%

Thermal;Mostly cloudy;83;NNE;3;67%

Truckee-Tahoe;Clear;46;N;2;95%

Twentynine Palms;Partly cloudy;80;E;5;62%

Ukiah;Clear;63;Calm;0;60%

Vacaville;Clear;65;SW;5;70%

Van Nuys;Clear;71;ESE;3;77%

Vandenberg AFB;Fog;54;Calm;0;100%

Victorville;Intermittent clouds;74;S;5;62%

Visalia;Clear;73;SE;3;76%

Watsonville;Fog;56;Calm;0;100%

_____

Copyright 2018 AccuWeather