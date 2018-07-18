CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Wednesday, July 18, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;66;Calm;0;42%
Arcata;Cloudy;55;SE;6;94%
Auburn;Clear;77;E;9;41%
Avalon;Fog;61;SE;8;100%
Bakersfield;Clear;84;Calm;0;42%
Beale AFB;Clear;73;SE;5;50%
Big Bear City;Clear;59;Calm;0;71%
Bishop;Clear;79;WNW;6;34%
Blue Canyon;Clear;72;N;3;24%
Blythe;Thunderstorms;90;NE;17;54%
Burbank;Clear;71;Calm;0;77%
Camarillo;Partly cloudy;66;W;3;77%
Camp Pendleton;Cloudy;70;Calm;0;78%
Campo;Cloudy;67;Calm;0;78%
Carlsbad;Cloudy;69;Calm;0;78%
Chico;Clear;84;Calm;0;28%
China Lake;Clear;92;SSW;12;20%
Chino;Partly cloudy;72;W;7;75%
Concord;Clear;61;NNW;5;80%
Corona;Clear;69;WNW;5;86%
Crescent City;Cloudy;57;SSE;12;89%
Daggett-Barstow;Clear;88;W;8;35%
Edwards AFB;Partly cloudy;84;SSW;13;27%
El Centro;Clear;89;SSE;22;52%
Eureka;Cloudy;56;SE;6;97%
Fairfield;Clear;60;SW;25;83%
Fresno;Clear;82;NW;8;32%
Fullerton;Cloudy;72;S;3;75%
Hanford;Clear;82;NW;8;34%
Hawthorne;Cloudy;69;SW;5;83%
Hayward;Cloudy;59;N;6;89%
Imperial;Clear;89;SSE;22;52%
Imperial Beach;Cloudy;67;SW;6;84%
Lancaster;Clear;82;SW;10;37%
Lemoore Nas;Mostly clear;80;NNW;12;36%
Lincoln;Clear;72;S;8;49%
Livermore;Clear;62;Calm;0;69%
Lompoc;Cloudy;57;SW;5;93%
Long Beach;Cloudy;70;SSW;6;83%
Los Alamitos;Cloudy;70;SSW;6;83%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;78%
Madera;Clear;73;NW;6;52%
Mammoth;Cloudy;66;NNE;5;34%
Marysville;Clear;73;S;7;56%
Mather AFB;Cloudy;68;SSE;7;66%
Merced;Clear;71;NW;6;54%
Merced (airport);Clear;71;NW;6;54%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;70;W;3;72%
Modesto;Cloudy;73;Calm;0;52%
Moffett Nas;Cloudy;60;N;5;100%
Mojave;Clear;88;WNW;20;20%
Montague;Clear;70;NNE;7;37%
Monterey Rabr;Cloudy;56;W;3;96%
Mount Shasta;Clear;67;Calm;0;44%
Napa County;Cloudy;58;NW;9;87%
Needles;Partly cloudy;101;SSE;9;28%
North Island;Cloudy;67;SW;6;84%
Oakland;Cloudy;58;NW;7;96%
Oceanside;Cloudy;69;Calm;0;78%
Ontario;Partly cloudy;72;W;7;75%
Oroville;Clear;76;S;5;53%
Oxnard;Clear;64;WNW;5;89%
Palm Springs;Clear;91;Calm;0;40%
Palmdale;Clear;81;SSW;6;35%
Paso Robles;Clear;64;NNW;3;62%
Point Mugu;Cloudy;65;Calm;0;86%
Porterville;Intermittent clouds;77;SE;3;63%
Ramona;Clear;65;W;5;86%
Redding;Clear;79;N;3;46%
Riverside;Clear;70;WNW;3;81%
Riverside March;Clear;69;WNW;6;86%
Sacramento;Clear;68;SSE;3;67%
Sacramento International;Clear;70;SSE;9;60%
Salinas;Fog;56;Calm;0;96%
San Bernardino;Clear;72;W;3;70%
San Carlos;Mostly cloudy;59;Calm;0;87%
San Diego;Cloudy;67;SW;6;84%
San Diego Brown;Clear;65;Calm;5;90%
San Diego Montgomery;Cloudy;67;SSW;6;84%
San Francisco;Cloudy;58;WNW;7;89%
San Jose;Partly cloudy;62;NNW;6;89%
San Luis Obispo;Cloudy;57;W;5;93%
San Nicolas Island;Partly cloudy;60;W;8;96%
Sandberg;Clear;78;N;16;33%
Santa Ana;Cloudy;70;SSW;5;85%
Santa Barbara;Cloudy;64;SSE;3;86%
Santa Maria;Cloudy;60;Calm;0;86%
Santa Monica;Partly cloudy;68;Calm;0;78%
Santa Rosa;Cloudy;54;S;5;96%
Santa Ynez;Clear;55;SSW;3;93%
Santee;Clear;68;SW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;51;Calm;0;79%
Stockton;Clear;73;N;3;42%
Thermal;Clear;93;SSE;9;48%
Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;66%
Twentynine Palms;Intermittent clouds;87;N;9;46%
Ukiah;Clear;73;Calm;0;54%
Vacaville;Clear;67;SW;10;67%
Van Nuys;Clear;69;Calm;0;78%
Vandenberg AFB;Fog;55;Calm;0;93%
Victorville;Mostly cloudy;76;SSW;8;47%
Visalia;Clear;78;NW;6;57%
Watsonville;Fog;55;SSE;3;100%
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