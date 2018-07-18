CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Wednesday, July 18, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;66;Calm;0;42%

Arcata;Cloudy;55;SE;6;94%

Auburn;Clear;77;E;9;41%

Avalon;Fog;61;SE;8;100%

Bakersfield;Clear;84;Calm;0;42%

Beale AFB;Clear;73;SE;5;50%

Big Bear City;Clear;59;Calm;0;71%

Bishop;Clear;79;WNW;6;34%

Blue Canyon;Clear;72;N;3;24%

Blythe;Thunderstorms;90;NE;17;54%

Burbank;Clear;71;Calm;0;77%

Camarillo;Partly cloudy;66;W;3;77%

Camp Pendleton;Cloudy;70;Calm;0;78%

Campo;Cloudy;67;Calm;0;78%

Carlsbad;Cloudy;69;Calm;0;78%

Chico;Clear;84;Calm;0;28%

China Lake;Clear;92;SSW;12;20%

Chino;Partly cloudy;72;W;7;75%

Concord;Clear;61;NNW;5;80%

Corona;Clear;69;WNW;5;86%

Crescent City;Cloudy;57;SSE;12;89%

Daggett-Barstow;Clear;88;W;8;35%

Edwards AFB;Partly cloudy;84;SSW;13;27%

El Centro;Clear;89;SSE;22;52%

Eureka;Cloudy;56;SE;6;97%

Fairfield;Clear;60;SW;25;83%

Fresno;Clear;82;NW;8;32%

Fullerton;Cloudy;72;S;3;75%

Hanford;Clear;82;NW;8;34%

Hawthorne;Cloudy;69;SW;5;83%

Hayward;Cloudy;59;N;6;89%

Imperial;Clear;89;SSE;22;52%

Imperial Beach;Cloudy;67;SW;6;84%

Lancaster;Clear;82;SW;10;37%

Lemoore Nas;Mostly clear;80;NNW;12;36%

Lincoln;Clear;72;S;8;49%

Livermore;Clear;62;Calm;0;69%

Lompoc;Cloudy;57;SW;5;93%

Long Beach;Cloudy;70;SSW;6;83%

Los Alamitos;Cloudy;70;SSW;6;83%

Los Angeles;Clear;69;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;78%

Madera;Clear;73;NW;6;52%

Mammoth;Cloudy;66;NNE;5;34%

Marysville;Clear;73;S;7;56%

Mather AFB;Cloudy;68;SSE;7;66%

Merced;Clear;71;NW;6;54%

Merced (airport);Clear;71;NW;6;54%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;70;W;3;72%

Modesto;Cloudy;73;Calm;0;52%

Moffett Nas;Cloudy;60;N;5;100%

Mojave;Clear;88;WNW;20;20%

Montague;Clear;70;NNE;7;37%

Monterey Rabr;Cloudy;56;W;3;96%

Mount Shasta;Clear;67;Calm;0;44%

Napa County;Cloudy;58;NW;9;87%

Needles;Partly cloudy;101;SSE;9;28%

North Island;Cloudy;67;SW;6;84%

Oakland;Cloudy;58;NW;7;96%

Oceanside;Cloudy;69;Calm;0;78%

Ontario;Partly cloudy;72;W;7;75%

Oroville;Clear;76;S;5;53%

Oxnard;Clear;64;WNW;5;89%

Palm Springs;Clear;91;Calm;0;40%

Palmdale;Clear;81;SSW;6;35%

Paso Robles;Clear;64;NNW;3;62%

Point Mugu;Cloudy;65;Calm;0;86%

Porterville;Intermittent clouds;77;SE;3;63%

Ramona;Clear;65;W;5;86%

Redding;Clear;79;N;3;46%

Riverside;Clear;70;WNW;3;81%

Riverside March;Clear;69;WNW;6;86%

Sacramento;Clear;68;SSE;3;67%

Sacramento International;Clear;70;SSE;9;60%

Salinas;Fog;56;Calm;0;96%

San Bernardino;Clear;72;W;3;70%

San Carlos;Mostly cloudy;59;Calm;0;87%

San Diego;Cloudy;67;SW;6;84%

San Diego Brown;Clear;65;Calm;5;90%

San Diego Montgomery;Cloudy;67;SSW;6;84%

San Francisco;Cloudy;58;WNW;7;89%

San Jose;Partly cloudy;62;NNW;6;89%

San Luis Obispo;Cloudy;57;W;5;93%

San Nicolas Island;Partly cloudy;60;W;8;96%

Sandberg;Clear;78;N;16;33%

Santa Ana;Cloudy;70;SSW;5;85%

Santa Barbara;Cloudy;64;SSE;3;86%

Santa Maria;Cloudy;60;Calm;0;86%

Santa Monica;Partly cloudy;68;Calm;0;78%

Santa Rosa;Cloudy;54;S;5;96%

Santa Ynez;Clear;55;SSW;3;93%

Santee;Clear;68;SW;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;51;Calm;0;79%

Stockton;Clear;73;N;3;42%

Thermal;Clear;93;SSE;9;48%

Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;66%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;87;N;9;46%

Ukiah;Clear;73;Calm;0;54%

Vacaville;Clear;67;SW;10;67%

Van Nuys;Clear;69;Calm;0;78%

Vandenberg AFB;Fog;55;Calm;0;93%

Victorville;Mostly cloudy;76;SSW;8;47%

Visalia;Clear;78;NW;6;57%

Watsonville;Fog;55;SSE;3;100%

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