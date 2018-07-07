CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 06:00 AM PDT Saturday, July 7, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Sunny;40;Calm;0;89%
Arcata;Cloudy;51;NNW;3;100%
Auburn;Clear;70;Calm;0;42%
Avalon;Clear;91;NNE;12;19%
Bakersfield;Clear;77;E;5;49%
Beale AFB;Clear;67;E;6;52%
Big Bear City;Sunny;54;Calm;0;54%
Bishop;Sunny;62;N;5;33%
Blue Canyon;Sunny;67;ESE;3;35%
Blythe;Mostly cloudy;90;NNW;6;34%
Burbank;Clear;83;W;3;33%
Camarillo;Clear;71;Calm;0;62%
Camp Pendleton;Clear;71;Calm;0;75%
Campo;Mostly clear;75;NE;3;46%
Carlsbad;Clear;68;SW;3;83%
Chico;Clear;63;Calm;0;55%
China Lake;Sunny;86;SSW;13;19%
Chino;Mostly sunny;83;SSE;2;39%
Concord;Clear;64;SE;3;67%
Corona;Clear;72;Calm;0;61%
Crescent City;Clear;52;Calm;0;86%
Daggett-Barstow;Sunny;82;W;12;22%
Edwards AFB;Intermittent clouds;74;SW;7;31%
El Centro;Mostly sunny;88;SE;14;45%
Eureka;Cloudy;52;ENE;3;100%
Fairfield;Clear;63;SW;13;72%
Fresno;Mostly clear;75;NNW;6;41%
Fullerton;Clear;77;Calm;0;57%
Hanford;Clear;72;NW;5;49%
Hawthorne;Clear;76;Calm;5;66%
Hayward;Clear;60;NNW;3;80%
Imperial;Mostly sunny;88;SE;14;45%
Imperial Beach;Mostly clear;68;Calm;1;85%
Lancaster;Clear;76;NNE;5;34%
Lemoore Nas;Hazy moonlight;68;NNW;6;50%
Lincoln;Clear;59;Calm;0;76%
Livermore;Clear;65;Calm;0;60%
Lompoc;Clear;58;Calm;0;86%
Long Beach;Clear;74;SSE;3;70%
Los Alamitos;Clear;74;SSE;3;70%
Los Angeles;Sunny;80;ESE;3;51%
Los Angeles Downtown;Sunny;80;ESE;3;51%
Madera;Clear;68;WNW;6;56%
Mammoth;Intermittent clouds;50;ENE;4;59%
Marysville;Clear;60;Calm;0;74%
Mather AFB;Mostly sunny;61;SSE;5;77%
Merced;Clear;71;NW;13;48%
Merced (airport);Clear;71;NW;13;48%
Miramar Mcas;Clear;73;Calm;0;63%
Modesto;Clear;72;NNW;9;47%
Moffett Nas;Clear;64;WNW;3;77%
Mojave;Clear;79;WSW;6;29%
Montague;Partly sunny;50;ENE;6;56%
Monterey Rabr;Clear;57;Calm;0;83%
Mount Shasta;Cloudy;47;ENE;3;70%
Napa County;Partly sunny;53;E;4;96%
Needles;Partly sunny w/ showers;98;NNW;8;26%
North Island;Mostly clear;72;S;3;76%
Oakland;Partly sunny;58;NNW;6;89%
Oceanside;Clear;68;SW;3;83%
Ontario;Mostly sunny;83;SSE;2;39%
Oroville;Clear;67;WNW;3;58%
Oxnard;Clear;67;WNW;12;84%
Palm Springs;Sunny;99;NW;5;17%
Palmdale;Clear;75;SSE;3;23%
Paso Robles;Clear;67;NW;3;50%
Point Mugu;Hazy moonlight;67;WNW;5;75%
Porterville;Clear;68;SSE;7;62%
Ramona;Clear;78;SSE;3;37%
Redding;Clear;62;Calm;0;59%
Riverside;Clear;84;NNE;5;27%
Riverside March;Mostly clear;76;Calm;0;32%
Sacramento;Clear;63;Calm;0;75%
Sacramento International;Mostly clear;64;SSW;3;72%
Salinas;Clear;59;N;5;86%
San Bernardino;Sunny;84;NE;3;23%
San Carlos;Clear;61;Calm;0;77%
San Diego;Mostly clear;72;S;3;76%
San Diego Brown;Clear;72;Calm;0;73%
San Diego Montgomery;Clear;74;Calm;0;66%
San Francisco;Partly sunny;58;NW;7;86%
San Jose;Clear;64;WNW;7;80%
San Luis Obispo;Clear;77;NNW;13;35%
San Nicolas Island;Clear;79;WNW;12;14%
Sandberg;Clear;77;NNW;15;31%
Santa Ana;Mostly sunny;75;N;2;68%
Santa Barbara;Clear;67;SE;6;81%
Santa Maria;Clear;61;NNW;5;80%
Santa Monica;Clear;76;Calm;0;61%
Santa Rosa;Clear;52;Calm;0;96%
Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;71%
Santee;Clear;75;Calm;0;60%
South Lake Tahoe;Sunny;49;Calm;0;63%
Stockton;Clear;67;NNW;6;62%
Thermal;Sunny;92;NE;5;32%
Truckee-Tahoe;Sunny;46;Calm;0;75%
Twentynine Palms;Partly sunny;87;WNW;7;22%
Ukiah;Clear;53;Calm;0;73%
Vacaville;Clear;60;Calm;0;72%
Van Nuys;Clear;87;WSW;3;23%
Vandenberg AFB;Clear;57;SE;5;85%
Victorville;Mostly sunny;74;SSW;4;27%
Visalia;Clear;66;Calm;0;83%
Watsonville;Clear;57;Calm;0;93%
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