CA Current Conditions
Updated 3:04 am, Tuesday, July 3, 2018
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 3, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;60;WSW;3;35%
Arcata;Clear;54;S;6;82%
Auburn;Clear;73;ESE;9;52%
Avalon;Fog;56;SSW;9;100%
Bakersfield;Clear;85;NNW;12;34%
Beale AFB;Intermittent clouds;75;SSE;10;58%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;43%
Bishop;Clear;75;NNW;6;23%
Blue Canyon;Clear;67;Calm;0;50%
Blythe;Clear;89;SW;9;13%
Burbank;Clear;64;ESE;8;92%
Camarillo;Cloudy;65;W;3;75%
Camp Pendleton;Showers;65;W;6;86%
Campo;Mostly cloudy;58;NE;5;69%
Carlsbad;Cloudy;67;W;5;78%
Chico;Partly cloudy;81;SSE;6;44%
China Lake;Clear;88;SSW;13;23%
Chino;Mostly cloudy;66;SSE;9;78%
Concord;Clear;60;WSW;5;77%
Corona;Clear;67;WNW;6;75%
Crescent City;Clear;53;N;18;73%
Daggett-Barstow;Clear;87;WSW;13;23%
Edwards AFB;Intermittent clouds;77;WNW;12;38%
El Centro;Intermittent clouds;87;WNW;13;23%
Eureka;Clear;54;SSE;6;75%
Fairfield;Mostly cloudy;61;SW;10;85%
Fresno;Partly cloudy;78;WNW;8;53%
Fullerton;Clear;66;WSW;5;77%
Hanford;Clear;77;NNW;9;55%
Hawthorne;Cloudy;66;WSW;7;81%
Hayward;Cloudy;60;N;6;80%
Imperial;Intermittent clouds;87;WNW;13;23%
Imperial Beach;Mostly cloudy;66;NW;6;77%
Lancaster;Clear;75;SW;16;36%
Lemoore Nas;Mostly clear;78;NW;8;44%
Lincoln;Clear;70;SSE;14;52%
Livermore;Clear;57;NW;9;86%
Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;89%
Long Beach;Clear;65;WNW;7;84%
Los Alamitos;Clear;65;WNW;7;84%
Los Angeles;Cloudy;66;W;5;81%
Los Angeles Downtown;Cloudy;66;W;5;81%
Madera;Clear;70;WNW;5;67%
Mammoth;Clear;56;N;11;29%
Marysville;Clear;70;SSE;12;60%
Mather AFB;Partly cloudy;64;SE;9;67%
Merced;Clear;68;W;8;67%
Merced (airport);Clear;68;W;8;67%
Miramar Mcas;Cloudy;67;N;3;75%
Modesto;Clear;72;Calm;0;56%
Moffett Nas;Clear;60;N;5;89%
Mojave;Clear;82;NW;33;30%
Montague;Clear;57;N;13;43%
Monterey Rabr;Cloudy;57;WSW;6;89%
Mount Shasta;Clear;61;NNW;8;29%
Napa County;Mostly cloudy;58;W;14;83%
Needles;Clear;99;SW;15;3%
North Island;Cloudy;66;W;6;74%
Oakland;Mostly cloudy;59;W;8;89%
Oceanside;Cloudy;67;W;5;78%
Ontario;Mostly cloudy;66;SSE;9;78%
Oroville;Clear;75;S;13;59%
Oxnard;Cloudy;64;WNW;13;83%
Palm Springs;Clear;89;W;9;24%
Palmdale;Clear;76;SW;15;38%
Paso Robles;Clear;61;WNW;5;75%
Point Mugu;Cloudy;64;W;8;80%
Porterville;Clear;79;WNW;5;51%
Ramona;Clear;58;W;5;90%
Redding;Clear;80;N;9;44%
Riverside;Clear;68;W;7;69%
Riverside March;Cloudy;68;W;8;66%
Sacramento;Clear;61;SSW;15;77%
Sacramento International;Cloudy;62;SSE;13;74%
Salinas;Cloudy;56;NW;5;96%
San Bernardino;Clear;72;WSW;3;55%
San Carlos;Clear;59;W;3;82%
San Diego;Cloudy;66;W;6;74%
San Diego Brown;Cloudy;64;W;3;86%
San Diego Montgomery;Cloudy;66;WSW;3;77%
San Francisco;Mostly cloudy;58;W;9;90%
San Jose;Partly cloudy;63;SE;9;75%
San Luis Obispo;Cloudy;60;WNW;6;86%
San Nicolas Island;Cloudy;60;W;9;94%
Sandberg;Clear;65;N;7;44%
Santa Ana;Mostly cloudy;65;W;6;88%
Santa Barbara;Cloudy;62;Calm;0;86%
Santa Maria;Cloudy;59;Calm;0;89%
Santa Monica;Cloudy;64;SW;8;86%
Santa Rosa;Cloudy;55;Calm;0;92%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;64;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;54;Calm;0;61%
Stockton;Clear;68;N;7;62%
Thermal;Clear;90;NNW;13;26%
Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;71%
Twentynine Palms;Cloudy;84;W;12;21%
Ukiah;Clear;70;S;5;48%
Vacaville;Clear;64;SSW;12;69%
Van Nuys;Clear;68;ESE;5;67%
Vandenberg AFB;Cloudy;58;W;6;93%
Victorville;Mostly cloudy;72;W;11;42%
Visalia;Clear;79;NW;7;55%
Watsonville;Fog;55;Calm;0;96%
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