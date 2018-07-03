CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 3, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;60;WSW;3;35%

Arcata;Clear;54;S;6;82%

Auburn;Clear;73;ESE;9;52%

Avalon;Fog;56;SSW;9;100%

Bakersfield;Clear;85;NNW;12;34%

Beale AFB;Intermittent clouds;75;SSE;10;58%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;43%

Bishop;Clear;75;NNW;6;23%

Blue Canyon;Clear;67;Calm;0;50%

Blythe;Clear;89;SW;9;13%

Burbank;Clear;64;ESE;8;92%

Camarillo;Cloudy;65;W;3;75%

Camp Pendleton;Showers;65;W;6;86%

Campo;Mostly cloudy;58;NE;5;69%

Carlsbad;Cloudy;67;W;5;78%

Chico;Partly cloudy;81;SSE;6;44%

China Lake;Clear;88;SSW;13;23%

Chino;Mostly cloudy;66;SSE;9;78%

Concord;Clear;60;WSW;5;77%

Corona;Clear;67;WNW;6;75%

Crescent City;Clear;53;N;18;73%

Daggett-Barstow;Clear;87;WSW;13;23%

Edwards AFB;Intermittent clouds;77;WNW;12;38%

El Centro;Intermittent clouds;87;WNW;13;23%

Eureka;Clear;54;SSE;6;75%

Fairfield;Mostly cloudy;61;SW;10;85%

Fresno;Partly cloudy;78;WNW;8;53%

Fullerton;Clear;66;WSW;5;77%

Hanford;Clear;77;NNW;9;55%

Hawthorne;Cloudy;66;WSW;7;81%

Hayward;Cloudy;60;N;6;80%

Imperial;Intermittent clouds;87;WNW;13;23%

Imperial Beach;Mostly cloudy;66;NW;6;77%

Lancaster;Clear;75;SW;16;36%

Lemoore Nas;Mostly clear;78;NW;8;44%

Lincoln;Clear;70;SSE;14;52%

Livermore;Clear;57;NW;9;86%

Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;65;WNW;7;84%

Los Alamitos;Clear;65;WNW;7;84%

Los Angeles;Cloudy;66;W;5;81%

Los Angeles Downtown;Cloudy;66;W;5;81%

Madera;Clear;70;WNW;5;67%

Mammoth;Clear;56;N;11;29%

Marysville;Clear;70;SSE;12;60%

Mather AFB;Partly cloudy;64;SE;9;67%

Merced;Clear;68;W;8;67%

Merced (airport);Clear;68;W;8;67%

Miramar Mcas;Cloudy;67;N;3;75%

Modesto;Clear;72;Calm;0;56%

Moffett Nas;Clear;60;N;5;89%

Mojave;Clear;82;NW;33;30%

Montague;Clear;57;N;13;43%

Monterey Rabr;Cloudy;57;WSW;6;89%

Mount Shasta;Clear;61;NNW;8;29%

Napa County;Mostly cloudy;58;W;14;83%

Needles;Clear;99;SW;15;3%

North Island;Cloudy;66;W;6;74%

Oakland;Mostly cloudy;59;W;8;89%

Oceanside;Cloudy;67;W;5;78%

Ontario;Mostly cloudy;66;SSE;9;78%

Oroville;Clear;75;S;13;59%

Oxnard;Cloudy;64;WNW;13;83%

Palm Springs;Clear;89;W;9;24%

Palmdale;Clear;76;SW;15;38%

Paso Robles;Clear;61;WNW;5;75%

Point Mugu;Cloudy;64;W;8;80%

Porterville;Clear;79;WNW;5;51%

Ramona;Clear;58;W;5;90%

Redding;Clear;80;N;9;44%

Riverside;Clear;68;W;7;69%

Riverside March;Cloudy;68;W;8;66%

Sacramento;Clear;61;SSW;15;77%

Sacramento International;Cloudy;62;SSE;13;74%

Salinas;Cloudy;56;NW;5;96%

San Bernardino;Clear;72;WSW;3;55%

San Carlos;Clear;59;W;3;82%

San Diego;Cloudy;66;W;6;74%

San Diego Brown;Cloudy;64;W;3;86%

San Diego Montgomery;Cloudy;66;WSW;3;77%

San Francisco;Mostly cloudy;58;W;9;90%

San Jose;Partly cloudy;63;SE;9;75%

San Luis Obispo;Cloudy;60;WNW;6;86%

San Nicolas Island;Cloudy;60;W;9;94%

Sandberg;Clear;65;N;7;44%

Santa Ana;Mostly cloudy;65;W;6;88%

Santa Barbara;Cloudy;62;Calm;0;86%

Santa Maria;Cloudy;59;Calm;0;89%

Santa Monica;Cloudy;64;SW;8;86%

Santa Rosa;Cloudy;55;Calm;0;92%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;64;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;54;Calm;0;61%

Stockton;Clear;68;N;7;62%

Thermal;Clear;90;NNW;13;26%

Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;71%

Twentynine Palms;Cloudy;84;W;12;21%

Ukiah;Clear;70;S;5;48%

Vacaville;Clear;64;SSW;12;69%

Van Nuys;Clear;68;ESE;5;67%

Vandenberg AFB;Cloudy;58;W;6;93%

Victorville;Mostly cloudy;72;W;11;42%

Visalia;Clear;79;NW;7;55%

Watsonville;Fog;55;Calm;0;96%

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