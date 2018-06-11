CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Monday, June 11, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;44;Calm;0;78%

Arcata;Cloudy;53;SE;4;94%

Auburn;Clear;55;Calm;0;47%

Avalon;Clear;68;Calm;0;28%

Bakersfield;Clear;67;Calm;0;40%

Beale AFB;Clear;58;E;7;38%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;48%

Bishop;Clear;61;W;7;26%

Blue Canyon;Clear;55;NE;5;39%

Blythe;Clear;77;SSW;6;21%

Burbank;Clear;65;E;5;65%

Camarillo;Clear;61;Calm;0;69%

Camp Pendleton;Clear;63;E;3;86%

Campo;Cloudy;48;NE;5;60%

Carlsbad;Clear;56;Calm;0;89%

Chico;Clear;63;NNE;7;25%

China Lake;Clear;66;SSE;3;27%

Chino;Cloudy;64;W;3;68%

Concord;Clear;59;S;7;64%

Corona;Clear;57;Calm;0;80%

Crescent City;Cloudy;55;SSE;10;83%

Daggett-Barstow;Clear;66;W;12;21%

Edwards AFB;Clear;64;SW;10;30%

El Centro;Cloudy;77;W;8;20%

Eureka;Cloudy;53;SE;6;95%

Fairfield;Clear;57;SW;16;63%

Fresno;Clear;63;NW;9;47%

Fullerton;Clear;64;Calm;0;89%

Hanford;Clear;65;NNW;9;41%

Hawthorne;Clear;65;SE;3;72%

Hayward;Clear;54;SE;6;80%

Imperial;Cloudy;77;W;8;20%

Imperial Beach;Flurries;60;S;1;93%

Lancaster;Clear;64;WNW;12;35%

Lemoore Nas;Clear;59;N;5;38%

Lincoln;Clear;55;Calm;0;50%

Livermore;Clear;53;WNW;3;100%

Lompoc;Clear;52;WSW;10;82%

Long Beach;Cloudy;65;SSE;5;90%

Los Alamitos;Cloudy;65;SSE;5;90%

Los Angeles;Clear;66;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;74%

Madera;Clear;58;WNW;7;57%

Mammoth;Cloudy;45;NW;5;70%

Marysville;Clear;57;E;3;68%

Mather AFB;Mostly clear;57;ESE;5;68%

Merced;Clear;59;NW;6;59%

Merced (airport);Clear;59;NW;6;59%

Miramar Mcas;Partly cloudy;59;E;3;83%

Modesto;Clear;61;N;8;57%

Moffett Nas;Clear;57;Calm;0;66%

Mojave;Clear;66;WNW;14;32%

Montague;Cloudy;54;N;6;69%

Monterey Rabr;Clear;53;S;6;79%

Mount Shasta;Clear;43;Calm;0;85%

Napa County;Mostly clear;55;WSW;3;71%

Needles;Clear;86;W;5;9%

North Island;Cloudy;64;S;6;83%

Oakland;Mostly clear;55;WNW;6;85%

Oceanside;Clear;56;Calm;0;89%

Ontario;Cloudy;64;W;3;68%

Oroville;Clear;60;Calm;0;51%

Oxnard;Clear;60;Calm;0;80%

Palm Springs;Clear;79;Calm;0;34%

Palmdale;Clear;60;S;6;23%

Paso Robles;Clear;52;NW;5;63%

Point Mugu;Clear;56;ENE;5;83%

Porterville;Clear;57;S;5;63%

Ramona;Clear;54;Calm;0;80%

Redding;Clear;64;NNW;5;51%

Riverside;Clear;65;Calm;0;65%

Riverside March;Clear;60;Calm;0;61%

Sacramento;Clear;55;Calm;0;79%

Sacramento International;Clear;58;SE;7;66%

Salinas;Clear;54;N;3;77%

San Bernardino;Clear;67;Calm;0;55%

San Carlos;Mostly clear;54;NW;9;75%

San Diego;Cloudy;64;S;6;83%

San Diego Brown;Clear;59;Calm;0;93%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;62;SSE;5;89%

San Francisco;Mostly clear;55;WNW;10;77%

San Jose;Clear;57;Calm;0;71%

San Luis Obispo;Clear;56;NW;13;59%

San Nicolas Island;Clear;55;WNW;12;89%

Sandberg;Clear;55;NNW;31;50%

Santa Ana;Cloudy;63;SW;3;84%

Santa Barbara;Clear;57;NNE;3;77%

Santa Maria;Clear;54;WNW;3;74%

Santa Monica;Clear;62;Calm;0;74%

Santa Rosa;Clear;54;Calm;0;69%

Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;66%

Santee;Clear;61;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;37;Calm;0;78%

Stockton;Clear;55;WNW;5;68%

Thermal;Clear;84;NNW;12;30%

Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Cloudy;73;WNW;10;17%

Ukiah;Clear;55;Calm;0;50%

Vacaville;Clear;60;SW;3;77%

Van Nuys;Clear;66;E;3;56%

Vandenberg AFB;Clear;51;N;17;86%

Victorville;Cloudy;61;SSW;5;24%

Visalia;Clear;64;NNW;9;42%

Watsonville;Clear;50;NW;3;82%

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