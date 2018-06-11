CA Current Conditions
Updated 6:02 am, Monday, June 11, 2018
CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Monday, June 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;44;Calm;0;78%
Arcata;Cloudy;53;SE;4;94%
Auburn;Clear;55;Calm;0;47%
Avalon;Clear;68;Calm;0;28%
Bakersfield;Clear;67;Calm;0;40%
Beale AFB;Clear;58;E;7;38%
Big Bear City;Clear;41;Calm;0;48%
Bishop;Clear;61;W;7;26%
Blue Canyon;Clear;55;NE;5;39%
Blythe;Clear;77;SSW;6;21%
Burbank;Clear;65;E;5;65%
Camarillo;Clear;61;Calm;0;69%
Camp Pendleton;Clear;63;E;3;86%
Campo;Cloudy;48;NE;5;60%
Carlsbad;Clear;56;Calm;0;89%
Chico;Clear;63;NNE;7;25%
China Lake;Clear;66;SSE;3;27%
Chino;Cloudy;64;W;3;68%
Concord;Clear;59;S;7;64%
Corona;Clear;57;Calm;0;80%
Crescent City;Cloudy;55;SSE;10;83%
Daggett-Barstow;Clear;66;W;12;21%
Edwards AFB;Clear;64;SW;10;30%
El Centro;Cloudy;77;W;8;20%
Eureka;Cloudy;53;SE;6;95%
Fairfield;Clear;57;SW;16;63%
Fresno;Clear;63;NW;9;47%
Fullerton;Clear;64;Calm;0;89%
Hanford;Clear;65;NNW;9;41%
Hawthorne;Clear;65;SE;3;72%
Hayward;Clear;54;SE;6;80%
Imperial;Cloudy;77;W;8;20%
Imperial Beach;Flurries;60;S;1;93%
Lancaster;Clear;64;WNW;12;35%
Lemoore Nas;Clear;59;N;5;38%
Lincoln;Clear;55;Calm;0;50%
Livermore;Clear;53;WNW;3;100%
Lompoc;Clear;52;WSW;10;82%
Long Beach;Cloudy;65;SSE;5;90%
Los Alamitos;Cloudy;65;SSE;5;90%
Los Angeles;Clear;66;Calm;0;74%
Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;74%
Madera;Clear;58;WNW;7;57%
Mammoth;Cloudy;45;NW;5;70%
Marysville;Clear;57;E;3;68%
Mather AFB;Mostly clear;57;ESE;5;68%
Merced;Clear;59;NW;6;59%
Merced (airport);Clear;59;NW;6;59%
Miramar Mcas;Partly cloudy;59;E;3;83%
Modesto;Clear;61;N;8;57%
Moffett Nas;Clear;57;Calm;0;66%
Mojave;Clear;66;WNW;14;32%
Montague;Cloudy;54;N;6;69%
Monterey Rabr;Clear;53;S;6;79%
Mount Shasta;Clear;43;Calm;0;85%
Napa County;Mostly clear;55;WSW;3;71%
Needles;Clear;86;W;5;9%
North Island;Cloudy;64;S;6;83%
Oakland;Mostly clear;55;WNW;6;85%
Oceanside;Clear;56;Calm;0;89%
Ontario;Cloudy;64;W;3;68%
Oroville;Clear;60;Calm;0;51%
Oxnard;Clear;60;Calm;0;80%
Palm Springs;Clear;79;Calm;0;34%
Palmdale;Clear;60;S;6;23%
Paso Robles;Clear;52;NW;5;63%
Point Mugu;Clear;56;ENE;5;83%
Porterville;Clear;57;S;5;63%
Ramona;Clear;54;Calm;0;80%
Redding;Clear;64;NNW;5;51%
Riverside;Clear;65;Calm;0;65%
Riverside March;Clear;60;Calm;0;61%
Sacramento;Clear;55;Calm;0;79%
Sacramento International;Clear;58;SE;7;66%
Salinas;Clear;54;N;3;77%
San Bernardino;Clear;67;Calm;0;55%
San Carlos;Mostly clear;54;NW;9;75%
San Diego;Cloudy;64;S;6;83%
San Diego Brown;Clear;59;Calm;0;93%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;62;SSE;5;89%
San Francisco;Mostly clear;55;WNW;10;77%
San Jose;Clear;57;Calm;0;71%
San Luis Obispo;Clear;56;NW;13;59%
San Nicolas Island;Clear;55;WNW;12;89%
Sandberg;Clear;55;NNW;31;50%
Santa Ana;Cloudy;63;SW;3;84%
Santa Barbara;Clear;57;NNE;3;77%
Santa Maria;Clear;54;WNW;3;74%
Santa Monica;Clear;62;Calm;0;74%
Santa Rosa;Clear;54;Calm;0;69%
Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;66%
Santee;Clear;61;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;37;Calm;0;78%
Stockton;Clear;55;WNW;5;68%
Thermal;Clear;84;NNW;12;30%
Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Cloudy;73;WNW;10;17%
Ukiah;Clear;55;Calm;0;50%
Vacaville;Clear;60;SW;3;77%
Van Nuys;Clear;66;E;3;56%
Vandenberg AFB;Clear;51;N;17;86%
Victorville;Cloudy;61;SSW;5;24%
Visalia;Clear;64;NNW;9;42%
Watsonville;Clear;50;NW;3;82%
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