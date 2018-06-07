CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Thursday, June 7, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;47;ESE;3;73%

Arcata;Cloudy;51;NNW;3;100%

Auburn;Clear;54;SE;6;81%

Avalon;Fog;52;S;5;100%

Bakersfield;Clear;63;NW;7;57%

Beale AFB;Clear;58;SSE;10;73%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;45%

Bishop;Clear;59;WNW;7;37%

Blue Canyon;Clear;54;Calm;0;54%

Blythe;Mostly clear;75;SSW;6;27%

Burbank;Partly cloudy;59;E;3;85%

Camarillo;Clear;56;E;3;77%

Camp Pendleton;Cloudy;62;SSE;3;74%

Campo;Cloudy;44;NE;5;92%

Carlsbad;Cloudy;62;ESE;6;74%

Chico;Clear;59;SE;9;71%

China Lake;Clear;67;SSW;10;28%

Chino;Cloudy;58;NNE;4;81%

Concord;Clear;56;S;15;80%

Corona;Fog;50;Calm;2;93%

Crescent City;Cloudy;54;Calm;0;89%

Daggett-Barstow;Clear;70;WSW;14;23%

Edwards AFB;Clear;62;SW;13;34%

El Centro;Cloudy;75;W;7;18%

Eureka;Cloudy;53;NW;4;100%

Fairfield;Clear;55;SW;21;81%

Fresno;Clear;58;NW;12;69%

Fullerton;Cloudy;63;N;3;75%

Hanford;Clear;59;NNW;8;69%

Hawthorne;Cloudy;61;Calm;0;77%

Hayward;Cloudy;57;WSW;7;74%

Imperial;Cloudy;75;W;7;18%

Imperial Beach;Cloudy;62;SE;3;69%

Lancaster;Clear;62;WSW;13;51%

Lemoore Nas;Clear;57;NNW;9;68%

Lincoln;Clear;55;SSE;9;76%

Livermore;Cloudy;55;SSW;10;92%

Lompoc;Cloudy;55;WNW;7;86%

Long Beach;Cloudy;62;ESE;6;80%

Los Alamitos;Cloudy;62;ESE;6;80%

Los Angeles;Clear;59;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Clear;59;Calm;0;80%

Madera;Clear;54;NW;6;80%

Mammoth;Cloudy;51;ENE;5;76%

Marysville;Clear;57;SE;8;80%

Mather AFB;Mostly clear;52;SE;8;93%

Merced;Clear;55;WNW;6;77%

Merced (airport);Clear;55;WNW;6;77%

Miramar Mcas;Cloudy;63;Calm;0;72%

Modesto;Clear;56;N;6;77%

Moffett Nas;Partly cloudy;56;Calm;0;77%

Mojave;Clear;64;W;23;42%

Montague;Clear;53;N;7;76%

Monterey Rabr;Cloudy;54;SSW;6;82%

Mount Shasta;Clear;53;Calm;0;79%

Napa County;Intermittent clouds;51;SSW;9;94%

Needles;Clear;85;WSW;12;13%

North Island;Mostly cloudy;62;SW;6;69%

Oakland;Cloudy;54;W;12;92%

Oceanside;Cloudy;62;ESE;6;74%

Ontario;Cloudy;58;NNE;4;81%

Oroville;Clear;59;SE;12;74%

Oxnard;Clear;53;ENE;3;89%

Palm Springs;Clear;73;SE;3;43%

Palmdale;Clear;62;W;5;37%

Paso Robles;Clear;51;NNW;10;85%

Point Mugu;Clear;54;Calm;0;92%

Porterville;Clear;58;WSW;5;74%

Ramona;Cloudy;56;ESE;3;86%

Redding;Clear;63;Calm;0;69%

Riverside;Cloudy;58;S;3;83%

Riverside March;Clear;53;Calm;0;100%

Sacramento;Clear;56;S;7;83%

Sacramento International;Mostly clear;56;SSE;13;80%

Salinas;Cloudy;56;W;8;80%

San Bernardino;Clear;59;WSW;3;77%

San Carlos;Cloudy;53;W;11;88%

San Diego;Mostly cloudy;62;SW;6;69%

San Diego Brown;Cloudy;60;SSW;3;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;61;WSW;5;72%

San Francisco;Cloudy;54;W;13;90%

San Jose;Clear;56;SSW;3;74%

San Luis Obispo;Clear;51;NW;7;96%

San Nicolas Island;Cloudy;54;WNW;29;91%

Sandberg;Cloudy;52;NNW;15;66%

Santa Ana;Cloudy;60;SW;3;87%

Santa Barbara;Clear;52;Calm;0;82%

Santa Maria;Cloudy;52;WNW;6;92%

Santa Monica;Cloudy;58;Calm;0;83%

Santa Rosa;Clear;50;Calm;0;89%

Santa Ynez;Cloudy;54;WNW;3;81%

Santee;Cloudy;63;SE;7;72%

South Lake Tahoe;Clear;38;SSW;3;85%

Stockton;Clear;58;WNW;10;71%

Thermal;Clear;80;NW;12;29%

Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Cloudy;71;W;8;23%

Ukiah;Clear;52;W;6;76%

Vacaville;Clear;56;SW;9;100%

Van Nuys;Clear;57;Calm;0;80%

Vandenberg AFB;Cloudy;52;NNW;7;93%

Victorville;Cloudy;58;SW;7;46%

Visalia;Clear;60;NW;10;66%

Watsonville;Cloudy;53;Calm;0;92%

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