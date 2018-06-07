CA Current Conditions
Updated 7:02 am, Thursday, June 7, 2018
CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Thursday, June 7, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;47;ESE;3;73%
Arcata;Cloudy;51;NNW;3;100%
Auburn;Clear;54;SE;6;81%
Avalon;Fog;52;S;5;100%
Bakersfield;Clear;63;NW;7;57%
Beale AFB;Clear;58;SSE;10;73%
Big Bear City;Clear;41;Calm;0;45%
Bishop;Clear;59;WNW;7;37%
Blue Canyon;Clear;54;Calm;0;54%
Blythe;Mostly clear;75;SSW;6;27%
Burbank;Partly cloudy;59;E;3;85%
Camarillo;Clear;56;E;3;77%
Camp Pendleton;Cloudy;62;SSE;3;74%
Campo;Cloudy;44;NE;5;92%
Carlsbad;Cloudy;62;ESE;6;74%
Chico;Clear;59;SE;9;71%
China Lake;Clear;67;SSW;10;28%
Chino;Cloudy;58;NNE;4;81%
Concord;Clear;56;S;15;80%
Corona;Fog;50;Calm;2;93%
Crescent City;Cloudy;54;Calm;0;89%
Daggett-Barstow;Clear;70;WSW;14;23%
Edwards AFB;Clear;62;SW;13;34%
El Centro;Cloudy;75;W;7;18%
Eureka;Cloudy;53;NW;4;100%
Fairfield;Clear;55;SW;21;81%
Fresno;Clear;58;NW;12;69%
Fullerton;Cloudy;63;N;3;75%
Hanford;Clear;59;NNW;8;69%
Hawthorne;Cloudy;61;Calm;0;77%
Hayward;Cloudy;57;WSW;7;74%
Imperial;Cloudy;75;W;7;18%
Imperial Beach;Cloudy;62;SE;3;69%
Lancaster;Clear;62;WSW;13;51%
Lemoore Nas;Clear;57;NNW;9;68%
Lincoln;Clear;55;SSE;9;76%
Livermore;Cloudy;55;SSW;10;92%
Lompoc;Cloudy;55;WNW;7;86%
Long Beach;Cloudy;62;ESE;6;80%
Los Alamitos;Cloudy;62;ESE;6;80%
Los Angeles;Clear;59;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Clear;59;Calm;0;80%
Madera;Clear;54;NW;6;80%
Mammoth;Cloudy;51;ENE;5;76%
Marysville;Clear;57;SE;8;80%
Mather AFB;Mostly clear;52;SE;8;93%
Merced;Clear;55;WNW;6;77%
Merced (airport);Clear;55;WNW;6;77%
Miramar Mcas;Cloudy;63;Calm;0;72%
Modesto;Clear;56;N;6;77%
Moffett Nas;Partly cloudy;56;Calm;0;77%
Mojave;Clear;64;W;23;42%
Montague;Clear;53;N;7;76%
Monterey Rabr;Cloudy;54;SSW;6;82%
Mount Shasta;Clear;53;Calm;0;79%
Napa County;Intermittent clouds;51;SSW;9;94%
Needles;Clear;85;WSW;12;13%
North Island;Mostly cloudy;62;SW;6;69%
Oakland;Cloudy;54;W;12;92%
Oceanside;Cloudy;62;ESE;6;74%
Ontario;Cloudy;58;NNE;4;81%
Oroville;Clear;59;SE;12;74%
Oxnard;Clear;53;ENE;3;89%
Palm Springs;Clear;73;SE;3;43%
Palmdale;Clear;62;W;5;37%
Paso Robles;Clear;51;NNW;10;85%
Point Mugu;Clear;54;Calm;0;92%
Porterville;Clear;58;WSW;5;74%
Ramona;Cloudy;56;ESE;3;86%
Redding;Clear;63;Calm;0;69%
Riverside;Cloudy;58;S;3;83%
Riverside March;Clear;53;Calm;0;100%
Sacramento;Clear;56;S;7;83%
Sacramento International;Mostly clear;56;SSE;13;80%
Salinas;Cloudy;56;W;8;80%
San Bernardino;Clear;59;WSW;3;77%
San Carlos;Cloudy;53;W;11;88%
San Diego;Mostly cloudy;62;SW;6;69%
San Diego Brown;Cloudy;60;SSW;3;77%
San Diego Montgomery;Cloudy;61;WSW;5;72%
San Francisco;Cloudy;54;W;13;90%
San Jose;Clear;56;SSW;3;74%
San Luis Obispo;Clear;51;NW;7;96%
San Nicolas Island;Cloudy;54;WNW;29;91%
Sandberg;Cloudy;52;NNW;15;66%
Santa Ana;Cloudy;60;SW;3;87%
Santa Barbara;Clear;52;Calm;0;82%
Santa Maria;Cloudy;52;WNW;6;92%
Santa Monica;Cloudy;58;Calm;0;83%
Santa Rosa;Clear;50;Calm;0;89%
Santa Ynez;Cloudy;54;WNW;3;81%
Santee;Cloudy;63;SE;7;72%
South Lake Tahoe;Clear;38;SSW;3;85%
Stockton;Clear;58;WNW;10;71%
Thermal;Clear;80;NW;12;29%
Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Cloudy;71;W;8;23%
Ukiah;Clear;52;W;6;76%
Vacaville;Clear;56;SW;9;100%
Van Nuys;Clear;57;Calm;0;80%
Vandenberg AFB;Cloudy;52;NNW;7;93%
Victorville;Cloudy;58;SW;7;46%
Visalia;Clear;60;NW;10;66%
Watsonville;Cloudy;53;Calm;0;92%
_____
Copyright 2018 AccuWeather