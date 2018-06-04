CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, June 3, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;65;NW;4;50%

Arcata;Mostly clear;52;NNW;7;89%

Auburn;Clear;77;SE;6;35%

Avalon;Clear;66;ESE;6;46%

Bakersfield;Clear;86;Calm;0;18%

Beale AFB;Hazy moonlight;79;ESE;6;38%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;32%

Bishop;Clear;74;N;7;20%

Blue Canyon;Clear;65;SE;3;39%

Blythe;Clear;92;W;6;10%

Burbank;Clear;67;SSE;5;71%

Camarillo;Clear;58;SSE;3;83%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;62;Calm;0;83%

Campo;Cloudy;60;NE;5;64%

Carlsbad;Mostly cloudy;58;Calm;0;86%

Chico;Clear;82;SSE;6;30%

China Lake;Clear;86;SW;8;12%

Chino;Cloudy;67;NNE;9;59%

Concord;Clear;73;SSW;7;43%

Corona;Clear;66;W;7;67%

Crescent City;Partly cloudy;51;N;6;89%

Daggett-Barstow;Clear;90;WSW;16;9%

Edwards AFB;Clear;81;SW;9;13%

El Centro;Clear;88;WSW;5;16%

Eureka;Mostly clear;54;NNW;7;88%

Fairfield;Clear;69;SW;23;55%

Fresno;Clear;85;WNW;13;31%

Fullerton;Clear;64;S;3;80%

Hanford;Clear;85;NW;10;36%

Hawthorne;Clear;62;Calm;0;86%

Hayward;Clear;60;WNW;6;72%

Imperial;Clear;88;WSW;5;16%

Imperial Beach;Cloudy;63;W;4;86%

Lancaster;Clear;78;WSW;10;18%

Lemoore Nas;Clear;84;NNW;12;31%

Lincoln;Clear;75;Calm;0;43%

Livermore;Clear;66;W;3;67%

Lompoc;Cloudy;55;W;6;92%

Long Beach;Clear;63;SSE;5;83%

Los Alamitos;Clear;63;SSE;5;83%

Los Angeles;Clear;62;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;83%

Madera;Clear;76;WNW;5;55%

Mammoth;Mostly clear;61;NW;7;66%

Marysville;Clear;75;SSE;7;68%

Mather AFB;Partly cloudy;80;SE;7;43%

Merced;Clear;81;N;10;41%

Merced (airport);Clear;81;N;10;41%

Miramar Mcas;Clear;61;W;6;77%

Modesto;Clear;81;N;6;31%

Moffett Nas;Clear;63;NW;5;72%

Mojave;Partly cloudy;84;WNW;15;13%

Montague;Clear;61;NNW;9;49%

Monterey Rabr;Clear;56;S;5;83%

Mount Shasta;Clear;65;N;3;39%

Napa County;Intermittent clouds;63;WSW;8;72%

Needles;Clear;99;WSW;12;4%

North Island;Mostly cloudy;62;W;5;83%

Oakland;Partly cloudy;59;NW;11;79%

Oceanside;Mostly cloudy;58;Calm;0;86%

Ontario;Cloudy;67;NNE;9;59%

Oroville;Clear;83;SE;8;35%

Oxnard;Cloudy;59;S;5;86%

Palm Springs;Clear;93;NNW;16;19%

Palmdale;Clear;81;SW;12;15%

Paso Robles;Clear;68;WNW;9;48%

Point Mugu;Fog;58;SSW;7;90%

Porterville;Clear;77;ESE;5;43%

Ramona;Clear;61;W;3;75%

Redding;Clear;81;Calm;0;25%

Riverside;Cloudy;70;NW;8;61%

Riverside March;Clear;69;NW;7;51%

Sacramento;Clear;70;S;5;58%

Sacramento International;Clear;73;S;8;54%

Salinas;Clear;57;NNW;8;83%

San Bernardino;Clear;73;WSW;5;46%

San Carlos;Partly cloudy;62;NW;10;65%

San Diego;Mostly cloudy;62;W;5;83%

San Diego Brown;Mostly cloudy;59;W;5;93%

San Diego Montgomery;Clear;62;SW;5;83%

San Francisco;Partly cloudy;58;NW;11;78%

San Jose;Clear;63;WNW;5;72%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;52;NW;3;76%

San Nicolas Island;Cloudy;56;W;15;100%

Sandberg;Clear;73;NNW;12;20%

Santa Ana;Cloudy;64;SW;7;84%

Santa Barbara;Cloudy;58;ESE;13;90%

Santa Maria;Fog;53;Calm;0;100%

Santa Monica;Cloudy;59;Calm;0;89%

Santa Rosa;Clear;59;S;6;71%

Santa Ynez;Clear;55;SW;3;87%

Santee;Clear;64;WNW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;56;SSW;3;54%

Stockton;Clear;79;W;9;33%

Thermal;Clear;77;Calm;0;34%

Truckee-Tahoe;Clear;52;ESE;3;57%

Twentynine Palms;Cloudy;89;NNW;9;13%

Ukiah;Clear;70;Calm;0;36%

Vacaville;Clear;74;ENE;3;61%

Van Nuys;Clear;65;Calm;0;70%

Vandenberg AFB;Fog;52;NNW;3;93%

Victorville;Cloudy;77;SSW;11;28%

Visalia;Clear;82;NW;7;42%

Watsonville;Clear;55;Calm;0;86%

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