CA Current Conditions
Published 2:03 am, Tuesday, May 29, 2018
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, May 28, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;59;Calm;0;64%
Arcata;Cloudy;54;NNW;7;85%
Auburn;Clear;70;Calm;0;56%
Avalon;Fog;55;ESE;6;100%
Bakersfield;Clear;83;NE;5;30%
Beale AFB;Clear;76;E;9;50%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;40%
Bishop;Cloudy;74;WNW;7;23%
Blue Canyon;Clear;65;N;5;51%
Blythe;Clear;85;SSW;7;18%
Burbank;Partly cloudy;65;SE;5;78%
Camarillo;Cloudy;56;N;3;89%
Camp Pendleton;Cloudy;62;S;5;80%
Campo;Cloudy;55;Calm;0;79%
Carlsbad;Cloudy;62;Calm;0;80%
Chico;Clear;81;E;3;31%
China Lake;Clear;81;SW;6;27%
Chino;Partly cloudy;65;SSW;10;72%
Concord;Clear;71;NNW;6;54%
Corona;Mostly cloudy;62;W;9;80%
Crescent City;Partly cloudy;52;N;15;89%
Daggett-Barstow;Clear;82;WSW;15;26%
Edwards AFB;Clear;78;SW;10;30%
El Centro;Clear;83;S;3;26%
Eureka;Cloudy;53;NNW;9;85%
Fairfield;Clear;70;SW;10;55%
Fresno;Clear;82;Calm;0;34%
Fullerton;Cloudy;62;SSW;3;83%
Hanford;Clear;73;NW;5;65%
Hawthorne;Cloudy;61;Calm;0;86%
Hayward;Clear;63;WNW;5;69%
Imperial;Clear;83;S;3;26%
Imperial Beach;Cloudy;61;W;3;80%
Lancaster;Clear;74;WSW;13;35%
Lemoore Nas;Cloudy;78;W;5;45%
Lincoln;Clear;66;Calm;0;82%
Livermore;Clear;72;Calm;0;52%
Lompoc;Cloudy;55;NW;3;93%
Long Beach;Cloudy;61;SE;6;83%
Los Alamitos;Cloudy;61;SE;6;83%
Los Angeles;Cloudy;61;Calm;0;86%
Los Angeles Downtown;Cloudy;61;Calm;0;86%
Madera;Clear;72;W;3;68%
Mammoth;Cloudy;61;N;7;57%
Marysville;Clear;73;E;3;68%
Mather AFB;Clear;73;S;7;56%
Merced;Clear;72;Calm;0;73%
Merced (airport);Clear;72;Calm;0;73%
Miramar Mcas;Cloudy;64;SW;3;72%
Modesto;Clear;80;WNW;6;34%
Moffett Nas;Clear;66;W;5;74%
Mojave;Clear;75;WNW;16;35%
Montague;Clear;62;ENE;3;51%
Monterey Rabr;Partly cloudy;59;ENE;3;80%
Mount Shasta;Clear;65;N;7;43%
Napa County;Intermittent clouds;66;WSW;5;70%
Needles;Clear;93;N;8;12%
North Island;Cloudy;61;SW;6;80%
Oakland;Partly cloudy;59;WNW;8;85%
Oceanside;Cloudy;62;Calm;0;80%
Ontario;Partly cloudy;65;SSW;10;72%
Oroville;Clear;80;ENE;5;46%
Oxnard;Cloudy;58;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;89;WNW;6;21%
Palmdale;Clear;72;WSW;7;33%
Paso Robles;Clear;72;NW;7;47%
Point Mugu;Cloudy;58;NW;3;90%
Porterville;Clear;74;ESE;7;57%
Ramona;Clear;55;NNW;3;96%
Redding;Clear;78;NW;7;33%
Riverside;Clear;61;W;8;80%
Riverside March;Clear;66;Calm;0;66%
Sacramento;Clear;73;SW;3;54%
Sacramento International;Clear;76;SSW;5;57%
Salinas;Clear;59;NNW;7;83%
San Bernardino;Clear;66;WSW;10;64%
San Carlos;Clear;63;Calm;0;82%
San Diego;Cloudy;61;SW;6;80%
San Diego Brown;Cloudy;60;W;7;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;61;S;5;80%
San Francisco;Partly cloudy;58;WNW;9;85%
San Jose;Clear;69;SW;3;62%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;56;N;3;86%
San Nicolas Island;Cloudy;55;W;8;100%
Sandberg;Clear;64;N;13;49%
Santa Ana;Cloudy;63;WSW;7;85%
Santa Barbara;Cloudy;57;ESE;10;89%
Santa Maria;Cloudy;56;Calm;0;93%
Santa Monica;Cloudy;58;N;3;93%
Santa Rosa;Clear;58;ESE;3;80%
Santa Ynez;Clear;59;WSW;3;76%
Santee;Cloudy;63;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;49;SW;3;79%
Stockton;Clear;78;WSW;8;38%
Thermal;Clear;77;NNE;3;34%
Truckee-Tahoe;Clear;48;SSE;3;81%
Twentynine Palms;Intermittent clouds;80;WSW;6;23%
Ukiah;Clear;74;Calm;0;44%
Vacaville;Clear;78;SW;6;44%
Van Nuys;Mostly cloudy;58;ESE;7;90%
Vandenberg AFB;Fog;52;NW;5;100%
Victorville;Mostly cloudy;71;SW;11;41%
Visalia;Clear;79;Calm;0;48%
Watsonville;Clear;53;SSW;3;96%
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