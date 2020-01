No. 1 Drake 65, Loyola of Chicago 62

Williamson 3-10 0-0 8, Clemons 5-11 1-2 13, Hall 5-11 3-4 15, Krutwig 7-15 0-0 14, Uguak 1-1 1-5 3, Kennedy 1-4 1-2 3, Pipkins 1-2 0-0 2, Welch 1-1 0-0 2, Agunanne 1-2 0-0 2, Wojcik 0-0 0-0 0. Totals 25-57 6-13 62.

DRAKE (12-4)

Wilkins 4-12 2-2 10, Jackson 3-5 0-0 9, Penn 1-7 0-0 2, Robbins 9-15 0-0 20, A.Murphy 4-6 1-2 11, Sturtz 4-4 0-0 9, Thomas 1-5 1-2 4, Ernst 0-0 0-0 0. Totals 26-54 4-6 65.

Halftime_Drake 38-34. 3-Point Goals_Loyola of Chicago 6-21 (Clemons 2-5, Hall 2-6, Williamson 2-8, Krutwig 0-1, Pipkins 0-1), Drake 9-23 (Jackson 3-5, Robbins 2-2, A.Murphy 2-3, Sturtz 1-1, Thomas 1-3, Penn 0-2, Wilkins 0-7). Rebounds_Loyola of Chicago 19 (Krutwig 7), Drake 37 (Robbins 9). Assists_Loyola of Chicago 11 (Clemons, Krutwig 4), Drake 17 (Penn 10). Total Fouls_Loyola of Chicago 9, Drake 10. A_3,164 (7,152).