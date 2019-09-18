National League Leaders
Published
THROUGH SEPTEMBER 17
BATTING
HOME RUNS
|
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Rendon, WAS
|137
|518
|113
|171
|.332
|Yelich, MIL
|130
|489
|100
|161
|.329
|Marte, ARI
|144
|569
|97
|187
|.329
|Reynolds, PIT
|127
|466
|83
|150
|.322
|Blackmon, COL
|132
|551
|108
|176
|.319
|Newman, PIT
|119
|448
|57
|142
|.317
|McNeil, NYM
|126
|480
|77
|152
|.317
|Arenado, COL
|148
|559
|98
|175
|.313
|Bellinger, LAD
|147
|526
|113
|160
|.304
|Freeman, ATL
|151
|575
|112
|173
|.301
RUNS BATTED IN
|Alonso, NYM
|48
|Suárez, CIN
|47
|Yelich, MIL
|44
|Bellinger, LAD
|44
|Arenado, COL
|40
|Acuña Jr., ATL
|39
|Freeman, ATL
|38
|Schwarber, CHC
|37
|Donaldson, ATL
|37
|Bell, PIT
|37
STOLEN BASES
|Rendon, WAS
|119
|Arenado, COL
|117
|Freeman, ATL
|117
|Bell, PIT
|116
|Escobar, ARI
|115
|Alonso, NYM
|111
|Bellinger, LAD
|109
|Soto, WAS
|106
|Harper, PHI
|102
|Suárez, CIN
|101
SLUGGING PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|37
|Turner, WAS
|33
|Dyson, ARI
|30
|Yelich, MIL
|30
|Robles, WAS
|26
|Marte, PIT
|25
|Wong, STL
|23
|Margot, SD
|20
|Story, COL
|20
|Cain, MIL
|17
|Rosario, NYM
|17
ON-BASE PERCENTAGE
|Yelich, MIL
|.671
|Bellinger, LAD
|.625
|Rendon, WAS
|.622
|Marte, ARI
|.592
|Arenado, COL
|.590
|Alonso, NYM
|.584
|Blackmon, COL
|.579
|Suárez, CIN
|.577
|Bell, PIT
|.569
|Soto, WAS
|.568
RUNS SCORED
|Yelich, MIL
|.429
|Rendon, WAS
|.414
|Bellinger, LAD
|.408
|Rizzo, CHC
|.404
|Soto, WAS
|.402
|Freeman, ATL
|.395
|Marte, ARI
|.389
|McNeil, NYM
|.386
|Bryant, CHC
|.385
|Reynolds, PIT
|.385
HITS
|Acuña Jr., ATL
|121
|Bellinger, LAD
|113
|Rendon, WAS
|113
|Freeman, ATL
|112
|Blackmon, COL
|108
|Story, COL
|107
|Bryant, CHC
|106
|Soto, WAS
|104
|Yelich, MIL
|100
|Albies, ATL
|98
|Arenado, COL
|98
BASES ON BALLS
|Marte, ARI
|187
|Albies, ATL
|178
|Blackmon, COL
|176
|Arenado, COL
|175
|Freeman, ATL
|173
|Rendon, WAS
|171
|Acuña Jr., ATL
|170
|Rosario, NYM
|166
|Story, COL
|165
|Escobar, ARI
|162
DOUBLES
|Hoskins, PHI
|110
|Grandal, MIL
|99
|Donaldson, ATL
|96
|Harper, PHI
|95
|Soto, WAS
|95
|Bellinger, LAD
|92
|Freeman, ATL
|84
|Muncy, LAD
|84
|Yelich, MIL
|80
|Belt, SF
|79
TRIPLES
|Rendon, WAS
|43
|Albies, ATL
|42
|Blackmon, COL
|42
|Seager, LAD
|41
|Báez, CHC
|38
|Bell, PIT
|37
|Reynolds, PIT
|37
|Marte, ARI
|36
|Pillar, SF
|36
|5 tied
|35
TOTAL BASES
|Escobar, ARI
|10
|Marte, ARI
|9
|Albies, ATL
|8
|Blackmon, COL
|7
|Eaton, WAS
|7
|Ervin, CIN
|7
|Frazier, PIT
|7
|Rosario, NYM
|7
|Marte, PIT
|6
|Tatis Jr., SD
|6
EARNED RUN AVERAGE
|Marte, ARI
|337
|Arenado, COL
|330
|Bellinger, LAD
|329
|Yelich, MIL
|328
|Freeman, ATL
|325
|Alonso, NYM
|323
|Rendon, WAS
|322
|Blackmon, COL
|319
|Escobar, ARI
|315
|Suárez, CIN
|313
WON-LOST
|Ryu, LAD
|2.35
|Soroka, ATL
|2.57
|deGrom, NYM
|2.61
|Scherzer, WAS
|2.65
|Gray, CIN
|2.80
|Kershaw, LAD
|3.05
|Flaherty, STL
|3.05
|Corbin, WAS
|3.10
|Buehler, LAD
|3.15
|Castillo, CIN
|3.22
GAMES PITCHED
|Strasburg, WAS
|17-6
|Fried, ATL
|16-6
|Hudson, STL
|16-7
|Castillo, CIN
|15-6
|Kershaw, LAD
|14-5
|Buehler, LAD
|13-3
|Corbin, WAS
|13-7
|Quintana, CHC
|13-8
|Lester, CHC
|13-10
|Soroka, ATL
|12-4
SAVES
|Claudio, MIL
|79
|Kolarek, LAD
|76
|Chafin, ARI
|73
|Stammen, SD
|72
|Suero, WAS
|72
|Lorenzen, CIN
|70
|Estévez, COL
|69
|Báez, LAD
|68
|Ryan, CHC
|68
|Guerra, MIL
|67
|Miller, STL
|67
|Rodríguez, PIT
|67
INNINGS PITCHED
|Yates, SD
|40
|Hader, MIL
|33
|Smith, SF
|33
|Iglesias, CIN
|32
|Jansen, LAD
|30
|Doolittle, WAS
|28
|Vázquez, PIT
|28
|Neris, PHI
|27
|Díaz, NYM
|25
|Martínez, STL
|20
STRIKEOUTS
|Bauer, CIN
|206.0
|Strasburg, WAS
|196.0
|Bumgarner, SF
|195.2
|Corbin, WAS
|191.2
|Nola, PHI
|191.2
|deGrom, NYM
|190.0
|Leake, ARI
|184.1
|Wheeler, NYM
|180.1
|Syndergaard, NYM
|180.0
|Alcantara, MIA
|178.2
COMPLETE GAMES
|deGrom, NYM
|239
|Strasburg, WAS
|235
|Corbin, WAS
|224
|Scherzer, WAS
|222
|Darvish, CHC
|217
|Nola, PHI
|216
|Ray, ARI
|215
|Castillo, CIN
|211
|Flaherty, STL
|206
|Buehler, LAD
|202
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|2
|Buehler, LAD
|2
|Eflin, PHI
|2
|11 tied
|1
|Alcantara, MIA
|2
|Bauer, CIN
|1
|Corbin, WAS
|1
|Eflin, PHI
|1
|Hendricks, CHC
|1
|Leake, ARI
|1
|Matz, NYM
|1
|Mikolas, STL
|1
|Márquez, COL
|1
|Ryu, LAD
|1
|Syndergaard, NYM
|1