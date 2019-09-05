THROUGH SEPTEMBER 4

BATTING
G AB R H BA
Rendon, WAS 124 473 105 160 .338
Reynolds, PIT 116 419 75 139 .332
Marte, ARI 132 528 92 173 .328
Yelich, MIL 124 472 96 154 .326
McNeil, NYM 115 438 71 142 .324
Blackmon, COL 121 514 101 164 .319
Newman, PIT 108 403 47 126 .313
Arenado, COL 138 525 94 164 .312
Bellinger, LAD 137 490 107 151 .308
Freeman, ATL 139 536 108 161 .300
HOME RUNS
Alonso, NYM 45
Bellinger, LAD 44
Yelich, MIL 43
Suárez, CIN 40
Freeman, ATL 38
Arenado, COL 37
Acuña Jr., ATL 36
Bell, PIT 35
Donaldson, ATL 34
Muncy, LAD 33
Schwarber, CHC 33
Escobar, ARI 33
RUNS BATTED IN
Rendon, WAS 114
Freeman, ATL 114
Bell, PIT 111
Escobar, ARI 110
Arenado, COL 108
Alonso, NYM 105
Bellinger, LAD 104
Harper, PHI 100
Soto, WAS 98
Yelich, MIL 93
STOLEN BASES
Acuña Jr., ATL 33
Turner, WAS 31
Dyson, ARI 28
Yelich, MIL 26
Marte, PIT 25
Robles, WAS 24
Wong, STL 20
Margot, SD 19
Story, COL 19
Cain, MIL 16
Rosario, NYM 16
Tatis Jr., SD 16
SLUGGING PERCENTAGE
Yelich, MIL .672
Bellinger, LAD .651
Rendon, WAS .636
Alonso, NYM .593
Marte, ARI .591
Arenado, COL .583
Blackmon, COL .582
Soto, WAS .581
Freeman, ATL .578
Bell, PIT .573
ON-BASE PERCENTAGE
Yelich, MIL .422
Rendon, WAS .417
Bellinger, LAD .412
Rizzo, CHC .407
Soto, WAS .406
Reynolds, PIT .398
Freeman, ATL .393
McNeil, NYM .390
Marte, ARI .387
Donaldson, ATL .381
RUNS SCORED
Acuña Jr., ATL 111
Freeman, ATL 108
Bellinger, LAD 107
Rendon, WAS 105
Blackmon, COL 101
Story, COL 100
Soto, WAS 97
Bryant, CHC 96
Yelich, MIL 96
Marte, PIT 95
HITS
Marte, ARI 173
Arenado, COL 164
Blackmon, COL 164
Freeman, ATL 161
Rendon, WAS 160
Acuña Jr., ATL 159
Albies, ATL 159
Marte, PIT 155
Story, COL 154
Yelich, MIL 154
BASES ON BALLS
Hoskins, PHI 105
Harper, PHI 89
Grandal, MIL 88
Bellinger, LAD 86
Donaldson, ATL 86
Soto, WAS 85
Muncy, LAD 82
Freeman, ATL 76
Belt, SF 74
Yelich, MIL 73
DOUBLES
Blackmon, COL 40
Rendon, WAS 39
Seager, LAD 39
Báez, CHC 38
Albies, ATL 37
Bell, PIT 37
Pillar, SF 35
Bryant, CHC 34
Story, COL 34
6 tied 33
TRIPLES
Escobar, ARI 10
Marte, ARI 9
Albies, ATL 7
Blackmon, COL 7
Eaton, WAS 7
Rosario, NYM 7
Ervin, CIN 6
Frazier, PIT 6
Tatis Jr., SD 6
7 tied 5
TOTAL BASES
Bellinger, LAD 319
Yelich, MIL 317
Marte, ARI 312
Freeman, ATL 310
Arenado, COL 306
Alonso, NYM 302
Rendon, WAS 301
Blackmon, COL 299
Escobar, ARI 293
Acuña Jr., ATL 290
EARNED RUN AVERAGE
Ryu, LAD 2.45
Soroka, ATL 2.54
Scherzer, WAS 2.60
deGrom, NYM 2.76
Gray, CIN 2.80
Kershaw, LAD 2.96
Flaherty, STL 3.14
Corbin, WAS 3.20
Castillo, CIN 3.25
Buehler, LAD 3.28
WON-LOST
Strasburg, WAS 16-5
Fried, ATL 15-4
Castillo, CIN 14-5
Hudson, STL 14-6
Kershaw, LAD 13-4
Buehler, LAD 12-3
Nola, PHI 12-4
Márquez, COL 12-5
Ryu, LAD 12-5
Ray, ARI 12-7
GAMES PITCHED
Claudio, MIL 73
Kolarek, LAD 69
Chafin, ARI 67
Stammen, SD 67
Suero, WAS 67
Lorenzen, CIN 66
Báez, LAD 64
Guerra, MIL 63
Ryan, CHC 63
Shaw, COL 63
SAVES
Yates, SD 39
Smith, SF 31
Iglesias, CIN 29
Doolittle, WAS 28
Hader, MIL 28
Jansen, LAD 28
Díaz, NYM 25
Vázquez, PIT 24
Neris, PHI 23
Jackson, ATL 18
Martínez, STL 18
INNINGS PITCHED
Bauer, CIN 191.2
Bumgarner, SF 181.2
Strasburg, WAS 179.0
Nola, PHI 178.2
deGrom, NYM 176.0
Corbin, WAS 174.2
Márquez, COL 174.0
Leake, ARI 172.0
Syndergaard, NYM 170.0
Wheeler, NYM 166.1
STRIKEOUTS
deGrom, NYM 220
Strasburg, WAS 215
Scherzer, WAS 207
Corbin, WAS 201
Nola, PHI 200
Ray, ARI 199
Castillo, CIN 198
Buehler, LAD 190
Flaherty, STL 186
Darvish, CHC 183
COMPLETE GAMES
Buehler, LAD 2
Eflin, PHI 2
12 tied 1
SHUTOUTS
Alcantara, MIA 1
Bauer, CIN 1
Corbin, WAS 1
Eflin, PHI 1
Hendricks, CHC 1
Leake, ARI 1
Matz, NYM 1
Mikolas, STL 1
Márquez, COL 1
Ryu, LAD 1
Syndergaard, NYM 1