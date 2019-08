NHRA Leaders

Through Aug. 18 Top Fuel

1, x-Steve Torrence, 1,650. 2, x-Brittany Force, 1,015. 3, x-Doug Kalitta, 1,013. 4, x-Clay Millican, 1,009. 5, x-Antron Brown, 998. 6, x-Mike Salinas, 986. 7, x-Leah Pritchett, 903. 8, Austin Prock, 826. 9, Richie Crampton, 785. 10, Terry McMillen, 708.

Funny Car

1, x-Robert Hight, 1,397. 2, x-Tommy Johnson Jr., 1,218. 3, x-John Force, 1,199. 4, x-Ron Capps, 1,171. 5, x-Jack Beckman, 1,098. 6, x-Matt Hagan, 1,047. 7, x-Bob Tasca III, 1,038. 8, x-J.R. Todd, 981. 9, x-Shawn Langdon, 914. 10, Tim Wilkerson, 824.

Pro Stock

1, x-Bo Butner, 874. 2, x-Greg Anderson, 802. 3, x-Alex Laughlin, 794. 4, x-Jason Line, 774. 5, x-Matt Hartford, 753. 6, x-Deric Kramer, 709. 7, x-Erica Enders, 697. 8, x-Jeg Coughlin, 663. 9, x-Chris McGaha, 581. 10, Kenny Delco, 363.

Pro Stock Motorcycle

1, x-Andrew Hines, 967, 2, x-Eddie Krawiec, 770, 3, x-Matt Smith, 712, 4, x-Hector Arana Jr, 658, 5, Karen Stoffer, 452, 6, Angie Smith, 419, 7, Ryan Oehler, 408, 8, Hector Arana, 400, 9, Angelle Sampey, 397, 10, Jerry Savoie, 379.

x-clinched berth in Countdown to the Championship