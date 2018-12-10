Marshall Bowl History
|Record: 11-3
Dec. 16, 2017 New Mexico Bowl — Marshall 31, Colorado St. 28
Dec. 26, 2015 St. Petersburg Bowl — Marshall 16, UConn 10
Dec. 23, 2014 Boca Raton Bowl — Marshall 52, Northern Illinois 23
Dec. 27, 2013 Military Bowl — Marshall 31, Maryland 20
Dec. 20, 2011 Beef 'O' Brady's Bowl — Marshall 20, FIU 10
Dec. 26, 2009 Little Caesars Pizza Bowl — Marshall 21, Ohio 17
Dec. 23, 2004 Fort Worth Bowl — Cincinnati 32, Marshall 14
Dec. 18, 2002 GMAC Bowl — Marshall 38, Louisville 15
Dec. 19, 2001 GMAC Bowl — Marshall 64, East Carolina 61, 2OT
Dec. 27, 2000 Motor City Bowl — Marshall 25, Cincinnati 14
Dec. 27, 1999 Motor City Bowl — Marshall 21, BYU 3
Dec. 23, 1998 Motor City Bowl — Marshall 48, Louisville 29
Dec. 26, 1997 Motor City Bowl — Mississippi 34, Marshall 31
Jan. 1, 1948 Tangerine Bowl — Catawba 7, Marshall 0