A los tumbos esta temporada, Barcelona y Manchester United tuvieron que despedir a sus técnicos y recurrir a emblemáticos centrocampistas que evocan eras gloriosas de los históricos clubes.

Tanto Xavi Hernández como Michael Carrick tendrán el martes su primera experiencia como técnicos en una Liga de Campeones. Tanto el Barcelona como el United buscan victorias que acceder a los octavos de final con una fecha de anticipación.

Algunos puntos a considerar de cara a la quinta jornada de la fase de grupos del torneo continental:

EFECTO XAVI

Después de debutar como técnico del Barcelona con una victoria en la Liga española el fin de semana, Xavi Hernández voltea su atención a la Champions y un duelo crucial ante Benfica. La victoria de local en el derbi catalán contra Espanyol puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en el torneo doméstico y otra el martes le permitirá a los azulgranas asegurar el pase a octavos en Europa y espantar el temor de quedar fuera en la fase de grupos por primera vez en casi dos décadas.

Las alarmas en el club catalán se encendieron cuando — con Ronald Koeman al frente — iniciaron su marcha en la Champions con sucesivas derrotas 3-0 ante Bayern Múnich y Benfica.

Ahora, el Barcelona marcha segundo en el Grupo E, dos puntos por delante del tercero Benfica y con dos partidos por disputar.

El líder Bayern, clasificado de antemano, visita al Dínamo de Kiev, mermado por las ausencias de siete jugadores a los que se les ha detectado el coronavirus o cumplen aislamiento por haber estado en contacto con un positivo. El volante Joshua Kimmich y el delantero Serge Gnabry sobresalen entre los siete ausentes.

“Prefiero no pensar en la hipótesis negativa, porque no la contemplo", dijo Xavi. "Lo que yo he vivido en el Barça es ganar y luchar por los títulos, si hablo del mensaje en caso de derrota estaría transmitiendo lo que no pienso. Por ahora déjame soñar y en pensar en ganar”.

CARRICK AL MANDO

Visto como uno de los mejores mediocampistas del fútbol inglés y quizás el más infravalorado en años recientes, Carrick era conocido por su tranquilidad, autoridad silenciosa y su visión dentro del campo. Necesitará todos esos atributos ahora que asume como técnico interino del United. Carrick, quien recién inició su carrera como entrenador en 2018 y nunca ha sido el máximo responsable, fue nombrado el domingo tras el despido de Ole Gunnar Solskjaer.

Carrick dirigirá hasta que el United encuentre a otro timonel para que asuma por el resto de la temporada. Iniciará su nueva función con un choque crucial en calidad de visitante ante el Villarreal el martes, con el United buscando amarrar la clasificación.

Ambos equipos tienen siete puntos en el Grupo F, dos más que Atalanta. Carrick necesitará reanimar a un United que viene de perder 4-1 frente a Watford el sábado en la Liga Premier, el resultado que acabó de costarle el puesto a Solskjaer.

BATALLA DE PESOS COMPLETOS

Una victoria del Paris Saint-Germain en su visita al Manchester City el miércoles le aseguraría al conjunto francés el boleto a octavos. En contraste a su foja perfecto cuando ha jugado en su Parque de los Príncipes esta temporada, el PSG ha sufrido como visitante, con empates frente a Brujas y Leipzig en la Champions, y un derrota ante Rennes en la liga francesa.

EL CAMPEÓN BUSCA SU PASE

Chelsea, el reinante campeón de Europa, necesita sumar un punto en casa ante el líder Juventus para acompañar al club italiano en la siguiente fase. Un empate sería buen negocio para la Juve, dado que le aseguraría quedar primero en el Grupo H. Jorginho estaría en condiciones de jugar con Chelsea tras salir acalambrado en la victoria 3-0 ante Leicester el sábado que mantuvo el club londinense en la cima de la Liga Premier. Además, Romelu Lukaku y Timo Werner podrían reaparecer tras lesiones. Saliendo de una lesión, el delantero argentino Paulo Dybala estará entre los suplentes para la visita a Stamford Bridge. En el otro partido del grupo, el Zenit de San Petersburgo visita al colista Malmo, que no ha sumado un solo punto y tampoco ha marcado goles.

HITO AUSTRIACO

Salzburgo lidera el Grupo G con siete puntos y una victoria de visitante el martes contra el campeón francés Lille (5 unidades) le convertirá en el primer club de Austria que accede a octavos desde Sturm Graz en 2000-01. Salzburgo pudo haber sellado su clasificación en la fecha anterior, pero perdió ante Wolfsburgo.

Sin victorias en esta edición, el colista Sevilla (3 puntos) se juega la vida al recibir a Wolfsburgo (5). El conjunto español tiene entre algodones a dos de sus fichas de ataque: el argentino Erik Lamela y Suso. Wolfsburgo no podrá contar con el arquero Koen Casteels tras dar positivo por coronavirus.