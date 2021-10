Venezolano García abrirá sexto juego de Houston con Boston

HOUSTON (AP) — El piloto de los Astros Dusty Baker le renovó su confianza al novato venezolano Luis García y dispuso que abra el viernes el sexto juego de la serie con los Medias Rojas por el banderín de la Liga Americana.

García abrió el segundo juego y cedió un grand slam en el primer inning. Fue relevado en la segunda entrada, con molestias en la rodilla derecha. Baker, no obstante, dijo el jueves que el venezolano abrirá el duelo del viernes pues confía en que García superó sus problemas y estará al 100%.

Los Astros quedaron 2-1 abajo tras dos grandes victorias de Boston. Pero su poderoso ataque lo sacó del atolladero y ganaron los dos juegos siguientes, para tomar ventaja de 3-2, quedando a un triunfo de su tercera Serie Mundial en cinco años.

Los Astros se consagraron campeones en el 2017, pero el título estuvo manchado por un escándalo en torno al robo de señales. Dos años después volvieron a la Serie Mundial, que perdieron ante los Nacionales de Washington.

Los Medias Rojas ya habían dicho que Nathan Eovaldi abriría el sexto juego. Eovaldi se llevó el triunfo tras una sólida actuación en el segundo juego, pero cargó con la derrota en el cuarto, luego de tomar el montículo con el encuentro empatado en la novena.

Framber Valdez lanzó ocho excelentes entradas en el quinto juego, que los Astros ganaron 9-1, dándole un necesitado respiro a los relevistas, que habían lanzado 29 entradas y un tercio en los primeros cuatro juegos.

Baker dijo que Jake Odorizzi estará disponible para hacer un relevo largo el viernes de ser necesario. Odorizzi hizo 82 lanzamientos en el segundo juego tras tomar el montículo luego de la lesión de García.

Houston sigue sin contar con su as Lance McCullers Jr., quien tiene un problema muscular en su brazo derecho. No ha vuelto a lanzar y no se sabe si estaría disponible para la Serie Mundial en caso de que los Astros eliminasen a Boston.

De ser necesario un séptimo juego, se haría el sábado en Houston.