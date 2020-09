Tirreno: Van der Poel gana penúltima etapa y Yates lidera

Recommended Video:

LORETO, Italia (AP) — El holandés Mathieu van der Poel dio alcance y rebasó al fugado Matteo Fabbro en los últimos metros de un final en ascensión para llevarse el domingo la victoria en la penúltima etapa de la carrera Tirreno-Adriático.

Simon Yates no cedió nada al tope de la clasificación general con miras a la contrarreloj que pondrá fin a la carrera el lunes.

Van der Poel, del equipo Alpecin-Fenix, superó por cuatro segundos al portugués Ruben Guerreiro. Fabbro entró tercero con el mismo tiempo que Guerreiro.

La séptima etapa cubrió una distancia de 181 kilómetros (112 millas) entre Pieve Torina y Loreto, concluyendo con un circuito de 25 kilómetros que incluyó dos cortos pero pronunciados ascensos que debieron completarse tres veces.

El británico Yates, ganador de la Vuelta a España en 2018, mantiene una diferencia de 16 segundos sobre el polaco Rafal Majka y de 39 segundos por delante del británico Geraint Thomas, el campeón del Tour de Francia 2018.

Thomas se perfila como favorito para acortar el margen en la contrarreloj de 10 kilómetros en San Benedetto Del Tronto.

“Es un día importantísimo. Es lo que hay", dijo Yates. “Todos creen que Rafal Majka no es buenas para las cronometras. Pero no es así. La carrera no está definida”.