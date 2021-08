San Francisco 8, Arizona 7

E_Poppen (1), Walker 2 (6). LOB_Arizona 4, San Francisco 7. 2B_Marte 2 (16), Gallen (1), Ahmed (24), Belt (8), Bryant (4), Yastrzemski (23), Crawford (20). 3B_C.Kelly (1). HR_Cabrera (7), Posey (14). SF_Ahmed (1).

IP H R ER BB SO

Arizona Gallen 6 7 5 5 1 7 Clarke 1 0 1 1 1 0 Mantiply 1-3 1 1 0 1 0 Poppen 2-3 0 0 0 1 0 Peacock L,5-7 2-3 0 1 0 1 0

San Francisco Wood 6 6 5 5 0 5 Leone 1 0 0 0 0 1 Rogers 1 2 0 0 0 1 McGee BS,24-27 2-3 2 2 2 2 1 Littell W,1-0 1-3 0 0 0 0 1

Clarke pitched to 1 batter in the 8th.

Umpires_Home, James Hoye; First, Chris Segal; Second, Jordan Baker; Third, Ryan Additon.

T_3:10. A_23,802 (41,915).