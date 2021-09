San Francisco 7, Colorado 4

LOB_San Francisco 9, Colorado 8. 2B_Longoria (12), Díaz 2 (15), Story (32). HR_Crawford (20), Díaz (16).

IP H R ER BB SO

San Francisco DeSclafani 4 1-3 7 3 3 1 5 García 2-3 1 0 0 1 1 Littell 1 1 1 1 1 1 Watson 1 0 0 0 0 1 Rogers W,6-1 1 1 0 0 0 0 McGee S,30-35 1 0 0 0 0 0

Colorado Gray 5 6 3 3 1 8 Kinley 1 1 0 0 0 3 Gilbreath H,3 1 0 0 0 1 1 Chacín H,15 1 0 0 0 1 2 Estévez L,2-4 BS,5-10 2-3 4 4 4 1 2 Almonte 1-3 0 0 0 0 1

Gray pitched to 4 batters in the 6th, Gilbreath pitched to 1 batter in the 8th.

HBP_Gray (Yastrzemski). WP_Gray, Estévez.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Joe West; Second, Bruce Dreckman; Third, Nic Lentz.

T_3:35. A_20,358 (50,445).