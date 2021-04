Padres fourth. Trent Grisham homers to right field. Jurickson Profar lines out to shallow right field to Charlie Culberson. Manny Machado grounds out to shallow infield, Isiah Kiner-Falefa to Nate Lowe. Eric Hosmer walks. Wil Myers grounds out to shortstop, Charlie Culberson to Nate Lowe.

1 run, 1 hit, 0 errors, 1 left on. Padres 1, Rangers 0.