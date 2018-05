Rockies 8, Mets 7

Colorado New York ab r h bi ab r h bi Blckmon cf 4 2 2 1 Nimmo rf 4 1 1 0 Parra lf 4 1 2 0 A.Cbrra 2b 5 2 2 3 Arenado 3b 5 2 2 1 Cespdes lf 4 1 1 0 C.Gnzal rf 3 0 0 1 Bruce 1b 4 0 1 0 Story ss 4 1 1 1 Jo.Ryes pr 0 0 0 0 Desmond 1b 5 1 2 1 T.Frzer 3b 5 1 2 3 D.Cstro 2b 4 0 1 2 Cnforto cf 5 0 0 0 Wolters c 4 1 1 1 Lobaton c 4 0 1 0 Marquez p 3 0 0 0 Wheeler p 2 0 1 0 B.Shaw p 0 0 0 0 S.Lugo p 1 0 0 0 Dahl ph 1 0 0 0 Flores ph 1 1 1 0 Rusin p 0 0 0 0 A.Rsrio ss 4 1 2 1 McGee p 0 0 0 0 W.Davis p 0 0 0 0 Totals 37 8 11 8 Totals 39 7 12 7

Colorado 510 001 100—8 New York 200 000 023—7

E_Desmond (1). LOB_Colorado 7, New York 8. 2B_Story (5), Desmond (5), Flores (4). 3B_A.Cabrera (1). HR_Blackmon (11), Wolters (1), A.Cabrera (6), T.Frazier (5). SB_Story (6), T.Frazier (3). SF_C.Gonzalez (2).

IP H R ER BB SO Colorado Marquez W,2-3 6 6 2 2 0 8 Shaw 1 1 0 0 1 2 Rusin 1 1 2 2 1 0 McGee 0 2 2 2 0 0 Davis S,12-13 1 2 1 1 1 2 New York Wheeler L,2-2 6 10 8 8 3 3 Lugo 3 1 0 0 1 3

Wheeler pitched to 2 batters in the 7th

McGee pitched to 2 batters in the 9th

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Mike Estabrook; Second, Eric Cooper; Third, Chad Fairchild.

T_3:14. A_34,030 (41,922).