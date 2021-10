CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Luego de perder ante América a principios de mes, el entrenador argentino Andrés Lillini dijo que, para aspirar a la liguilla del torneo Apertura mexicano, sus Pumas deberían ser casi perfectos. Hasta ahora van por ese camino.

Marco García ingresó desde el banquillo para anotar un gol en los minutos finales y Pumas conquistó un valioso triunfo de 2-1 sobre León que lo mantiene con posibilidades de acceder a la repesca.

El delantero argentino Juan Dinenno adelantó a los visitantes a los 43 minutos, pero el chileno Víctor Dávila niveló a los 60 y García, quien entró al campo a los 74, logró el tanto de la victoria a los 87.

“Conseguimos tres puntos que nos mantienen matemáticamente con opción de entrar a liguilla, capitalizamos un gran partido frente a uno de los equipos que mejor juegan en el país”, dijo Lillini. “Fue un triunfo que requirió mucho esfuerzo y mucho temperamento, hemos redondeado una victoria importante por la clase de equipo que teníamos enfrente”.

Con el resultado, los universitarios lograron su segundo triunfo consecutivo para alcanzar los 14 puntos, con los que se colocan a sólo dos del 12mo puesto, que es el último con pasaje a la reclasificación.

Pumas quebró una racha de ocho partidos sin vencer a la Fiera. La última vez que había vencido al cuadro leonés se remontaba al 1 de septiembre del 2018.

“Debemos mantener esta regularidad de visitante, no hablo del juego porque ya habíamos hecho juegos buenos donde no entró la pelota. Hay que mantener el objetivo de ganar en casa el domingo, hemos dado un pasito importante pero no el definitivo”, agregó el estratega.

León, que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, se mantiene con 19 puntos, en la séptima posición cuando restan dos partidos en la 14ta fecha.

“Es uno de los partidos más fáciles de explicar”, dijo el entrenador argentino Ariel Holan. "Tuvimos campo y pelota y seis situaciones claras de gol. Pumas tuvo dos de gol y las metió. Si no la metes no puedes ganar, ellos aprovecharon”.

Pumas y León todavía tienen partidos pendientes ante Santos y Cruz Azul, respectivamente.

La Fiera dominó la posesión en el arranque, pero no generó peligro hasta que Elías Hernández realizó un disparo que se fue por encima del arco a los 36 minutos.

Pumas se puso al frente cuando el estadounidense Sebastián Saucedo eludió a un marcador y mandó un centro desde la banda derecha hacia el manchón de penal, donde Dinenno arribó deslizándose para convertir con la pierna izquierda al poste izquierdo del arquero Rodolfo Cota.

La Fiera empató luego de una jugada de tiro de esquina en la que Mena tomó un rebote sobre línea de gol por la derecha y mandó un pase retrasado para Dávila, quien convirtió con tiro rasante al poste derecho del arquero Alfredo Talavera.

Pumas logró el tanto del triunfo cuando García tomó una pelota en las afueras del área y efectuó un potente disparo a media altura que entró por el poste izquierdo del arquero Cota.

EL DIABLO NO REACCIONA

Con un gol de Alejandro Zendejas, Necaxa empató 1-1 ante un Toluca que extendió a cinco su racha de partidos sin ganar.

Zendejas puso al frente a los Rayos a los 52, pero el colombiano Óscar Vanegas decretó la igualdad a los 56 para los Diablos Rojos, que jugaron con 10 hombres desde los 37 por la expulsión de Haret Ortega.

Con el resultado, Necaxa acumula 14 puntos y se mantiene en la 16ta posición con escasas posibilidades de ir a la repesca.

Toluca, que hace cinco fechas compartía la punta con América, ha rescatado sólo dos de 15 puntos posibles desde entonces y ahora tiene 22 unidades, con los que se mantiene en el tercer puesto.