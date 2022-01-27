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Sports

Philadelphia 105, L.A. Lakers 87

FG FT Reb
L.A. LAKERS Min M-A M-A O-T A PF PTS
Johnson 25:04 1-6 0-0 1-7 2 2 2
Monk 30:52 3-13 4-4 0-4 5 2 11
Davis 33:39 14-21 3-3 3-12 1 4 31
Bradley 25:52 1-4 0-0 1-2 1 1 2
Westbrook 34:12 9-15 0-0 1-4 3 1 20
Anthony 25:36 4-11 0-0 1-3 1 2 9
Reaves 22:57 0-4 0-0 0-1 2 0 0
Horton-Tucker 17:43 2-8 2-2 0-0 2 1 7
Howard 11:40 1-2 0-0 2-7 0 3 2
Ellington 9:44 1-4 0-0 0-2 1 0 3
Bazemore 2:41 0-0 0-0 0-0 1 0 0
Totals 240:00 36-88 9-9 9-42 19 16 87

Percentages: FG .409, FT 1.000.

3-Point Goals: 6-29, .207 (Westbrook 2-3, Horton-Tucker 1-3, Anthony 1-4, Ellington 1-4, Monk 1-6, Davis 0-1, Bradley 0-2, Johnson 0-3, Reaves 0-3).

Team Rebounds: 4. Team Turnovers: 2.

Blocked Shots: 9 (Davis 4, Johnson 3, Reaves, Westbrook).

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Turnovers: 17 (Westbrook 6, Davis 3, Monk 3, Anthony 2, Bradley, Howard, Johnson).

Steals: 7 (Davis 2, Monk 2, Horton-Tucker, Johnson, Westbrook).

Technical Fouls: None.

FG FT Reb
PHILADELPHIA Min M-A M-A O-T A PF PTS
Harris 34:40 10-15 0-0 0-5 4 0 23
Thybulle 28:41 4-6 0-0 0-2 2 1 8
Embiid 34:40 9-20 8-13 1-9 7 2 26
Korkmaz 32:04 3-6 0-0 0-1 3 3 6
Maxey 38:36 5-14 2-4 0-7 10 4 14
Niang 23:55 5-7 0-0 0-3 2 2 14
Green 15:33 3-8 0-0 0-2 0 0 9
Joe 14:39 1-3 0-0 0-1 0 0 3
Drummond 13:20 1-3 0-0 2-10 2 2 2
Brown Jr. 1:56 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Powell 1:56 0-0 0-0 0-1 0 0 0
Totals 240:00 41-82 10-17 3-41 30 14 105

Percentages: FG .500, FT .588.

3-Point Goals: 13-35, .371 (Niang 4-6, Harris 3-5, Green 3-7, Maxey 2-6, Joe 1-2, Korkmaz 0-2, Thybulle 0-2, Embiid 0-5).

Team Rebounds: 13. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 5 (Embiid 2, Maxey 2, Thybulle).

Turnovers: 14 (Embiid 4, Harris 3, Maxey 2, Drummond, Green, Korkmaz, Niang, Thybulle).

Steals: 8 (Thybulle 4, Harris 2, Drummond, Embiid).

Technical Fouls: None.

L.A. Lakers 22 26 20 19 87
Philadelphia 32 22 34 17 105

A_20,953 (20,478). T_2:11.