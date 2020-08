Paire fuera del US Open tras positivo por coronavirus

El tenista francés Benoit Paire dio positivo por el coronavirus y fue descartado para el Abierto de Estados Unidos, informó a The Associated Press una fuente al tanto de la situación.

La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido que la federación estadounidense no había comunicado la condición de Paire. Poco después, la USTA (las siglas en inglés de la federación) confirmó el positivo de un jugador no identificado.

El torneo de Grand Slam comienza al lunes. No se permitirá la presencia de público como partes de las medidas para prevenir contagios de COVID-19.

Paire, de 31 años, era el 17mo cabeza de serie y tenía previsto enfrentar al polaco Kamil Majchrzak en la primera ronda el martes.

Se iban a rastrear los contactos para detectar otras personas que pudieron estar en contacto con Paire y cumplir cuarentenas.

Vista del complejo del Centro Nacional de Tenis, sede del Abierto de Estados Unidos, el sábado 22 de agosto de 2020, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)

El diario deportivo francés L'Equipe fue el primer medio en informar sobre el positivo.

La persona que habló con AP indicó que el resultado de Paire es el segundo que arroja positivo entre las más de 7.000 pruebas de COVID-19 tomadas por la USTA como parte de su “entorno controlado” para el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Western & Southern.

El torneo en canchas duras, que culminó el sábado, suele disputarse en Ohio, pero fue trasladado este año a Flushing Meadows, sede del US Open.

El 20 de agosto, la USTA anunció un caso positivo, pero no lo identificó.

Eventualmente, dos jugadores — el argentino Guido Pella y el boliviano Hugo Dellien — revelaron que su preparador físico dio positivo por COVID-19 y por ello habían sido retirados del Western & Southern.

Paire abandonó su debut en el Western & Southern el 22 de agosto cuando perdía 6-1, 1-0 ante Borna Coric.

Paire figura como el número 22 del ránking, atesora tres títulos ATP y alcanzó la cuarta ronda del US Open en 2015, emulando su mejor resultado en un torneo de Grand Slam.