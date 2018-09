Padres 5, Dodgers 3

San Diego Los Angeles ab r h bi ab r h bi Myers 3b 4 0 2 2 K.Hrnan cf-2b 4 1 2 1 F.Reyes rf 3 1 1 0 Verdugo ph 1 1 1 0 Jnkwski pr-rf 1 0 0 0 J.Trner 3b 4 0 1 0 Hosmer 1b 5 0 1 0 M.Mchdo ss 5 0 1 1 Renfroe lf 4 1 1 2 Freese 1b 3 0 1 0 Mejia c 3 0 0 0 Floro p 0 0 0 0 Yates p 1 0 0 0 Alxnder p 0 0 0 0 Spngnbr 2b 3 0 0 0 Pderson ph-lf 2 1 1 0 Galvis ss 4 2 2 1 M.Kemp lf 4 0 0 0 Margot cf 4 1 1 0 Axford p 0 0 0 0 Lauer p 2 0 0 0 Vnditte p 0 0 0 0 Jo.Cstl p 0 0 0 0 Puig rf 4 0 1 1 Javy.Gr ph 0 0 0 0 Grandal c 2 0 0 0 Pirela ph 1 0 0 0 Lcastro pr 0 0 0 0 Strahm p 0 0 0 0 A.Brnes c 0 0 0 0 Stock p 0 0 0 0 B.Dzier 2b 2 0 0 0 Stammen p 0 0 0 0 Bllnger ph-cf 1 0 0 0 Hedges c 1 0 0 0 Strplng p 1 0 0 0 P.Baez p 0 0 0 0 Rosscup p 0 0 0 0 C.Tylor ph 1 0 1 0 Madson p 0 0 0 0 A.Wood p 0 0 0 0 Muncy ph-1b 2 0 0 0 Totals 36 5 8 5 Totals 36 3 9 3

San Diego 000 200 102—5 Los Angeles 001 000 011—3

E_J.Turner 2 (9). LOB_San Diego 9, Los Angeles 10. 2B_Myers (22), J.Turner (27), Pederson (25). HR_Renfroe (24), Galvis (13), K.Hernandez (21). SB_Myers (11), Hosmer (7). CS_Myers (1).

IP H R ER BB SO San Diego Lauer W,6-7 5 4 1 1 2 5 Castillo H,10 1 0 0 0 0 1 Strahm H,6 2-3 1 0 0 1 1 Stock H,4 1-3 0 0 0 0 0 Stammen H,23 2-3 2 1 1 1 1 Yates S,10-11 1 1-3 2 1 1 0 2 Los Angeles Stripling L,8-5 3 1-3 3 2 2 2 4 Baez 1 1-3 0 0 0 1 1 Rosscup 1-3 0 0 0 0 0 Madson 1 1-3 1 1 1 0 1 Wood 2-3 0 0 0 0 1 Floro 2-3 1 0 0 1 1 Alexander 1-3 0 0 0 0 1 Axford 0 3 2 1 0 0 Venditte 1 0 0 0 1 0

Axford pitched to 4 batters in the 9th

WP_Stock.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Jeremie Rehak; Second, Jim Reynolds; Third, Mark Wegner.

T_3:57. A_52,458 (56,000).