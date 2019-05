Padres 2, Diamondbacks 1

Arizona San Diego ab r h bi ab r h bi J.Dyson cf 4 0 0 1 G.Grcia 3b 4 1 1 0 K.Marte 2b 4 0 2 0 F.Reyes rf 4 1 1 2 E.Escbr 3b 4 0 0 0 Machado ss 3 0 1 0 D.Prlta lf 3 0 0 0 Hosmer 1b 4 0 0 0 C.Wlker 1b 4 0 0 0 Renfroe lf 3 0 0 0 Swihart rf 4 0 0 0 Myers cf 3 0 0 0 Ahmed ss 3 1 2 0 Stammen p 0 0 0 0 C.Kelly c 3 0 1 0 Yates p 0 0 0 0 Weaver p 2 0 0 0 Kinsler 2b 3 0 0 0 A.Avila ph 0 0 0 0 Hedges c 3 0 2 0 A.Brdly p 0 0 0 0 Paddack p 1 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 A.Allen ph 1 0 0 0 Wngnter p 0 0 0 0 Warren p 0 0 0 0 Margot cf 1 0 1 0 Totals 31 1 5 1 Totals 30 2 6 2

Arizona 001 000 000—1 San Diego 000 002 00x—2

DP_San Diego 1. LOB_Arizona 7, San Diego 5. 2B_K.Marte (10). HR_F.Reyes (15). SB_Margot (4).

IP H R ER BB SO Arizona Weaver L,3-3 6 4 2 2 0 7 Bradley 1 2-3 2 0 0 1 4 Chafin 1-3 0 0 0 0 1 San Diego Paddack W,4-2 6 5 1 1 0 7 Wingenter H,8 1-3 0 0 0 2 1 Warren H,3 2-3 0 0 0 1 1 Stammen H,11 1 0 0 0 0 1 Yates S,18-18 1 0 0 0 0 2

HBP_by Paddack (Peralta).

Umpires_Home, Marty Foster; First, Jerry Meals; Second, Ron Kulpa; Third, Gabe Morales.

T_2:40. A_17,578 (42,445).